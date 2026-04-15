Věty, které kdysi sama nechtěla poslouchat, dnes máma dvacetiletého Jakuba a pětiletého Josífka automaticky předává dál. „No jasně že to říkám,“ přiznává bez zaváhání. A nejen to – s přibývajícími lety si podle svých slov všímá, že se k nim vrací čím dál častěji. „Čím jsme starší, tím víc to opakujeme,“ říká se smíchem k otázce životnímu koloběhu. Otisk rodičů v nás všech zkrátka zůstává daleko hlubší, než jsme si kdy chtěli připustit.
Srdceryvné přání Venduly Pizingerové: Tohle chci, aby o mně jednou řekli moji synové
Známe to všichni. Jako teenageři si slibujeme, že se nikdy nebudeme chovat jako naše vlastní rodiče. Nebudeme říkat ty trapné věty o tom, že se mají teple obléct nebo že pravda vždycky vyjde najevo. Jenže život má pro nás obvykle připravený jiný scénář. Své o tom ví i Vendula Pizingerová. Jak s odstupem času vnímá věty, které ji dříve vytáčely, a co by si jednou přála, aby její děti řekly o ní?
Máma měla pravdu
Co se ale s přibývajícím věkem mění zcela zásadně, je samotné vnímání rodičovských rad. To, co dřív znělo jako zbytečné moralizování, dnes dává až překvapivý smysl. „Máma měla v devadesáti devíti procentech pravdu,“ konstatuje s nadhledem Vendula, která lituje toho, že už to mamince nemůže přiznat. „Škoda, že už tady nějakých 15 let není.“ A jakkoliv to může znít jako klišé, svým synům by ráda předala jediné: „Přeju si, aby z nich byli slušní kluci. Aby se hezky chovali ke svému okolí, k ženám. A aby mluvili pravdu.“ Právě v těchto jednoduchých principech vidí základ, na kterém se dá stavět celý život.
Nebuď zbrklá!
Vendula má i jasný pohled na snahu rodičů chránit děti před nástrahami světa. „Chráníme je hodně, stejně jako chránili nás. Ale neměli bychom to přehánět,“ míní. Přílišná ochrana totiž může být podle ní paradoxně překážkou – děti pak nemají prostor postavit se na vlastní nohy. Když se ohlédne zpátky do svého dětství, vybaví se jí jedna konkrétní věta, kterou ji rodiče častovali: „Vendulo, nebuď zbrklá! Tak teď už jsem míň zbrklá,“ směje se.
Raději mlčet
Zbrklost už sice prezidentku Kapky naděje netrápí, když se ale ohlédne zpátky, dnes by na některé životní momenty by nahlížela jinak. „Řešila bych věci s větším klidem. A v některých situacích bych radši mlčela.“ Na otázku, co by si jednou přála slyšet od svých dětí, odpovídá bez váhání. „Že mě měly rády. A že jsem měla ráda já je.“ Téma rodičovství, předávání zkušeností i síly slov se silně odráží také v novém singlu „Slovem tě chráním“, který nazpívali Michaela Štiková Gemrotová a Václav Noid Bárta a který připomíná, že některé věty a některé vztahy v nás zůstávají navždy.
