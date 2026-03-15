„Nejsem ničitelka rodin. Muži u mě hledají něhu a pochopení,“ říká profesionální společnice

Jde o oblast, o níž se veřejně příliš nemluví a kterou si řada lidí raději drží od těla. Přesto existuje prakticky v každém větším městě na světě a patří k nejstarším profesím vůbec. Elizabeth Romanova z britského Northamptonshiru se jako profesionální společnice živí už od svých osmnácti let. Odmítá ale, že by rozbíjela vztahy nebo rodiny. „Nejsem ničitelka rodin,“ brání se častým stereotypům.
O své profesi mluví bez příkras i moralizování. Elizabeth Romanova, která se jako profesionální společnice živí už od osmnácti let, tvrdí, že většina jejích klientů nehledá jen fyzickou blízkost, ale hlavně pochopení, něhu a pocit, že je někdo opravdu vnímá.
Hledají hlavně blízkost a porozumění
Elizabeth popisuje, že se ve své práci často setkává s muži, kteří sice formálně zůstávají ve vztahu, ale citově už z něj dávno odešli. „Často potkávám muže, kteří žijí v jakémsi mezistavu,“ vysvětluje. „Navenek jsou stále zadaní, ale uvnitř už ten vztah vzdali.“
Podle ní za ní klienti nepřicházejí jen kvůli nevěře nebo sexu. Mnohem častěji prý hledají něco jiného – klid, stabilitu a lidské pochopení. „To, co hledají, je hlavně nějaká emocionální stálost, něha a pochopení,“ zamýšlí se nad tím, co jim v jejich běžném životě zřejmě schází.
Této profesi se věnuje více než deset let. Začínala velmi mladá a poměrně brzy si všimla, že někteří muži, kteří ji vyhledávají, nejsou ve svém soukromém životě tak svobodní, jak se mohou snažit působit. „Muži to obvykle neřeknou napřímo. Jejich chování ale mnoho napoví, ať už jde o styl komunikace, plánování schůzek, míru opatrnosti i to, jak si vždycky nechávají svá malá tajemství,“ říká Elizabeth.
K profesi ji přivedla zvědavost
Elizabeth tvrdí, že na začátku za jejím rozhodnutím stála především zvědavost. Ani po letech ale nepřijímá názor, že by nesla odpovědnost za rozpady partnerských vztahů. Podle ní za ní ženatí i zadaní muži přicházejí dobrovolně a platí si především společně strávený čas.
„Ženatí a zadaní muži za mnou chodí a platí mi za společně strávený čas,“ říká. Dodává také, že pro řadu z nich už nejde o jednorázovou zkušenost, ale o pravidelnou součást života. Mnozí se totiž vracejí opakovaně a setkání s ní se pro ně postupně stává určitým zvykem, až rituálem.