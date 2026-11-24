Rok 2003 zasáhl rodinu Dalibora Jandy tím nejdrtivějším způsobem, jaký si rodič může jen představit. Jeho jednadvacetiletý syn Petr se tehdy rozhodl ukončit svůj mladý život skokem z Nuselského mostu. Bezedný žal a otázky bez odpovědí tehdy zpěvákovi pomáhala překonávat manželka Jiřina, která si přála, aby se muzikant neuzavíral před světem a pokračoval v koncertování.
Ruce v kapsách a hity, které znal každý. Dalibor Janda prozradil, kolik mu vynášel jeho ikonický chraplák
Do třiceti let pracoval jako zámečník a po večerech zpíval s vesnickou kapelou. Pak se objevil v československé televizi s nezaměnitelným chraplákem, strništěm a rukama v kapsách. A bylo jasno. Dalibor Janda se přestěhoval do Prahy, třikrát získal Zlatého slavíka a vyprodával stadiony. Zažil ale i tvrdé pády. Ten nejbolestnější přišel v podobě tragédie, kdy přišel o vlastního syna.
Rok 2003 zasáhl rodinu Dalibora Jandy tím nejdrtivějším způsobem, jaký si rodič může jen představit. Jeho jednadvacetiletý syn Petr se tehdy rozhodl ukončit svůj mladý život skokem z Nuselského mostu. Bezedný žal a otázky bez odpovědí tehdy zpěvákovi pomáhala překonávat manželka Jiřina, která si přála, aby se muzikant neuzavíral před světem a pokračoval v koncertování.
Návrat na pódia ale rozhodně pro Jandu nebyl snadný. Před každým vystoupením dostával desítky kondolencí, které mu bolestnou ztrátu jen více připomínaly. Ještě víc ho však zasáhlo zcela nepochopitelné chování některých lidí z jeho okolí, kteří měli z jeho neštěstí dokonce radost.
„Stalo se mi, že jsem jednou z kabinky na toaletě slyšel dva lidi, kteří se přišli vyčůrat, kteří mi to vyloženě přáli. Navíc to byli lidi, které jsem znal. Je to tragédie, jak vám tohle může někdo přát,“ vzpomíná dodnes s mrazením v zádech na jednu takovou těžko uvěřitelnou zkušenost.
Manželé se rozhodli, že se před bolestí nebudou uzavírat a o ztrátě budou otevřeně mluvit. I díky tomu nejtěžší období společně překonali. Hluboký žal a dlouhodobý stres však pochopitelně nezůstaly bez následků. „Říká se, že čas rány zahojí, ale jizva zůstane. Podle mě je dobré se z toho vykecat. Lepší než držet to v sobě! Věci, které člověka potkají, se zaznamenávají a později se to podepsalo na mém zdraví,“ myslí si.
Než se Dalibor Janda stal jednou z největších hvězd československé pop music, po které ženy šílely hlavně kvůli jeho nezaměnitelnému chrapláku, živil se úplně obyčejnou prací. V hranické Sigmě pracoval jako strojní zámečník, ale jeho skutečnou vášní byla hudba. Po večerech vystupoval s kapelou Souls Pacific, se kterou hrál pořádný rock-and-roll. To tehdy neuniklo tehdejším funkcionářům a Janda si za své vystupování několikrát vysloužil zákaz činnosti.
Ve třiceti letech, kdy už jeho vrstevníci měli dávno založené rodiny, se rozhodl opustit rodnou Moravu a zkusit štěstí v Praze. Začátky ale nebyly pro budoucí hvězdu nijak jednoduché. Bydlel na ruzyňské ubytovně a na letišti pracoval jako řidič. Když se pak chystal na své první televizní vystoupení, plánoval, že se představí pod uměleckým jménem.
Z Václava Dalibor a příjmy snů
Narodil se totiž jako Václav Janda a Dalibor bylo jeho křestní jméno. „Chtěl jsem tedy začít vystupovat jako Dalibor, bez příjmení… Jenže šéf přes kulturu v Československé televizi to zakázal, že takové móresy se zavádět nebudou. Takže mě odvysílali jako Dalibora Jandu a už to zůstalo,“ vzpomíná na své začátky.
Zlom v jeho kariéře přišel po spolupráci s Jiřím Hrzánem a především s hitem Jahodový koktejl. Následovala spolupráce s textaři Janem Krůtou a Vladimírem Poštulkou a jedna úspěšná píseň za druhou. Skladby jako Žít jako kaskadér, Hráli jsme kličkovanou nebo Hurikán se prodávaly ve statisícových nákladech.
Janda se postupně stal jednou z největších hvězd své doby, třikrát za sebou získal Zlatého slavíka a jeho koncerty praskaly ve švech. „V Hradci Králové bylo až 30 tisíc lidí. Vyprodali jsme dvakrát za den pražskou sportovní halu. Já na to byl zvyklý,“ připomíná Janda obrovský zájem, který o něj v tehdejších osmdesátkách byl.
Ovšem ještě než se Janda v tehdejším komunistickém Československu naplno prosadil, zkusil štěstí v zahraničí. Na začátku osmdesátých let odjel s kapelou na několik měsíců koncertovat do Rakouska a Švýcarska a měsíčně si tam přišel na tři tisíce švýcarských franků, což tehdy odpovídalo zhruba 60 tisícům korun. V době, kdy se za jedno vystoupení platilo 80 korun, to byl jen těžko představitelný výdělek.
Přesto se nakonec rozhodl vrátit a věnovat se vlastní tvorbě. Jeho popularita sice rychle rostla, o výši honorářů umělců však v dobách komunismu rozhodoval Pragokoncert. Ten mu za jedno vystoupení běžně vyplácel tři až čtyři sta korun. Teprve po získání Zlatého slavíka se jeho honorář zvýšil na šest set korun. Významnou část jeho tehdejších příjmů tvořily také tantiémy za vlastní písně.
Janda to neměl jednoduché ani před revolucí, ani po ní. Tehdejším vysokým pohlavárům vadil nejen jeho neupravený vzhled a chraplavý hlas, ale třeba i ruce v kapsách. Jeho popularita byla ale tak velká, že si ho úplně zakázat netroufli. Navíc měl spoustu příznivců nejen mezi posluchači, ale hlavně mezi manželkami zmíněných funkcionářů.
Po sametové revoluci se ale karta obrátila, což v té době pocítila celá řada umělců. Najednou byl příliš spojený se starým režimem. Jeho kapela Prototyp se rozpadla a Jandovi nezbývalo než vzít věci do vlastních rukou. Rok po převratu založil vydavatelství Hurikán Records a pustil se do podnikání.
Velkou oporou mu i tehdy byla manželka Jiřina, se kterou jsou spolu už více než 45 let. Jejich vztah začal v době, kdy Janda ještě bydlel na pražské ubytovně. Seznámili se na letišti, kde jeho budoucí manželka pracovala jako pozemní letuška. V posledních letech je ale jeho pravou rukou také dcera Jiřina Anna. „Ona i vyřizuje faktury, přebírá peníze, už je to takový vedoucí zájezdu. Bez ní jsem na koncertech jako bezruký.“
Janda má za sebou ale také několik okamžiků, kdy mu šlo o život. Už během vojny ho těsně minula střepina z vybuchujícího granátu. O holý život bojoval také na Kubě, kde ho před utonutím v silném mořském proudu zachránil místní potápěč, a při následné cestě domů mělo jejich letadlo co dělat, aby ustálo silné turbulence.
Nejvážnější zdravotní komplikace ale přišly před téměř pěti lety, kdy Dalibor Janda prodělal těžký infarkt a lékaři bojovali o jeho život už během převozu sanitkou. Následoval urgentní zákrok a opakovaná resuscitace. „Cestou do špitálu jsem dvakrát odešel na druhou stranu, jak se říká. Museli mě nahazovat, ale paní doktorka mě úspěšně dostala až na sál… Doktoři mi říkali: Pane Janda, vstal jste z mrtvých,“ vzpomíná Janda, který ale dál řádí jako Hurikán, což naplno dokázal při oslavě sedmdesátin ve vyprodané pražské Lucerně.