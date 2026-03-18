Vědci z Michiganské státní univerzity se rozhodli prozkoumat, co se skrývá za našimi nejtajnějšími představami. V rozsáhlém průzkumu mezi více než 5000 dospělými zkoumali souvislost mezi frekvencí sexuálních fantazií a osobnostními rysy.
Sexuální fantazie nejsou jen o touze. Podle vědců mohou odhalit i naši psychiku
Náš vnitřní sexuální svět může být klíčem k odhalení našich povahových rysů i náchylnosti k určitým duševním stavům. Nová studie naznačuje, že časté snění o sexu není jen otázkou libida, ale úzce souvisí s neurotičností.
Ještě než se ponoříme do psychologických profilů, je dobré si uvědomit, že fantazírování je přirozenou součástí života napříč generacemi. Data z celé řady studií zpracovaná e-shopem pro zdravou sexualitu YOO.cz ukazují, že naše touhy se v čase vyvíjejí. Zatímco do 40 let pravidelně sní o sexu s neznámou osobou přibližně 60 % lidí, ve věku 40–50 let tento podíl klesá na 25 % a fantazie se více soustředí na emoční blízkost. To však neznamená, že by s věkem představivost vyhasla úplně. I v seniorském věku 60+ o sexu s neznámým člověkem někdy sní 60 % mužů a 30 % žen.
Obsah těchto představ se přitom u českých mužů a žen liší. Zatímco ženy nejčastěji sní o tantrické masáži (46,4 %), muži nejvíce touží po skupinovém sexu (41,9 %). Zajímavým zjištěním také je, že páry, které své fantazie sdílejí, bývají ve vztahu o 10 % spokojenější.
Časté snění jako únik před realitou?
Vědci využili model „Velké pětky“ (Big Five), který v
psychologii měří pět hlavních osobnostních rysů: otevřenost,
svědomitost, extraverzi, přívětivost a neuroticismus.
Výsledky ukázaly, že dospělí s vyšší mírou neuroticismu fantazírují o sexu častěji než ostatní. Neuroticismus je rys definovaný sklony k sebepozorování, přemítání a tendencí silněji prožívat negativní emoce, jako jsou úzkost, hněv, stres či smutek.
Dr. James Ravenhill, psycholog z Royal Holloway (University of London), který nebyl do studie zapojen, vysvětlil pro BBC Science Focus: „Lidé s vysokou mírou neuroticismu mívají častěji negativní nálady, jsou emočně nestabilní a hůře zvládají stres. Sexuální fantazie jim mohou nabízet únik od těchto negativních emocí a umožnit jim prožít uspokojivější vztahovou dynamiku alespoň ve světě fantazie.“
Podle autorů studie již předchozí výzkumy spojily vysoký neuroticismus s rizikem depresí, úzkostí, ale i fyzických potíží, jako jsou srdeční choroby či problémy s imunitou. V sexuálním kontextu je tento rys často spojen s nižší spokojeností a vyšším rizikem dysfunkcí.
Méně fantazie, více spokojenosti v realitě?
Na opačném pólu stojí jedinci, kteří skórovali vysoko v rysech svědomitosti a přívětivosti. Ti podle studie fantazírují méně často. Svědomitost se vyznačuje zodpovědností, organizovaností a pracovitostí. Přívětivost zahrnuje laskavost, ochotu spolupracovat a pomáhat druhým.
Autoři studie se domnívají, že tento vztah je dán především smyslem pro odpovědnost a respektem k druhým. „Lidé s vysokou mírou přívětivosti mohou zažívat v běžném životě více pozitivních nálad a větší spokojenost ve vztahu, takže mají menší ‚potřebu‘ prožívat pozitivní aspekty sexu ve světě fantazie,“ dodává Ravenhill.
U svědomitých jedinců hraje roli jejich závazek vůči partnerovi. Protože jsou často silněji oddáni svým protějškům a mají odpor k nevěře, mohou se zdráhat oddávat sexuálním fantaziím, které by mohli vnímat jako formu nevěry.
Překvapení u otevřenosti
Zajímavým zjištěním studie bylo, že rys otevřenosti,
který je obvykle spojován s liberálními sexuálními postoji a
ochotou experimentovat, nebyl v tomto výzkumu spojen s častějším
sexuálním fantazírováním.
Účastníci průzkumu byli také dotazováni na konkrétní typy fantazií. Ty nejčastější spadaly do kategorií průzkumné (např. skupinový sex), intimní (např. milování v romantickém prostředí), neosobní (např. sledování sexu jiných lidí) a sadomasochistické.
Studie tak naznačuje, že náš vnitřní sexuální svět není jen sbírkou náhodných obrazů, ale může sloužit jako nápověda k pochopení naší psychiky a emocionálního nastavení.