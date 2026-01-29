Roste z ní topmodelka: Salma Hájek válcuje Instagram i přehlídková mola, zatímco její máma Belohorcová prožívá rozvodové peklo

Salma se narodila 3. února 2010 a už od kolébky byl její život sledován médii. Jak by také ne, když její matka je známá moderátorka a bývalá „učitelka lásky“ Zuzana Belohorcová. Ta jí dala do vínku nejen neotřelé jméno po slavné herečce, ale i výrazné rysy a přirozený půvab. První krůčky malé Salmy neprobíhaly v rodném Slovensku, ale na prosluněných plážích v Miami, kam se rodina původně uchýlila na zimní měsíce, ale později tam našla i svůj nový domov.
Při vyslovení jména Salma Hájek si většina světa vybaví hollywoodskou herečku. A stejně blízko má k záři reflektorů i patnáctiletá dcera moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka - Salma Hájek Belohorcová. Už dávno není malou holčičkou z miamských pláží. Vyrostla z ní sebevědomá mladá dáma, která svými geny a profesionalitou na mole dokazuje, že jablko nepadlo daleko od stromu.
Děti jako odrazy rodičů
Dnes, o patnáct let později, je jasné, že Salma zdědila po své mamince to nejlepší. Vypadá jako hotová topmodelka a na sociálních sítích, kde ji sledují desetitisíce lidí, doslova válcuje Instagram. „Ze Salminky vyrostla krásná mladá slečna, která se mění před očima v nádhernou ženu. Nikdy nezapomínejme na jedno důležité životní pravidlo, že jsou naše děti obrazem svých rodičů,“ dme se pýchou hrdá máma Zuzana na svém Instagramu. Ta má ze vztahu s Hájkem ještě dvanáctiletého syna Nevia a své mateřství a pevná rodinná pouta vždy stavěla na první místo.
Raketový start
Rok 2025 se pro Salmu stal zlomovým v její začínající kariéře modelky. Zatímco mnoho jejích vrstevníků teprve hledá svou životní cestu, ona už sebejistě kráčí po přehlídkových molech. Svůj talent předvedla na prestižní přehlídce kubánského návrháře Osmanyho Laffity v pražských Letňanech, kde na podzim loňského roku zazářila a stala se středem pozornosti. Tím však její cesta zdaleka neskončila. Salma absolvovala módní show v Trenčíně i v Bratislavě a všude za sebou zanechala hluboký dojem. Na slovenském plese Beauty Ball dokonce podle mnohých zastínila přítomné české i slovenské krásky a stala se nekorunovanou královnou večera.
Život pod lupou: Od Miami po Tenerife
Život Salmy je díky jejím rodičům – Zuzaně a Vlastovi od dětství spojen s cestováním a životem mimo hranice Česka i Slovenska. Po letech strávených na Floridě, kde nastoupila do prestižní školy pro nadané žáky, se rodina v roce 2020 přestěhovala do Evropy – konkrétně do španělské Marbelly a následně na ostrov Tenerife. Právě zde si Salma vybudovala své zázemí, našla přátele a pokračuje ve studiu. Život v záři reflektorů však přináší i stinné stránky, což na vlastní kůži pocítila i Salma. Už ve svých patnácti letech musela čelit nepříjemným konfrontacím a absurdním obviněním ze strany internetových uživatelů. Ti ji v některých komentářích na sociálních sítích neváhali osočit z podstoupení plastické operace prsou. „Co to plácáte? Dcera má svoje prsa, asi je má po mně, to vás asi nenapadlo. Nechápu, jak vůbec toto někdo může vypustit z úst,“ ohradila se ostře proti nesmyslným nařčením Zuzana Belohorcová.
Rodinná opora v bouřlivých časech
Život Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka v blízkosti písečných pláží a v luxusním zázemí jim mnozí záviděli. Zuzana přitom vždy veřejně zdůrazňovala, že rodina je pro ni na prvním místě. Občas sice na povrch pronikly „zaručené informace“, že soužití s Hájkem nemusí být tak idylické, jak se navenek zdálo, vše se ale pokaždé znovu uklidnilo. Až do loňského roku. Tehdy už bylo zcela jasné, že manželství Zuzany a Vlasty se po osmnácti letech rozpadá. Zprávy o nevěře a následném rozchodu rodičů naznačily, že návrat zpět už není možný. V těchto těžkých chvílích zůstala Salma společně s bratrem Neviem po boku své matky – stejně jako ona stála vždy při nich. „Máma pro nás byla vždy největší oporou, byla se mnou všude. Třeba když se rodiče chodili podívat do školy, byla tam vždycky máma. Byla jsem ráda, že ji tam mám,“ svěřila se Salma deníku Blesk. Zároveň dodala: „Tátu mám samozřejmě taky ráda, takže jejich rozchod beru tak nějak neutrálně.“ Uvedla také, že s její modelingovou kariérou souhlasí oba rodiče. Přestože rodina prochází obdobím zásadních změn, které zahrnují i prodej luxusního domu a realitního byznysu na Tenerife, Salma zůstává pro svou matku největší vzpruhou. Právě její první úspěchy ve světě modelingu pomáhají Zuzaně překonávat bolest z rozchodu a dodávají jí novou životní energii.