Když se v roce 1987 objevil v Discopříběhu, stal se prakticky přes noc idolem dospívajících dívek. Zájem fanynek mu zpočátku lichotil, postupem času si ale začal uvědomovat i stinné stránky popularity. Toužil po obyčejném životě, v němž by si mohl dělat věci po svém, aniž by byl neustále na očích veřejnosti.
S kým žije Rudolf Hrušínský nejmladší? Oženil se až po čtyřicítce, jeho vyvolenou se stala úspěšná manažerka
V osmdesátých letech po něm šílely tisíce dívek, on sám si ale své soukromí vždy pečlivě střežil. Rudolf Hrušínský nejmladší, který 19. listopadu oslavil 56. narozeniny, našel životní partnerku v o pět let mladší Martině. Ta se na rozdíl od svého muže pohybuje ve světě byznysu a stejně jako on strávila značnou část života v zahraničí.
Na čas se proto stáhl z filmového prostředí a vydal se do světa. Žil ve Španělsku, kde si otevřel bar, a procestoval značnou část Latinské Ameriky. Právě zkušenosti ze zahraničí ho o mnoho let později sblížily s jeho budoucí manželkou.
Poprvé ho viděla jako malá holka
Martina znala svého budoucího manžela dávno předtím, než se osobně setkali. Když měl Discopříběh premiéru, bylo jí přibližně jedenáct let. Dodnes si dokonce pamatuje, jak ji rozčílila scéna, v níž se hlavní hrdina nechal ostříhat dohola.
Osobně se poznali až kolem roku 2009 na společenské akci. Tehdy si však neměli příliš co říct a jejich cesty se znovu protnuly přibližně o dva roky později. Tentokrát se rozpovídali o cestování a životě v cizině a zjistili, kolik toho mají společného.
Na první schůzce se navíc herec chopil vařečky a připravil Martině těstoviny podle receptu své italské švagrové. Toto jídlo má pro dvojici dodnes zvláštní význam.
Vedle slavného herce si vybudovala vlastní kariéru
Martina Hrušínská rozhodně není ženou, která by žila ve stínu slavného manžela. Vystudovala Open University v Londýně a profesní zkušenosti sbírala mimo jiné v Singapuru a Velké Británii, kde se věnovala rozvoji mezinárodního obchodu. Více než dvacet let svého profesního života spojila s německou společností Melitta, kterou vedla na českém a slovenském trhu. Věnuje se také vysokoškolské výuce.
Zatímco její muž poskytuje rozhovory spíše výjimečně, ona v médiích vystupovala především v souvislosti se svou profesí. Pozornost veřejnosti tak oba přitahovali z úplně jiných důvodů.
Svatba bez hostů a velkolepé hostiny
Po čtyřech letech vztahu se v roce 2015 rozhodli vzít. Ani v tak významný den však netoužili po pozornosti okolí. Svatbu uspořádali v Itálii, ke které mají oba velmi blízko. „Říkali jsme si, že u toho chceme být jenom my dva,“ prozradila Martina.
Svatební šaty jí ušila kamarádka, módní návrhářka, a místo honosné svatební hostiny si novomanželé rezervovali stůl ve své oblíbené restauraci. Dokonce ani její majitel předem netušil, že k němu zavítají čerstvě sezdaní manželé.
Itálii přitom nezvolili náhodou. Rudolf tam má část rodiny a oba tuto zemi považují za svůj druhý domov.
Společný život našli za Prahou
Po letech strávených cestováním se manželé usadili nedaleko Prahy, v malebném prostředí Českého krasu. Právě tam se Hrušínský začal intenzivněji věnovat psaní a objevil v sobě novou tvůrčí vášeň. Během pandemie covidu se pustil do práce na scénáři k seriálu Agrometal, který se později dočkal i knižní podoby.
„První, komu jsem ukázal scénář, byla moje žena,“ prozradil herec. Zpočátku byla podle jeho slov trochu zmatená, postupně ji ale příběh zaujal svým humorem.
V roce 2025 uplynulo od jejich svatby deset let. Detaily ze společného života si však manželé nadále nechávají převážně pro sebe. Pro někdejšího idola dívčích srdcí totiž soukromí nikdy nebylo něčím, co by chtěl obětovat své popularitě. „Jedna věc je práce, druhá věc je soukromí,“ vysvětlil Hrušínský.