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Sláva, krása a prázdná ložnice. Tyhle známé české tváře si vybraly svobodu místo manželství

Klára Issová
Láska jim nevyšla, nebo ji sami odmítli.Foto: HerminaPress
Klára Issová
Láska jim nevyšla, nebo ji sami odmítli.Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Jsou neustále mezi lidmi, usmívají se z obálek časopisů a ve svých rolích často prožívají velké lásky. Nechybí jim krása, šarm ani úspěch. V soukromí ale žijí bez partnera a ke štěstí ho možná ani nepotřebují. Tito čeští herci kráčí životem po svém. Proč jim život bez partnera vyhovuje, co jim přináší a jak se dívají na zažitou představu, že ve dvou se to přece jen lépe táhne?

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Zatímco společnost ještě nedávno vnímala život bez partnera jako chvilkové provizorium nebo osobní nezdar, pro řadu známých osobností se samota stala vědomým životním stylem a vyhledávaným přístavem. 

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Zatímco někteří po minulých karambolech či ztrátě osudové lásky dospěli k tomu, že si vlastní nezávislost a vnitřní klid cení nadevše, jiní přijímají samotářství s odzbrojujícím humorem a nadhledem. Single život v českém showbyznysu má mnoho tváří.

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Věčný mládenec Jiří Lábus

Jiri Labus, Tobogan
Ze svatby včas utekl a se svou samotou je zcela vyrovnaný.Foto: HerminaPress

Legendární herec divadelních i filmových rolí a dabér si své soukromí vždy pečlivě střežil a veřejnosti žádnou partnerku nikdy nepředstavil. Ačkoliv o přízeň žen neměl nouzi, rodinu nikdy nezaložil, dlouho žil s rodiči a ze vztahů raději včas utíkal. 

„Jedna holka mi kdysi řekla, že jsem citový mrzák. Možná to párkrát vypadalo, že se ožením, ale vždycky jsem zdrhnul,“ vzpomínal Jiří Lábus. Dnes je se samotou zcela vyrovnaný a pro stáří si plánuje zaplatit profesionální péči: „Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat.

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Zdroje: prozeny.czzena.aktualne.cziprima.cz

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