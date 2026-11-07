S Adélou Gondíkovou se Brousek sblížil ještě během studií na konzervatoři. Vzali se v roce 2002 a o dvě léta později vítali na svět dceru Nelu. Jejich začal postupně procházet krizí. V roce 2008 vyšlo najevo, že Brousek navázal vztah s herečkou Annou Brouskovou (rozenou Remkovou), kterou znal z Divadla Na Fidlovačce. Právě nová známost se stala jedním z důvodů rozpadu jeho prvního manželství.
S kým žije Ondřej Brousek? Po rozvodu s Gondíkovou si vzal dceru slavného kosmonauta
Na dlouhovlasého Eliena z kultovní komedie Pelíšky v soukromí čekaly podstatně složitější vztahové peripetie. Jeho první manželství s herečkou a moderátorkou Adélou Gondíkovou skončilo rozvodem, druhou životní partnerku našel mezi divadelními kolegyněmi. Dnes je trojnásobným otcem a se svou současnou ženou žije už patnáct let v manželství.
Pro Gondíkovou bylo období po odchodu manžela náročné. O několik let později přiznala, že největším zklamáním pro ni nebyl pouze konec partnerského vztahu. „Brala jsem jako svoji prohru, že jsem své dceři neumožnila zažít to, co jsem zažila já,“ svěřila se. Postupem času však získala na rozchod jiný pohled. Připustila, že odpovědnost za nefungující vztah nesou zpravidla oba partneři, a zdůraznila, že kvůli dceři nechtěla vztah s bývalým partnerem udržovat v napětí.
Jeho druhá manželka pochází z neobyčejné rodiny
Žena, kvůli které Ondřej Brousek z prvního manželství odešel, rozhodně nepochází z neznámého prostředí. Anna Brousková je dcerou Vladimíra Remka, prvního československého kosmonauta. Sama se ale vydala uměleckou cestou a působí jako herečka a dabérka.
S Brouskem je rovněž spojilo divadlo. Oba působili na pražské Fidlovačce, kde se jejich pracovní vztah postupně proměnil v partnerský. Přestože začátek jejich soužití vyvolal značnou pozornost médií, dvojice si své další soukromí začala střežit.
V září 2011 se vzali při komorním obřadu na pražském Petříně. Nevěstu vedl k oltáři její otec Vladimír Remek. V té době už Anna čekala jejich prvního společného potomka. Brousek tehdy vysvětloval, že svatba pro něj nebyla pouhou formalitou. „Jsem klidný člověk, který má rád rodinné zázemí, což byl důvod svatby,“ řekl krátce po obřadu.
Manželům se následně narodil syn František a o šest let později dcera Hana. Brousek tak postupně vytvořil pětičlennou rodinu, jejíž součástí je i jeho nejstarší dcera Nela z prvního manželství.
Jaký vztah má s dcerou z prvního manželství?
Právě vztah s Nelou patřil po rozvodu k citlivým tématům. Hlavním cílem Adély Gondíkové, která s dcerou zůstala sama, bylo uchránit ji před konflikty dospělých. V rozhovorech později popisovala, že před Nelou dokonce nechtěla dávat najevo smutek ani hořkost. „Nechtěla jsem být ta zahořklá matka, která bude pořád nadávat na všechny chlapy světa,“ vysvětlovala svůj přístup k výchově.
Časem se vztahy bývalých manželů podařilo uklidnit. Za nejdůležitější Gondíková považovala, že dcera může oba rodiče vídat v přátelské atmosféře. Také Brousek krátce po druhé svatbě uvedl, že pro něj bylo podstatné především Nelino štěstí. „Pro mě je důležité, že Nelinka je v pořádku, šťastná a že mi nic nevyčítá,“ řekl tehdy.
Nela mezitím dospěla a rozhodla se jít úplně jinou cestou než její slavní rodiče. Od dětství měla silný vztah ke zvířatům, a tak celkem přirozeně vystudovala veterinární obor. O tom, že s otcem zůstává v kontaktu, svědčí také jejich společné veřejné vystoupení. V září 2025 Nela doprovodila Brouska na slavnostní uvedení muzikálu Taťkové, ke kterému složil hudbu. Na akci dorazila i jeho současná manželka Anna. Pro hudebníka, který se společenským událostem obvykle spíše vyhýbá, šlo o vzácnou příležitost ukázat se na veřejnosti po boku obou žen.