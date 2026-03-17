Anna Polívková se narodila 24. března 1979 v Praze jako dcera herců Bolka Polívky a Evelyny Steimarové. Stala se tak pokračovatelkou slavného hereckého rodu Steimarů, jehož kořeny sahají až k prapradědovi Vendelínu Budilovi. Vyrůstala v prostředí, kde se umění bralo jako přirozená součást života. Její rodina je neuvěřitelně rozvětvená – má celkem pět sourozenců: Vladimíra, Kamilu, Františka, Jana a Vendulu. A i přes zdánlivou složitost rodinných vazeb si herečka rodinná pouta nemůže vynachválit. „Máme opravdu krásné rodinné vztahy,“ svěřila se.
Slzy na Bari: Anna Polívková prožila italskou svatbu snů, nejbližších se ale nedočkala
Do širšího povědomí se vryla až rolí stydlivé Jolany ve filmu Účastníci zájezdu. Od té doby patří herečka Anna Polívková k našim nejobsazovanějším filmovým tvářím. Osudoví muži se jí ale jakoby dlouho vyhýbali. To se změnilo ve chvíli, kdy potkala Itala Giuseppeho Meleho. Kdo je muž, který dnes stojí po boku oblíbené herečky a se kterým prožila pohádkovou svatbu v kouzelné krajině italského Bari?
Dynastie v genech
Mít za tátu osobnost takového formátu, jakým je Bolek Polívka, je obrovské štěstí – i když je jasné, že vystoupit z jeho stínu není jednoduché. „Táta má v sobě takovou nezpochybnitelnost. Je to takový bůh jeviště. Když je na jevišti on, tak se nemůže nic špatného stát,“ popsala s úctou. Silná otcovská aura však v mládí kontrastovala s Anninými vlastními pochybnostmi o vzhledu. Po otci totiž zdědila výrazný nos, který pro ni byl dlouhá léta zdrojem nejistoty a mindráků. Dokonce uvažovala i o plastické operaci. Nakonec se ale rozhodla své rysy přijmout jako součást své jedinečnosti – a dnes je vnímá spíše jako přednost.
Milostná hledání: Od tanečního parketu k experimentům
Co se týče hereččiných milostných vztahů, než našla svého pana Božského, prošla si několika partnerstvími, která skončila rozchodem. Jedním z jejích nejvýraznějších partnerů byl tanečník Michal Kurtiš, se kterým se sblížila v roce 2013 během vítězného tažení v soutěži StarDance. Přestože byl o jedenáct let mladší a v jejich okolí se už mluvilo o svatbě, vztah nakonec skončil. Dalším mužem v jejím životě byl hudebník Jakub Xavier Baro, se kterým se seznámila při práci na muzikálu, ale jejich románek trval pouze dva roky. Pozornost přitahoval také vztah s o třináct let mladším filmařem Jiřím Matouškem, který měl za sebou poněkud pestrou minulost zahrnující i druhé místo v soutěži Nejhezčí homosexuál v roce 2011. Matoušek později spekulace o své orientaci vyvracel s tím, že se do soutěže přihlásil jen proto, aby na sebe upozornil.
Giuseppe Mele: Muž, který se domluví s každým
Klid a životní štěstí našla Anna až u Giuseppeho Meleho. Tento charismatický Ital žije v České republice od roku 2019 a profesně se pohybuje mimo uměleckou sféru – působí jako obchodní manažer v pivovarském koncernu. Je také mimořádně nadaný lingvista ovládající několik světových jazyků a podle Anny má schopnost porozumět si s téměř každým. On sám se navíc začal učit i česky. Přestože se pár poprvé oficiálně objevil na veřejnosti v roce 2022, Anna, která si své soukromí dost střeží, tehdy o Giuseppem mluvila pouze jako o dlouholetém kamarádovi. Až v létě 2023 v Karlových Varech poprvé kráčeli ruku v ruce jako partneři.
Pohádková svatba u Jaderského moře
Své „ano“ si dvojice řekla 7. září 2024 během tajného obřadu u moře poblíž italského města Bari. Svatba byla komorní a navýsost romantická. Nevěsta, která zářila v bílých šatech s jemným květinovým vzorem, dorazila k oltáři ve velkém stylu. Přivezl ji totiž stylový modrý veterán, z něhož vystoupila přímo na písek. V ruce držela kytici z růžových a bílých růží. Ženich Giuseppe Mele zvolil elegantní béžový oblek a v klopě měl jednu růži, která ladila s nevěstinou kyticí. Herečka zároveň chtěla vzdát hold oběma zemím, které jejich vztah spojují. Svému vyvolenému proto řekla „ano“ hned dvakrát – nejprve česky a poté italsky. Celý obřad byl mimořádně dojemný. Emoce byly tak silné, že Anna Polívková během ceremonie několikrát neudržela slzy štěstí a otírala si je bílým kapesníčkem. Dojatý byl i její otec Bolek Polívka, který svou dceru vedl k oltáři a podle svědků měl také co dělat, aby potlačil dojetí. A i když to byl den plný radosti, neobešel se bez stínu lítosti. Kvůli zdravotním problémům se totiž hereččina velkého dne nemohla účastnit Annina matka Evelyna Steimarová a na poslední chvíli musela účast zrušit i nemocná Chantal Poullain. Hlavní oporou nevěsty tak byl otec Bolek Polívka, který pro hosty dokonce uspořádal vlastní seznamovací večírek. Anna si po sňatku ponechala své rodné příjmení, ačkoliv s humorem vtipkovala, že varianta „Anna Polívková Mele“ by zněla v rozhlasovém éteru velmi zajímavě. Manželství herečce evidentně svědčí, protože po boku svého italského manžela viditelně rozkvetla.