Proslavil se jako málomluvný řidič Karel v komedii Účastníci zájezdu, trenér Pepik Hnátek v Okresním přeboru nebo svérázný detektiv Luboš Bezák v seriálu Oktopus. Miroslav Krobot patří k hercům, kteří toho před kamerou nemusejí mnoho říkat, aby na sebe strhli pozornost. O jeho vlastním životě se ale příliš nemluví. Přitom má za sebou příběh, který je na poměry českého showbyznysu poměrně neobvyklý. Se svou manželkou Hanou Doulovou totiž prožil více než půl století.
S kým žije Miroslav Krobot? S manželkou je přes půl století, její rodinný příběh ho inspiroval k neobvyklému představení
Herec Miroslav Krobot je známý svým vážným výrazem a osobitým humorem, v soukromí má ale už více než padesát let po boku stejnou ženu. Jeho manželkou je herečka Hana Doulová, se kterou vychoval tři děti. Jejich rodinu navíc pojí neobvyklá historie, která se dostala až na divadelní jeviště.
Seznámili se ještě během studií na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Oba chodili do stejného ročníku, Hana studovala herectví a Miroslav režii. Na přesné okolnosti prvního setkání už ale jeho žena po letech příliš nevzpomínala. „No, nesympatický mi asi nebyl. Ale kdo si to má pamatovat, když už je to tak dávno!“ zavzpomínala Doulová.
Od té doby společně prošli řadou životních etap. Začínali v regionálních divadlech, stěhovali se za prací a postupně vychovali tři děti. Hana Doulová přitom nikdy nebyla pouze manželkou známého režiséra. Sama si vybudovala hereckou kariéru a dlouhá léta působila v Městských divadlech pražských.
Manželka slavného režiséra pochází z cirkusácké rodiny
Zajímavý je také původ Hany Doulové. Pochází ze staré cirkusácké rodiny ze Šumavy, jejíž historie Krobota natolik zaujala, že se rozhodl přenést ji na divadelní jeviště.
Už v roce 2023 v rozhovoru přiznal, že by chtěl vytvořit představení inspirované příbuznými své ženy. Fascinovalo ho především setkání dvou odlišných světů – jeho moravského zázemí a rodiny šumavských cirkusáků. Zaujalo ho také milostné vyprávění Haniných rodičů. Projekt vnímal jako osobní poděkování manželce a její rodině.
A nezůstalo pouze u plánů. V Dejvickém divadle vznikla inscenace Kuš, svině, která vychází z dopisů rodičů Hany Doulové. Neobvyklé je i její obsazení. Vedle Miroslava a Hany se v ní objevují jejich dcera Lenka, syn Jan a vnuci Šimon a Eliáš. „Je to vlastně vyprávění o jejích rodičích,“ vysvětlil Krobot.
Rodinné vzpomínky se tak proměnily v představení, při kterém se na jednom jevišti potkává několik generací Krobotových.
Dcera se za slavné rodiče kdysi styděla
Zatímco dva Krobotovi synové se vydali mimo hereckou profesi, dcera Lenka pokračuje ve stopách obou rodičů. Je uznávanou divadelní i filmovou herečkou, její cesta k umění ale nebyla od začátku samozřejmá.
Jako dospívající se totiž za povolání svých rodičů dokonce styděla. V rozhovoru pro Právo vzpomínala, že jí připadalo trapné mít v žákovské knížce napsáno, že matka je herečka a otec režisér. Teprve později sama zatoužila po divadelní kariéře.
Krobotovi navíc dceři cestu nijak neusnadňovali. Když oznámila, že chce studovat herectví, její otec byl podle jejích vzpomínek skeptický. Obával se především toho, že ji čeká nejistá profese plná kompromisů. Hana Doulová proto požádala herečku Věru Galatíkovou, aby nezaujatě posoudila, zda má Lenka pro herectví talent.
Nakonec se ukázalo, že dcera zdědila vlohy po obou rodičích. Absolvovala DAMU a postupně se prosadila také v Dejvickém divadle.
Jsou jako voda a oheň, říká dcera Lenka
Dlouhé manželství rodičů se pro Lenku Krobotovou stalo vzorem. Jejich vztah obdivuje především kvůli vzájemné toleranci. „Jsou jako voda a oheň. Skvěle se doplňují,“ popsala rodiče.
Rozdílné povahy jsou ostatně patrné i z vyprávění samotné Hany Doulové. Zatímco její muž působí na veřejnosti jako uzavřený a přemýšlivý člověk, ona dokáže jeho povahu komentovat s nadhledem. Když se jí kdysi novináři ptali, kdo má doma poslední slovo, připustila, že si to s manželem zřejmě vykládají každý trochu jinak.
Přestože oba zasvětili život divadlu, doma se podle jejích slov zdaleka nebaví jen o umění. Spíše řeší běžné rodinné starosti, organizaci času a každodenní povinnosti.
Ani Krobotovi přitom nechybí smysl pro humor. V rozhovoru pro týdeník 5plus2 v roce 2020 přiznal, že své poťouchlé nápady někdy zkouší právě na manželce, která mu na ně podle jeho slov dokáže naletět.
Slavným hercem se stal až po padesátce
Pozoruhodná je také Krobotova profesní cesta. Přestože jej dnes většina diváků zná jako herce, dlouhou dobu se věnoval především režii. Působil v Chebu, Hradci Králové i Národním divadle a v roce 1996 se stal uměleckým šéfem Dejvického divadla, z něhož postupně vybudoval jednu z nejvyhledávanějších českých scén.
K herectví se přitom výrazněji dostal až po padesátce. Za výkon v divadelní inscenaci Příběhy obyčejného šílenství získal cenu Alfréda Radoka a teprve následně začal pravidelněji přijímat filmové role.
Úspěch před kamerou ho navíc překvapil. V rozhovorech opakovaně přiznával, že s velkou hereckou kariérou původně vůbec nepočítal. Ačkoli ho diváci často spojují s postavami zachmuřených mužů, v soukromí má rád absurdní humor a zajímá se například o kvantovou fyziku.