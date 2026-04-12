Seděla jsem na zápraží chalupy a dívala se na husté lesy, které se táhly až k horizontu. Tady v jižních Čechách bylo ticho, které mi po letech strávených za pokladnou v hlučném supermarketu rvalo uši. Cítila jsem se jako vybitá baterie. Moje ruce, zvyklé na nekonečné pípání čtečky čárových kódů a doplňování těžkých krabic s mlékem, se teď třásly, když jsem svírala hrnek s čajem. „Zase koukáš do prázdna, Moniko,“ ozvalo se za mnou. Veronika vyšla na zápraží, s brýlemi na špičce nosu. I tady na dovolené vypadala jako ta nejdokonalejší účetní na světě. Všechno měla v pořádku – daně, život i účes. „Jen přemýšlím, Verčo,“ povzdechla jsem si. „O tom, jak je možné, že jsi dopadla tak dobře. Máš firmu, tvoje děti studují prestižní školy. A já? Já jsem jen ta Monika z potravin, co si naběhla s jedním chlapem, přišla o úspory a teď se klepe, jestli jí zítra nezablokují kartu.“ Veronika si přisedla ke mně na lavičku. „Moni, my jsme byly odjakživa jako oheň a voda, pamatuješ, co říkala babička Marta? Že jsme jako dva cizinci, co se potkali v jednom bytě v Ostravě.“
Sestra mě vytáhla z nejhlubšího dna: Bez jejího „benzinu“ bych v životě uhořela
Říká se, že oheň a voda se navzájem ničí. Jeden druhého potlačí a pohltí, až ve výsledku nezbude nic než zmar. Ale v našem případě, v případě dvou sester, to bylo vždycky jinak. My jsme spolu totiž vytvářely páru – tu neviditelnou, horkou a mocnou sílu, která dokázala pohnout celým naším světem, i když se zdálo, že se všechno hroutí. A sesterské pouto mě zachránilo i v době největšího zmaru.
Vzpomínka na uhelný prach a benzinovou záchranu
Usmála jsem se, i když mi bylo do pláče. Vzpomínka na dětství v Ostravě byla stále živá. Náš táta byl horník a máma zdravotní sestra. Byli to lidé pevných zásad, kteří nás sice milovali, ale moc si s námi nevěděli rady, když jsme se začaly hádat. „Vzpomínáš, jak jsme tehdy vlezly do té staré kůlny za domem?“ zeptala jsem se a podívala se na ni. „Chtěla jsem postavit raketu z prken a ty jsi mi pořád dokola opakovala, že to staticky nefunguje.“ „Jasně že si to pamatuju,“ zasmála se Veronika. „Zmazaly jsme si tehdy ty naše nové kombinézy od smůly tak, že nebyly k poznání. Brečela jsi, že nás máma zabije.“ „A ty jsi mě zachránila,“ doplnila jsem ji. „Zatímco já jsem jen panikařila a vymýšlela, jak utečeme z domova, ty jsi někde vyčetla, že na smůlu platí technický benzin. Vzala jsi tátovi z garáže plechovku a ty skvrny jsi prostě vyčistila. Bez tebe bych tehdy dostala takový výprask, že bych si na něj pamatovala dodnes.“ Veronika mě chytila za ruku. Její stisk byl věcný, ale pevný. „Vždycky jsem byla ta, co uklízela tvůj nepořádek, Moniko. Ne proto, že bych musela, ale protože jsi moje sestra. Ty jsi do našeho dětství vnášela tu barvu, ty nápady, tu tvoji ohnivou energii. Kdybych tě neměla, asi bych se u těch svých účetních knih unudila k smrti.“
Účty, které konečně začaly sedět
„Jenže teď je ta smůla mnohem horší, ségra,“ řekla jsem a cítila, jak se mi do očí tlačí slzy. „Lukáš mi nechal na krku ty dluhy za tu jeho neúspěšnou prodejnu bio-zeleniny. Chtěla jsem být víc než jen prodavačka, chtěla jsem něco dokázat. A teď nemám ani tu prodejnu, ani peníze. Jen ostudu a strach.“ Veronika se na mě podívala tím svým účetnickým pohledem, kterým dokázala prokouknout jakýkoliv daňový podvod. „Víš, co ti chybí? Ne peníze, těch máme dost na to, abychom to společně vyřešily. Chybí ti systém. Tvůj oheň pálí všechno, co mu přijde pod ruku, protože nemá žádné koryto, kterým by tekl.“ „A co mám jako dělat? Vrátit se do supermarketu k regálům?“ „Vůbec ne,“ Veronika otevřela svůj blok na čisté stránce. „Poslouchej mě. Máš talent na lidi. V tom krámku tě všichni milovali, dokázala jsi prodat i písek na poušti, protože jsi lidem uměla vyprávět příběhy. Já mám zase ten tvůj „benzin‘ na smůlu – rozumím číslům a zákonům. Co kdybychom tu tvoji vášeň a můj řád spojily?“
Síla společné páry na českém venkově
Dívala jsem se na ni a nechápala jsem. „Jak to myslíš?“ „Tady na Šumavě se prodává jedna malá pekárna s koloniálem,“ pokračovala Veronika naprosto klidně. „Majitel odchází do důchodu. Chce to někoho, kdo tam vnese život, kdo tam bude rád se sousedy mluvit a kdo z toho udělá místo, kam lidi budou chtít chodit. To jsi ty, Moniko. Ty budeš ten oheň, ta duše toho místa.“ „A ty?“ zeptala jsem se s nadějí. „Já budu tvoje účetní a tvoje brzda. Budu hlídat každou korunu a každý paragraf, aby se ti to zase nerozsypalo pod rukama. Oheň a voda, Moniko. Když je dáš dohromady správně, vznikne pára. A pára je ta největší síla, která dokáže pohnout světem.“ Pocítila jsem, jak se ve mně po měsících temnoty něco rozsvěcuje. Nebyl to ten divoký plamen, který mě dřív spaloval, ale klidné, hřejivé teplo. Tady, v srdci Čech, uprostřed lesů, jsem pochopila, že můj sesterský vztah s Veronikou není o tom, kdo je lepší nebo úspěšnější. „Ty jsi vážně poklad, Verčo,“ zašeptala jsem a otřela si slzy. „I když jsi občas nesnesitelně upjatá a tvoje tabulky mě v noci straší v děsech.“ „A ty jsi nepoučitelná sopka,“ zasmála se Veronika a podala mi pero. „Ale teď přestaň fňukat. Máme před sebou spoustu práce. Podepiš mi tenhle záměr, ať vím, že do toho jdeš se mnou. A varuju tě, jestli v tom obchodě uvidím jediný neschválený výdaj na ‚uměleckou dekoraci‘, tak ti ty tvoje ohnivé nápady hned zchladím!“ Rozesmály jsme se obě. Slunce začalo zapadat za šumavské kopce a barvilo nebe do oranžova – přesně v barvě ohně, který už neničil, ale svítil na cestu domů. Věděla jsem, že s Veronikou po boku už se nikdy neutopím. Protože když se oheň s vodou spojí v páru, dokážou i ty největší životní skvrny vyčistit stejně snadno, jako kdysi tu smůlu na našich kombinézách v Ostravě.
Zdroj: Čtenářka Monika (zpracováno pro redakční použití)