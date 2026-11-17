Dlouhé roky žil ze dne na den, peníze příliš neřešil a o založení rodiny vůbec neuvažoval. Dnes je všechno jinak. Z někdejšího pankáče se stal milující otec, který s úsměvem přiznává, že nad vlastním synem občas nemá nejmenší šanci vyhrát.
Tomáš Jeřábek dlouho nechtěl děti. Dřív utrácel za kamarády, dnes ho vlastní syn dokáže obehrát
Tomáš Jeřábek patří k hercům, které si diváci dlouho spojovali především s rolemi nepříjemných mužů, podivínů a nejrůznějších vykuků. Ve skutečnosti má ale představitel legendárního zlého bankéře z televizních reklam mnohem blíž k dobrosrdečnému bohémovi.
Ještě před několika lety by si Tomáš Jeřábek nejspíš nedokázal představit, že bude pravidelně navštěvovat obchody s hračkami a dlouhé minuty vyjednávat o ceně plastových figurek. Jeho syn Teo si totiž podle všeho osvojil obchodní talent, který jeho slavnému otci nikdy nebyl vlastní.
Stačí, aby společně prošli kolem hračkářství, a začíná promyšlená vyjednávací strategie. Chlapec nejprve upozorní na údajně vzácnou figurku, která je navíc právě ve slevě. Jeřábek se snaží odolat a připomíná, že podobných hraček už mají doma dost. Jenže tím celá debata teprve začíná.
Syn nejdřív nabídne, že figurku zaplatí ze svých úspor. Potom otce přesvědčí, že by bylo spravedlivější rozdělit náklady napůl. Nakonec vytáhne argument, proti kterému se Jeřábkovi jen těžko hledá odpověď. Potřebuje přece šetřit na počítač, a kdyby neustále utrácel za hračky, nikdy by na něj nenašetřil.
Výsledek? Figurka putuje domů a celou částku nakonec zaplatí tatínek. „On se mnou úplně normálně mává a já na to koukám,“ přiznává herec pobaveně. Zatímco on sám vydrží o nákupu diskutovat deset nebo patnáct minut, jeho syn by podle něj dokázal argumentovat klidně hodinu. Jeřábek proto žertuje, že z něj jednou možná vyroste úspěšný obchodník nebo finanční poradce.
Dřív zaplatil složenky a zbytek utratil v hospodě
Otcovská trpělivost přitom nebyla vlastností, kterou by Jeřábek v mládí právě oplýval. Dlouho žil poměrně bezstarostně a sám sebe označuje za někdejšího pankáče. Nešlo přitom jen o životní styl, ale také o jeho vztah k penězům a povinnostem.
Než se začal výrazněji prosazovat jako herec, pracoval několik let v restauraci v rodném Kolíně. Vydělat si uměl, ale vytváření finančních rezerv mu mnoho neříkalo. Když peníze nebyly, jednoduše se přizpůsobil. Zůstal doma s knihou nebo vyrazil na procházku. A když nějaké přišly, příliš dlouho se u něj neohřály.
„Když peníze byly, tak jsem udělal ty věci, který byly potřeba, třeba zaplatil složenky. Potom jsem pořídil to, co jsem nutně potřeboval, když jsem měl roztrhanou bundu. No a z těch peněz, co zbyly, jsem pozval kámoše do hospody a za všechny jsem zaplatil,“ vzpomíná. „A druhej den zas nebylo nic,“ dodává s úsměvem.
Takový způsob života mu dlouho vyhovoval. Neměl potřebu budovat majetek ani plánovat dalekou budoucnost. A přestože se postupně prosazoval v herectví, určitou bezstarostnost si uchovával i v profesním životě.
Sám například přiznal, že se v minulosti někdy spoléhal na improvizaci natolik, že ani při premiéře neměl dokonale naučený text. Teprve nástup do Dejvického divadla v roce 2017 ho přiměl změnit přístup. Pochopil, že to, co dříve považoval za tvůrčí svobodu, může v profesionálním souboru působit jako obyčejná nezodpovědnost.
První roky pro něj nebyly jednoduché, ale postupně zjistil, že určitý řád mu vlastně prospívá. A podobná změna ho čekala také v osobním životě.
Myslel si, že člověk jako on by děti mít neměl
Jeřábek dlouho nepovažoval založení rodiny za něco, co by se ho mělo týkat. Důvodem nebyla nechuť k dětem, ale spíš pochybnosti o vlastní dospělosti. Připadalo mu, že člověk, který se sám stále chová trochu jako dítě, by neměl přebírat odpovědnost za někoho dalšího.
„Já jsem si celý život myslel, že bych neměl mít děti, protože jsem pankáč a vlastně sám tak trošku jako dítě. A že tyhlety lidi by děti mít neměli, protože jsou sami děti,“ přiznává.
Nakonec však společně s manželkou Halkou Jeřábek Třešňákovou dospěli k rozhodnutí rodinu založit. Jeřábek přitom zdůrazňuje, že důležitou roli sehrála právě jeho žena. Oba už byli ve věku, kdy rodičovství nebylo samozřejmostí, a kdyby se na něj necítila, její rozhodnutí by respektoval.
Narození syna Tea pro něj znamenalo zásadní životní zlom. Muž, který se dříve obával, že by otcovskou roli nezvládl, v ní našel něco, co mu do té doby chybělo.
„To rozhodnutí v podstatě na starý kolena založit rodinu, za to děkuju i svý ženě. Narodil se nám syn a to je teda taky výstup z komfortní zóny velkej, ale je to skvělý, prostě úplně skvělý rozhodnutí a jsem za to dneska šťastnej,“ říká.
Otcovství se pro něj stalo natolik důležitým, že ho dnes označuje za svou hlavní životní roli. Přestože ho rodinný život někdy vyčerpává, přinesl mu zároveň pocit naplnění, který předtím neznal. „Když to trošku přeženu, tak vlastně to, že má člověk potomka a nějak to pokračuje dál a vlastně ho to naplňuje a vyčerpává zároveň, bych považoval, že určitě jeden ze smyslů života je.“