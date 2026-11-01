Její cukrárny dnes denně prodají stovky dortů. Za úspěchem se však skrývá příběh, který rozhodně není tak sladký jako její dezerty. Po rozpadu manželství a společného podnikání se totiž ocitla v situaci, kdy jí v kapse zůstalo pár korun. „Bylo období, kdy moje děti měly v kasičkách víc peněz, než jsem měla reálně já,“ vzpomínala v podcastu Všechno začíná dnes cukrářka. Nešlo přitom o žádnou nadsázku.
S padesátikorunou v kapse, ale odhodlaná nevzdat se. Iveta Fabešová popsala svůj boj o nový život
Úspěšná cukrářka Iveta Fabešová má dnes dvě vyhlášené pražské cukrárny a za sebou roky tvrdé práce. Ještě před několika lety ale prožívala období. Po rozpadu manželství a společného podnikání musela začínat prakticky od nuly. Přestože se jí podařilo znovu uspět, přiznává, že následky těžkého životního období si nesla dlouho.
V nejtěžších chvílích se naštěstí mohla spolehnout na rodinu, především na bratra. Sama si ale uvědomuje, jak složité musí být podobné situace pro ženy, které žádnou pomocnou ruku nemají.
Děti jako hnací motor
Právě děti se staly hlavním důvodem, proč se odmítla vzdát. Přestože sama prožívala obrovskou nejistotu, snažila se před nimi zachovat zdání normálního života. Pracovala dlouho do noci, spala jen několik hodin. Nechtěla, aby poznaly, jak vážná situace ve skutečnosti je. Zároveň doufala, že až jednou dospějí a budou schopné celý příběh pochopit, uvidí především to, že se jejich matka dokázala postavit na vlastní nohy.
Sílu jí dodávaly také příběhy dalších žen, které se jí ozývaly prostřednictvím sociálních sítí a svěřovaly se s podobnými zkušenostmi. Fabešová cítila, že pokud svůj boj zvládne, může pro ně být inspirací.
Zpětně připustila, že už před rozpadem manželství věděla, že ve vztahu není šťastná. K odchodu však dlouho nenašla odvahu. Obávala se především finanční nejistoty a toho, jak sama zajistí rodinu. Přestože se na budování společného podnikání významně podílela, neměla podle svých slov odpovídající přístup k rodinným financím. Po rozchodu jí přestaly fungovat platební karty, přišla o telefonní číslo, které dlouhá léta používala, a nemohla nadále využívat ani automobil.
Dva roky fungovala na autopilota
Následující období bylo podle Fabešové mimořádně náročné. Vedle osobních problémů řešila majetkové spory, soudní jednání a současně se snažila znovu vybudovat vlastní podnikání. Práce se pro ni stala nejen způsobem obživy, ale také prostředkem, jak zahnat smutek a nejistotu. Velkou část energie věnovala obnově Werichovy vily na pražské Kampě, která byla podle jejích slov ve velmi špatném stavu.
Zatímco jiní by při pohledu na poničené prostory možná propadli zoufalství, ona v nich viděla příležitost začít znovu. „Všechno se dá opravit a může to znova fungovat,“ vzpomíná na své tehdejší odhodlání.
Nejintenzivnější období trvalo přibližně dva roky. Teprve když se situace začala stabilizovat, dostavily se emoce, které během největšího pracovního vypětí potlačovala. Dříve ji dokázala nepříjemná zpráva nebo e-mail natolik rozhodit, že nebyla schopná několik hodin pracovat. Dnes už podobné situace zvládá s větším odstupem.
Vzdala se i svých nejslavnějších dortů
Změnou prošlo nejen její soukromí, ale také podnikání. Letos se rozhodla vyřadit z nabídky některé ze svých nejúspěšnějších dezertů, včetně ikonického citronu, pistácie a popcornu. Přestože šlo o zákaznicky oblíbené produkty, měla pocit, že už neodpovídají tomu, kam se jako cukrářka posunula. Navíc se podobné dezerty postupně objevily i v dalších cukrárnách. „Já mám pocit, že celý dohromady to hraje,“ vysvětluje, proč místo jednotlivých bestsellerů sází na ucelenou kolekci nových zákusků.
Dnes provozuje dvě pražské cukrárny, které během pracovních dnů prodají přibližně 600 dortů denně, o víkendech dokonce 800 až 1000 kusů. Přesto odmítá představu, že by úspěšné podnikání znamenalo pohodlný život bez starostí. Sama stále občas pomáhá ve výrobě a neváhá nastoupit už v pět hodin ráno. Přiznává však, že dlouhé směny by dnes kvůli fyzické náročnosti cukrařiny zvládala jen obtížně.
Další cukrárny nechce, děti jsou na prvním místě
Přestože by mohla své podnikání dále rozšiřovat, o další provozovny ani franšízy nestojí. „Já nevnímám jako úspěch v tom, že rozšiřujete množství těch kaváren, cukráren, děláte frančízy,“ vysvětluje. Mnohem důležitější je pro ni kvalita dezertů, prostředí pro zaměstnance a především čas, který jí zbývá na osobní život.
Právě děti se totiž staly její největší prioritou. Přestože se původně bránila střídavé péči, postupně v ní našla i určité výhody. Naučila se striktně oddělovat pracovní a rodinný život. V týdnech, kdy má děti u sebe, se snaží omezovat pracovní schůzky a čas trávit výhradně s nimi.
Radost jí dělá také dcera, která si oblíbila domácí pečení. Bere si matčiny kuchařky a zkouší podle nich připravovat dorty. Fabešová přiznává, že občas musí potlačit profesionální instinkt a nechat dceru pracovat vlastním tempem.
Po všech životních zkušenostech se změnil také její pohled na štěstí. Už ho nehledá v počtu podniků ani ve finančním úspěchu. „Štěstí není něco, co je 24-7. Není, to jsou prostě jenom ty malý věci,“ říká Fabešová, která dnes dokáže otevřeně přiznat, že je šťastná, i když má občas dny, kdy se jí zdá všechno špatně.