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Sex nebo tělocvik? Tohle je 43 poloh, které musíte zkusit. A osmička rozhodně není pro každého

Kamasutra
KamasutraFoto: Shutterstock – SolRossi
Kamasutra
KamasutraFoto: Shutterstock – SolRossi
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Od osvědčené klasiky až po odvážné akrobatické výzvy: vybrali jsme 43 sexuálních poloh, které mohou do ložnice přinést nové vzrušení, větší blízkost i pořádnou dávku odvahy.

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Sex nemusí pokaždé vypadat stejně. Stačí změnit úhel, tempo nebo roli, kterou v danou chvíli přebíráte, a i známá situace může působit úplně nově. Některé polohy jsou pohodlné a ideální pro větší blízkost, jiné vyžadují sílu, pružnost a smysl pro humor.

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Připravili jsme přehled 43 sexuálních poloh od jednoduchých klasik až po odvážnější varianty, které připomínají spíš párovou akrobacii. Není nutné zvládnout všechny ani se do čehokoliv nutit. Důležité je, aby vám oběma bylo příjemně a abyste respektovali vlastní možnosti. U některých pozic, zejména u čísla osm, se totiž vyplatí postupovat opravdu opatrně.

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2 Varování redakce

Upozornění na citlivý obsah
Varování redakceFoto: Žena.cz

Varování redakce: následující fotogalerie obsahuje nahotu a zobrazení sexuálních poloh, které mohou některým čtenářům připadat nevhodné.

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Milujete se? Milujete se fyzicky? Máte spolu sex? Pravidelně? A jaký? Vášnivý, divoký, nebo je to spíše letitá rutina? Nemusíte se za nic stydět, řekněme, že 8 z 10 manželství a dlouhotrvajících partnerství na tom není jinak. Obvykle vše končí u nepravidelného sexu obden (v lepším případě), či párkrát za měsíc (v případě horším), a v poloze, na kterou si dotyční tak nějak zvykli. Poloha to není příliš fyzicky náročná, oběma vyhovuje, oba uspokojuje.

Červené lodičky
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Sex a intimnosti

Jenže, může přijít den…

…kdy si jeden z páru řekne: Sakra, proč se milujeme furt stejně? Protože už se nemilujeme? Vyprchala z nás vášeň, touha toho druhého uspokojit jak tomu bylo na začátku? Nebo jsme jen líní?

Ještě než si odpovíte a ona odpověď vám nebude příliš po chuti zkuste se inspirovat desítkami poloh, které můžou oživit a znovu probudit váš sexuální život. Můžou vás bavit, můžou vás rozesmát, můžou vás unavit (fyzicky) každopádně ale můžou a pravděpodobně i nakopnou váš skomírající sexuální apetit.

Líbí se vám? A která z nich nejvíc? Zalistujte naší galerií.

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