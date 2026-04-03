Možná se po rozchodu snažíte věnovat svým koníčkům, sportovat nebo se více potkávat s přáteli, abyste na bolest zapomněli. Veškeré vaše úsilí však můžete snadno sabotovat, aniž byste se s bývalým protějškem museli potkat osobně. Výzkum z kanadské McMasterovy univerzity totiž nabízí jasné důkazy o tom, že jakékoliv vystavení se obsahu spojenému s vaším „ex“ v online prostoru citelně zpomaluje vaše emoční zotavení. Sociální psycholožka Tara Marshallová upozorňuje, že zobrazení expartnera na displeji silně zesiluje vaši žárlivost a další negativní emoce.
Sledování bývalého partnera na sítích může po rozchodu zpomalit zotavení, ukázal výzkum
Rozchod patří mezi nejtěžší životní zkušenosti. Ať už přijde náhle, nebo se k němu schyluje delší dobu, téměř vždy po sobě zanechá směs smutku, vzteku i nejistoty. Univerzální rada, kterou lidé po rozchodu slýchají, zní poměrně jednoduše: dopřejte si čas, věnujte se sami sobě a s bývalým partnerem omezte kontakt. A to zejména ten on-line. Digitální svět totiž po rozchodu funguje jako zrádná past.
Pozor na emoční kocovinu
Vědci, kteří analyzovali data od stovek účastníků, zjistili, že nejničivějším chováním pro vaši psychiku je aktivní a záměrné vyhledávání profilu, prohlížení fotografií nebo čtení příspěvků vaší někdejší lásky. Doktorka Marshallová tento stav pojmenovává jako „emoční kocovinu dalšího dne“. Pokud se rozhodnete cíleně „slídit“ na profilu svého bývalého partnera, nebudete se cítit hůře jen v daný moment. Celá kaskáda negativních pocitů, bolestných vzpomínek a neustálého přemítání se s vámi potáhne i po celý následující den. I když na příspěvek narazíte jen náhodou (tzv. pasivní vystavení), vaše nálada se pravděpodobně zhorší, i když v tomto případě účinky obvykle odezní dříve. Proč se ale vystavovat zbytečné psychické zátěži, když nemusíte?
Past dokonalých obrázků
Proč vás pohled na profil bývalého partnera tak bolí? Sociální sítě jsou z podstaty plné pečlivě vybraných a upravených momentů. Lidé na nich prezentují jen chvíle, kdy vypadají šťastně a sebevědomě, což vás po rozchodu může neuvěřitelně zraňovat. Studie ukázala, že nejhůře pravděpodobně budete reagovat na fotografie, kde to vašemu „ex“ sluší, kde se dobře baví nebo kde to vypadá, že se v životě posunul dál – a to i v případě, že na snímku není nikdo nový. Obzvláště náročné to může být pro ty z vás, kteří se vyznačují úzkostným stylem citové vazby a mají silnější strach z odmítnutí.
Dopřejte si radikální řez
Algoritmy sociálních sítí vás často drží v on-line propojení přes společné přátele či staré vzpomínky ještě dlouho poté, co váš vztah v reálném světě skončil. Odborníci vám proto radí jediné: radikálně omezte jakýkoliv digitální kontakt. Stačí totiž jedna nevinně vyhlížející fotografie, na které je váš bývalý partner označen, a všechny potlačené emoce se vám okamžitě vrátí zpět. Zvažte proto tyto kroky:
- Ztlumte příspěvky nebo zcela zrušte sledování profilu svého „ex“.
- Dopřejte si dočasnou pauzu od sociálních sítí.
- Využijte tento čas k tomu, abyste pochopili, co od svých budoucích vztahů skutečně očekáváte.
Tento odstup není projevem slabosti, ale naopak vaším spojencem na cestě k uzdravení. A možná vás uklidní, že v této situaci rozhodně nejste sami. Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 9000 lidí, prošlo nečekaným rozchodem v České republice už 42 % žen a 45 % mužů.