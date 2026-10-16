Zatímco společnost ještě nedávno vnímala život bez partnera jako chvilkové provizorium nebo osobní nezdar, pro řadu známých osobností se samota stala vědomým životním stylem a vyhledávaným přístavem.
Sláva, krása a prázdná ložnice. Tyhle známé české tváře si vybraly svobodu místo manželství
Jsou neustále mezi lidmi, usmívají se z obálek časopisů a ve svých rolích často prožívají velké lásky. Nechybí jim krása, šarm ani úspěch. V soukromí ale žijí bez partnera a ke štěstí ho možná ani nepotřebují. Tito čeští herci kráčí životem po svém. Proč jim život bez partnera vyhovuje, co jim přináší a jak se dívají na zažitou představu, že ve dvou se to přece jen lépe táhne?
Zatímco společnost ještě nedávno vnímala život bez partnera jako chvilkové provizorium nebo osobní nezdar, pro řadu známých osobností se samota stala vědomým životním stylem a vyhledávaným přístavem.
Zatímco někteří po minulých karambolech či ztrátě osudové lásky dospěli k tomu, že si vlastní nezávislost a vnitřní klid cení nadevše, jiní přijímají samotářství s odzbrojujícím humorem a nadhledem. Single život v českém showbyznysu má mnoho tváří.
Věčný mládenec Jiří Lábus
Legendární herec divadelních i filmových rolí a dabér si své soukromí vždy pečlivě střežil a veřejnosti žádnou partnerku nikdy nepředstavil. Ačkoliv o přízeň žen neměl nouzi, rodinu nikdy nezaložil, dlouho žil s rodiči a ze vztahů raději včas utíkal.
„Jedna holka mi kdysi řekla, že jsem citový mrzák. Možná to párkrát vypadalo, že se ožením, ale vždycky jsem zdrhnul,“ vzpomínal Jiří Lábus. Dnes je se samotou zcela vyrovnaný a pro stáří si plánuje zaplatit profesionální péči: „Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat.“
Věčný mládenec Jiří Lábus
Legendární herec divadelních i filmových rolí a dabér si své soukromí vždy pečlivě střežil a veřejnosti žádnou partnerku nikdy nepředstavil. Ačkoliv o přízeň žen neměl nouzi, rodinu nikdy nezaložil, dlouho žil s rodiči a ze vztahů raději včas utíkal.
„Jedna holka mi kdysi řekla, že jsem citový mrzák. Možná to párkrát vypadalo, že se ožením, ale vždycky jsem zdrhnul,“ vzpomínal Jiří Lábus. Dnes je se samotou zcela vyrovnaný a pro stáří si plánuje zaplatit profesionální péči: „Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat.“
Klára Issová potřebuje vlastní prostor
Herečka Klára Issová prošla vnitřní proměnou, během níž se učila odbourat přísný perfekcionismus a sebekritiku, přičemž klid dnes nachází v drobných denních pauzách. „Jsou to takový mini zastaveníčka, který jsem si prostě naučila už dělat třeba během dne a pomáhá to. Bejt na sebe přesně víc laskavý, víc jemnej, nechtít hnedka to po sobě,“ vysvětluje svou cestu k větší lehkosti.
Přestože samotu zvládá skvěle, neskrývá obavy z budoucího odcizení: „Budu to ještě umět s někým bejt? Sama to zvládám skvěle. Všechno si obstarám, v pohodě. Spíš se bojím toho, aby se z člověka nestala taková jako zapřklá ženská, která zůstala sama. To bych nechtěla.“ Pro případný nový vztah má však jasně nastavenou hranici: „Přišla jsem na jednu věc a vím, že na ní budu trvat. Chci mít oddělený ložnice.“
Kristýna Frejová utíká do tmy
Herečka Kristýna Frejová přistupuje k životu s velkou osobní autonomií a zpopularizovala například týdenní terapii tmou v absolutním tichu. „Do temné komory jsem si šla na týden odpočinout. Tma je hrozně dobrá… Byla to příležitost si ujasnit, co dál a kdo jsem,“ přiblížila svou zkušenost.
V partnerském životě však naráží na odstup ze strany mužů, což přikládá i úsměvnému zážitku z mládí: „Chlapi se mě bojí. Když mi bylo asi 23 let, kamarád mi udělal horoskop na partnerský život. A řekl mi jenom: Tak s tím si žij sama.“ V současnosti věnuje svou energii především dceři Ráchel a jejím přátelům, kterým vytváří otevřený domov.
Dagmar Havlová a osudová vzpomínka
Pro bývalou první dámu a herečku Dagmar Havlovou zůstává i po letech klíčovým mužem života zesnulý prezident a dramatik Václav Havel. Jeho odchod ji hluboce zasáhl a na jejich vzájemném poutu se nic nezměnilo ani po čtrnácti letech.
„Chybí mi naše debaty a porady s ním, blízkost a důvěra,“ vyznala se otevřeně ze svých pocitů. Od smrti manžela už veřejnosti žádného nového oficiálního partnera nepředstavila.
Příliš velká láska Simony Stašové
Třikrát vdaná Simona Stašová otevřeně pojmenovává, proč její manželství s Pavlem Trávníčkem, Eusebiem Ciccottim ani Pavlem Skřípalem nevydržela. „Já jsem svý mužský umilovala k smrti, udusila jsem je svou láskou. Taková jsem, a kdyby se můj život opakoval, neuměla bych jednat jinak, neuměla bych milovat míň,“ vysvětlila příčinu krachu svých vztahů.
Ačkoliv žije dlouhá léta sama, k italskému exmanželovi Eusebiovi má stále neobyčejně blízko: „Jsme velcí kamarádi, dokonce by se skoro dalo říct, že jednoho dne spolu dožijeme, protože ono to tak najednou vypadá, že jsme si zbyli.“
Chantal Poullain a smutný odchod
Herečka Chantal Poullain opustila v roce 1978 svou vlast i svobodu a přestěhovala se kvůli Bolku Polívkovi do tehdejšího Československa. Když si však Bolek koncem 90. let pořídil farmu v Olšanech, Chantal tam odejít odmítla a zůstala se synem Vladimírem v Brně.
Vzpomínka na rozchod pro ni zůstává i po letech emotivní: „Bolkovi jsem řekla: ‚Čekáme na tebe.‘ Jenže on už nikdy nepřišel.“ Od té doby nový partnerský vztah nenalezla.
Pavel Liška a jeho dobrodružství
Herec Pavel Liška prošel manželstvím s Kristýnou Bokovou, s níž má syna Šimona, a následně dlouholetým vztahem s Barborou Polákovou, se kterou vychovává dvě dcery. Po rozchodu si však své soukromí striktně chrání. Místo hledání nové partnerky nachází naplnění především v cestování, motorkách a toulkách přírodou.