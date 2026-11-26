Diváky sobotního StarDance čeká změna. Na jeden soutěžní večer vystřídá Richarda Genzera v porotě herec a tanečník Jan Révai. Do prostředí populární televizní show se vrací po deseti letech, taneční výkony soutěžících totiž hodnotil už v letech 2012 až 2016. Zatímco na televizních obrazovkách a divadelních prknech se pohybuje s naprostou samozřejmostí, v soukromém životě o pozornost veřejnosti příliš nestojí.
S kým žije Jan Révai? Muž, který usedne do poroty StarDance, dokázal téměř rok tajit vlastní svatbu
Před čtvrtstoletím pobláznil jako charismatický Šimon z muzikálu Rebelové nejedno dívčí srdce. Dnes je Jan Révai dvojnásobným otcem a spokojeným manželem slovenské herečky Zuzany Šulajové, s níž ho pojí více než šestnáct let společného života. Začátky jejich vztahu přitom provázely kontroverze a rozpad hercova prvního manželství.
Ženou, po jejímž boku našel rodinné zázemí, je slovenská herečka a fotografka Zuzana Šulajová. Přestože se oba pohybují v uměleckém prostředí, společné soukromí neproměnili v součást své veřejné prezentace. Čas od času spolu vyrazí na filmovou premiéru nebo jinou společenskou událost, podrobnosti ze svého manželství si ale většinou nechávají pro sebe.
Láska, která začala rozpadem manželství
Než Révai poznal svou současnou ženu, byl ženatý s moderátorkou Danielou Révai, rozenou Urbánkovou. Jejich manželství se však dostalo do krize a v roce 2010 se definitivně rozpadlo. V té době už se po hercově boku objevovala Zuzana Šulajová, s níž se podle médií seznámil v Divadle Radka Brzobohatého.
Rozchod tehdy nebyl zcela bezbolestný. Révaiova první manželka otevřeně přiznala, že o rozvod požádala sama, protože v pokračování společného života už neviděla smysl. Jako důvod konce manželství označila hercovu nevěru. „Důvodem je nevěra mého muže,“ řekla. Sám Révai se tehdy k informacím o zakládání nové rodiny podrobněji vyjadřovat nechtěl.
Vztah se slovenskou herečkou ovšem nebyl pouhou krátkodobou známostí. Dvojice spolu postupně vybudovala rodinu a na svět přivedla dva syny, Jakuba a Matěje. Do manželství se přesto dlouhá léta nehrnula.
Svatbu prozradil až snubní prsten
Když se Jan Révai v březnu 2023 objevil na jedné ze společenských akcí, pozornosti novinářů neunikl detail, který do té doby zůstával nepovšimnutý. Na ruce měl snubní prsten. Ukázalo se, že se svou dlouholetou partnerkou už nějakou dobu tvoří manželský pár. „Vzali jsme se, ale už poměrně dávno. On to nikdo neví,“ prozradil tehdy se smíchem.
Pro svůj velký den si navíc vybrali poměrně netradiční datum – 1. dubna 2022. Ani jeden z nich přitom necítil potřebu radostnou novinku bezprostředně oznamovat světu. Skutečnost, že jsou manželé, tak vyšla najevo až krátce před jejich prvním výročím svatby.
Po více než deseti letech společného soužití a narození dvou dětí pro ně sňatek představoval další krok v už dávno fungujícím vztahu.
Není jen manželkou slavného herce
Přestože se Zuzana Šulajová v českých médiích objevuje často právě v souvislosti se svým mužem, sama má za sebou pozoruhodnou hereckou kariéru. Rodačka ze slovenského Martina na sebe výrazně upozornila už jako dospívající dívka. Za hlavní ženskou roli ve snímku Záhrada režiséra Martina Šulíka získala nominaci na Českého lva.
Čeští diváci si ji mohou pamatovat také z filmu Příběhy obyčejného šílenství režiséra Petra Zelenky, v němž si zahrála po boku Ivana Trojana. Objevila se rovněž v seriálu Až po uši nebo ve snímku Sbormistr. Vedle herectví se věnuje fotografování.
Návrat k herectví pro ni znamenal nejen profesní změnu, ale také proměnu vzhledu. Kvůli seriálové roli vyměnila dlouhé tmavé vlasy za blond a novou vizáž si ponechala i po natáčení. Podle jejích tehdejších slov se změna líbila také jejímu partnerovi.
Po narození synů ovšem svou hereckou kariéru na několik let upozadila a věnovala se především mateřství. Před kameru se vrátila v roce 2017, kdy přijala nabídku na účinkování v seriálu Až po uši. „Byla jsem teď šest let doma s dětmi,“ svěřila se.
Synům nechce plánovat život
Přestože se oba rodiče živí uměním, Révai nemá potřebu své potomky směrovat ke stejné profesi. Přiblížil, jak se snaží k výchově dospívajících synů přistupovat. Důležité pro něj je, aby si sami našli cestu, která je bude naplňovat. „My jsme tu spíš jako zábradlí – abyste úplně nesjeli z cesty,“ popsal svou představu o rodičovství.
Sám totiž dobře ví, jaké to je, když se představy rodičů o budoucnosti jejich dítěte rozcházejí s jeho vlastními sny. Odmalička miloval koně a chtěl se jim profesně věnovat. Nakonec se však vyučil automechanikem a jeho život nabral úplně jiný směr