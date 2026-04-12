Když beru antikoncepční pilulky, kondom není třeba
Hormonální antikoncepce je velmi účinná v prevenci těhotenství, ale rozhodně nechrání před pohlavně přenosnými infekcemi. A právě tady má kondom nezastupitelnou roli. V životě každého páru mohou nastat situace, kdy se může zdát, že jsou partneři před těhotenstvím chráněni a kondom už není potřeba – například při užívání hormonální antikoncepce. Kondom se však často používá i v dlouhodobých vztazích, a to zejména v případech, kdy se partneři rozhodnou hormonální antikoncepci nepoužívat nebo hledají šetrnější alternativu. Jedná se tak o nejoptimálnější běžně dostupnou metodu bez vedlejších účinků, která zároveň chrání před těhotenstvím i pohlavně přenosnými infekcemi. Pamatujte však, že žádá metoda antikoncepce nefunguje 100% proti otěhotnění, HIV nebo pohlavně přenosným chorobám.