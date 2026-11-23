S kým žije Čestmír Strakatý? Hana má postavu modelky a vlastní úspěšnou kariéru mezi hudebními hvězdami
Druhých se na soukromí ptá prakticky denně, vlastní vztah ale dlouho držel spíš mimo hlavní pozornost. Po jeho boku přitom stojí žena, která má sama výraznou profesní dráhu. Hana Strakatá Makovcová je fotografka a hudební marketérka, v současnosti pracuje pro Sony Music Entertainment. Právě díky hudbě se dala dohromady i s mužem, se kterým dnes vychovává dvě dcery.
„My se známe díky hudbě. Poprvé jsme se viděli na technoparty, ale tam jsme si jen podali ruce,“ vzpomínala později Hana. Čestmír následně na sociální síti olajkoval její fotografii a algoritmus jí začal jeho profil znovu nabízet. Když se na něj podívala podrobněji, zaujal ji jeden zdánlivý detail: poslouchal Boards of Canada, skotské elektronické duo, které měla ráda i ona. Začali si psát.
První rande, ze kterého už neodešla
Když se nakonec skutečně sešli, běžná první schůzka se proměnila v něco úplně jiného. Odehrála se během prvního lockdownu u Čestmíra doma a dvojice spolu nakonec zůstala několik dní v kuse.
Hana to později shrnula s nadsázkou: „Šla jsem na první rande a už jsem z něj nikdy neodešla.“ Podle Strakatého spolu tehdy strávili pět dní prakticky bez přestávky a stále měli o čem mluvit. Na několik hodin se rozešli až ve chvíli, kdy si Hana potřebovala dojít domů pro věci.
Právě komunikaci oba později označovali za jednu z věcí, na kterých jejich vztah stojí. V rozhovoru z roku 2024 popisovali své soužití jako mimořádně klidné a tvrdili, že do té doby nezažili vážnější partnerskou krizi. Hana vysvětlovala, že pokud jednomu něco vadí, snaží se to říct přímo místo hádky. Strakatý zase připustil, že konflikty obecně nevyhledává a dává přednost dohodě.
O ruku ji chtěl požádat u lednice
Ani zásnuby neměly podobu dokonale připravené romantické scény. Strakatý měl původně poměrně symbolický plán. „Moje idea byla požádat Hanku na místě našeho prvního polibku,“ popsal.
Realita ale byla podstatně civilnější. Hana seděla na pohovce, Čestmír vytáhl z batohu prsten a chvíli jí trvalo pochopit, že tentokrát nejde jen o další šperk. Prsteny jí totiž dával i dříve. Sama později přiznala, že jí asi dva dny trvalo, než jí úplně došlo, že jsou skutečně zasnoubení.
Svatba bez minutového harmonogramu
Vzali se v červnu 2021. Svatba přišla ještě na konci covidového období a podle jejich vlastního popisu byla přesně opačná než dokonale zrežírovaná společenská událost. Odehrávala se na Malé Straně v prostoru za Lennonovou zdí a novomanželé se rozhodli neřešit přesný harmonogram, kdy se bude jíst, kdy přijde která část programu nebo co musí následovat po čem.
Hana později vzpomínala, že nechali celý den jednoduše plynout. Sama jejich svatbu s úsměvem označila za trochu anarchickou, současně ale říkala, že byla přesně podle jejich představ.
Hana není jen „manželka Čestmíra Strakatého“
Ačkoli se v médiích často objevuje právě jako Strakatého žena, vlastní kariéru měla Hana Strakatá Makovcová vybudovanou dávno před jejich seznámením. Hudba ji podle jejích slov fascinovala od dětství, zajímali ji přitom nejen samotní interpreti, ale i lidé, kteří vytvářejí celý svět kolem nich.
Působila jako fotografka, věnovala se hudebnímu prostředí a její fotografie DJ Stingraye se objevila například na obálce britského DJ Magu. Později se přesunula více k marketingu a v současnosti pracuje pro Sony Music Entertainment.
Vztahu tak od začátku pomáhalo i to, že oba sdílejí silný zájem o hudbu a kulturu. Hana v jejich společném rozhovoru zároveň říkala, že pro ni bylo při seznamování důležitější mentální propojení a zájmy druhého než samotný vzhled.
První dcera Nora změnila jejich život
Na rodičovství si manželé několik let počkali. První dcera Nora se narodila 29. listopadu 2023. Těhotenství předtím drželi poměrně dlouho v soukromí a veřejně ho potvrdili až v sedmém měsíci během pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Pro Strakatého znamenalo otcovství zásadní životní změnu. Na péči o Noru se podílel přímo a čas s ní nikdy nevnímal jako „hlídání“. Když byla Hana pracovně pryč, zůstával s dcerou doma on a rodiče se podle jeho slov v péči střídali.
Rodina byla také důvodem, proč odmítl účast v první řadě reality show Zrádci. V té době byla Nora ještě velmi malá a Strakatý si neuměl představit, že by od ní na delší dobu odjel. Do soutěže nastoupil až později.
Druhé těhotenství znovu dlouho tajili
Také druhé dítě se manželům podařilo před veřejností téměř celé těhotenství skrývat. Hana se s těhotenským bříškem výrazněji ukázala až na Českém slavíkovi v listopadu 2025, kdy už byla v osmém měsíci. Tehdy zároveň prozradila, že čekají další dceru.
Druhá holčička přišla na svět v únoru 2026. Manželé nejprve její jméno nezveřejnili, o dva měsíce později ale Hana potvrdila, že se jmenuje Ida. Jména obou dcer vybírali tak, aby byla krátká, nepříliš běžná a zároveň snadno vyslovitelná i v zahraničí.