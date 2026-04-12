Přeskočit na obsah
12. 4. Julius
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sexuolog upozorňuje na nebezpečné mýty o kondomech, podle něj zvyšují riziko nechráněného sexu

Kondomy mají pověst, která jim často vůbec neodpovídá. Kolují o nich zažité mýty, polopravdy i strašáky, které se předávají z generace na generaci.
Jana Harmáčková

S kondomem to není ono, praskne, škrtí, kazí sex – a nebo ne? Kondomy mají pověst, která jim často vůbec neodpovídá. Kolují o nich zažité mýty, polopravdy i strašáky, které se předávají z generace na generaci. Právě ty pak mohou vést nejen k úplně zbytečným obavám, ale i k rizikovému sexuálnímu chování. Jaké jsou nejčastější omyly a jak je to s kondomy doopravdy?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Když beru antikoncepční pilulky, kondom není třeba

Hormonální antikoncepce je velmi účinná v prevenci těhotenství, ale rozhodně nechrání před pohlavně přenosnými infekcemi. A právě tady má kondom nezastupitelnou roli. V životě každého páru mohou nastat situace, kdy se může zdát, že jsou partneři před těhotenstvím chráněni a kondom už není potřeba – například při užívání hormonální antikoncepce. Kondom se však často používá i v dlouhodobých vztazích, a to zejména v případech, kdy se partneři rozhodnou hormonální antikoncepci nepoužívat nebo hledají šetrnější alternativu. Jedná se tak o nejoptimálnější běžně dostupnou metodu bez vedlejších účinků, která zároveň chrání před těhotenstvím i pohlavně přenosnými infekcemi. Pamatujte však, že žádá metoda antikoncepce nefunguje 100% proti otěhotnění, HIV nebo pohlavně přenosným chorobám.

Zdraví

S kondomem to „není ono

Toto je asi jeden z nejrozšířenějších argumentů proti kondomům. Vychází však spíše ze zastaralých zažitých předsudků. Moderní kondomy jsou dnes totiž mnohem tenčí a propracovanější než kdykoliv dřív. Vyzkoušet můžete populární ultratenké varianty, které bývají vyrobeny z moderních, ultratenkých materiálů. Jsou jemnější, hladší a slibují přirozenější pocit než latexové kondomy. Mnohdy nabízí extra lubrikaci, která slibuje nejen pohodlnější, ale i výrazně příjemnější zážitek. Jedná se tedy o ochranu, která může prožitek naopak zpestřit. „Existují výzkumy, které uvádějí, že většina uživatelů nehlásí významné snížení celkového požitku. Některé výzkumy konstatují, že vysoké procento párů (asi 80 %) žádný pokles sexuálního požitku při použití kondomu neuvádí“, dodává doc. MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D z katedry sexuologie na 1. LF UK.

Strach z alergie na latex

Alergie na latex je sice reálná, ale zároveň relativně vzácná. Často si ji lidé pletou s podrážděním způsobeným nedostatkem lubrikace nebo citlivostí na jiné složky kondomu. Pokud ale někdo alergii skutečně má, rozhodně to neznamená konec chráněného sexu. Na trhu je začala objevovat i nabídka kondomů bez latexu, například z nitrilu. 

Kondom stačí nasadit až těsně před vyvrcholením

Tento mýtus vychází z mylné představy, že riziko těhotenství nebo přenosu infekcí vzniká až při samotné ejakulaci. Ve skutečnosti se však spermie mohou nacházet už v tzv. preejakulátu, tedy tekutině, která se uvolňuje ještě před vyvrcholením. Riziko otěhotnění tak existuje i v případě, že je kondom nasazen až v závěru pohlavního styku. Stejně tak pohlavně přenosné infekce se nepřenášejí pouze při ejakulaci, ale i při kontaktu sliznic a tělních tekutin během celého styku. Aby kondom plnil svou ochrannou funkci, je proto důležité jej nasadit ještě před jakýmkoliv genitálním kontaktem.

Dva kondomy ≠ dvojitá ochrana

Možná to může znít logicky – když jeden kondom chrání, dva budou chránit dvojnásob. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Používání dvou kondomů najednou výrazně zvyšuje riziko jejich poškození. Třením mezi materiály vzniká větší napětí, což může vést k prasknutí nebo nechtěnému sklouznutí. Pokud je kondom kvalitní a správně nasazený, poskytuje velmi vysokou míru ochrany proti nechtěnému těhotenství i pohlavně přenosným infekcím. Pokud chcete zvýšit bezpečnost, lepší cestou je zaměřit se na správnou velikost, kontrolu data spotřeby a použití vhodného lubrikantu, ne zdvojování kondomů.

Sexuální prožitek navíc není jen o fyzickém vjemu. Pocit bezpečí, uvolnění a absence strachu z nechtěných následků často vede k lepšímu a intenzivnějšímu zážitku. Pro mnoho lidí je právě klid v hlavě tím, co jim umožní si sex skutečně užít.

Zdroj: Research Gate, PubMed, Cleveland Clinic, Medical Research Journal, MDPI

Všechny štítky

