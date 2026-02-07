Pro Martinu Sáblíkovou přišla tvrdá rána. Česká rychlobruslařská hvězda musela v sobotu ráno kvůli nepříjemné viróze odhlásit svůj odpolední start na trati dlouhé tři kilometry. Zatímco fanoušci okamžitě zaplavili sociální sítě vzkazy podpory, největší oporu jí poskytla její nejbližší osoba.
Sáblíková na poslední chvíli zrušila start na 3 km. Nejsilnější vzkaz přišel od Zdráhalové: „Miluju tě“
Martina Sáblíková musela kvůli zákeřné viróze na poslední chvíli odhlásit start na tříkilometrové trati. Fanoušci ji okamžitě podpořili na sociálních sítích, nejvíc ale zabral vzkaz od partnerky Nikoly Zdráhalové, která jí vyjádřila lásku i podporu v nejtěžším období kariéry.
Olympijská šampionka totiž už téměř třináct let tvoří pár s další rychlobruslařkou Nikolou Zdráhalovou, která jí stojí po boku i v těch nejtěžších chvílích. „Celá ta cesta na olympiádu pro tebe byla velmi těžká. Vnímala jsem to a nebyla jsem jediná. Teď jsi tady a přišla další rána. Udělala bych cokoli, aby to bylo podle tvých představ. Miluju tě,“ vzkázala Zdráhalová své partnerce.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Saudkovské peklo u soudu: Zlomený nos milenky a mrazivá svědectví dětí o hadici na mlácení
Sáblíková od příjezdu na hry působila napjatěji než obvykle a bylo znát, že blížící se konec vrcholové kariéry prožívá silně. Vzdát se jednoho ze startů kvůli zdravotnímu stavu pro ni nebylo jednoduché. Sama přiznala, že šlo o mimořádně těžké rozhodnutí. „Moje první otázka byla, jestli se budu moct postavit na pětku, když vynechám trojku. Doktoři slíbili, že udělají všechno, co je v jejich silách. Já měla jasno – pětku už si vzít nenechám,“ uvedla Sáblíková.
Podporu od partnerky doplnila i další slova povzbuzení. „Zase bude dobře,“ dodala Zdráhalová — vzkaz, se kterým by se podle mnohých fanoušků ztotožnil snad každý, kdo české rychlobruslařce drží palce.