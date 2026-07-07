Tohle je proroctví dítěte neštěstí. Radek Banga odhalil trauma, ze kterého se zrodil Gipsy
Radek Banga promluvil v dokumentární sérii Láska nebolí z dílny One Play o dětství, které se za zavřenými dveřmi měnilo v peklo. Otcův alkohol, strach z návratů domů i okamžik, kdy jako malý kluk přišel o milované štěně, v něm zanechaly hluboké rány. Z domu nakonec utekl na ulici. A právě tam se zrodil Gipsy – hlas, který bolest proměnil v rap.
„Vždycky to všechno vypadalo až pohádkově, dokud se doma neobjevil chlast,“ vzpomíná Radek Banga na dětství, které se odehrávalo na přelomu osmdesátých a devadesátých let. „Ten najednou mohl věci změnit na něco úplně jiného. Během hodiny se situace doma mohla proměnit v peklo na zemi.“
Jeho první vzpomínka na otce není spojená s hrou, objetím ani pocitem bezpečí. Je to obraz, který se do dítěte zapíše navždy. „Moje první vzpomínka na tátu je bohužel právě ta, jak po mámě letí ten popelník,“ říká otevřeně. Pamatuje si, jak otec seděl v obýváku, hádal se s matkou a byl už pod vlivem alkoholu. „Najednou vedle mě přistál ten popelník. Strašně jsem se lekl. A pamatuju si, jak jsem měl z táty hroznej strach.“
Strach se stal běžnou součástí života. Radek brzy poznal, že některé zvuky a situace znamenají jediné: doma bude zle. „Pokaždé, když jsem se vrátil domů a věděl jsem, že přišli tátovi kamarádi a pilo se, byla to pro mě předzvěst, že se stane něco špatného,“ popisuje. Někdy přišly nadávky, jindy fyzické násilí. „Když táta mámě dal třeba jenom facku jen tak pro nic, tak se u nás v uvozovkách ještě nic nestalo,“ říká větu, která mrazí právě svou dětskou logikou přežití.
Jenže byly i horší večery. „Dveře vysadil, hodil je po mámě. On vůbec neposlouchal. Všechno rozbíjel,“ vzpomíná Banga. Domov se v takových chvílích měnil v místo, kde dítě nemělo kam utéct. Každý další výbuch mohl znamenat další ránu, další křik, další rozbité věci.
Jedna z nejbolestnějších vzpomínek se ale netýká přímo jeho matky. Týká se štěněte, které si jako dítě zamiloval. Když měla jejich fenka štěňata, jedno z nich si Radek přál nechat. „Ten pejsek pro mě byl zdrojem největší radosti,“ říká. Maminka viděla, jak moc pro něj znamená, a souhlasila. Jen bylo potřeba připravit na to otce.
Ten den si pamatuje jako krásný. Byli v kuchyni, jedli a věnovali se štěňátkům. Pak přišel otec. „Byla to vteřina. Čapl zrovna to moje štěně… Prásk,“ popisuje Radek okamžik, po kterém zůstalo ticho. „Držel jsem toho psa, klepaly se mi ruce a bylo to poprvé, kdy jsem viděl živou bytost umřít.“
To, co následovalo, v něm definitivně zlomilo představu o otci. „Místo toho, aby se zarazil, ještě prohlásil: ‚A ztište se, nebo vám je zabiju všechny.‘ A odešel pryč.“ Pro Radka to byl bod, ze kterého už nebylo návratu. „Musím říct, že s tím pejskem jsem tak trochu pohřbil i toho mýho tátu. Pro mě s tím pejskem umřel i on. Pro mě nebyl táta, pro mě byl vrah.“
Doma už pro něj nebylo bezpečno. A čím byl starší, tím víc cítil, že musí odejít. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli tomu, aby se z oběti nestal někým, kdo jednou sám ublíží. „Byly to hodně temné časy. Věděl jsem, že musím z domova odejít co nejdřív, protože jestli to neudělám, můžu i tomu tátovi ublížit,“ přiznává. „Říkal jsem si: radši budu bezdomovec než vrah. A takhle jsem skončil na ulici.“
Právě v době, kdy si připadal jako nikdo, se v jeho životě objevila hudba. Rap pro něj nebyl jen žánr, ale způsob, jak přežít. „Paradoxně mi rap dovoloval všechny negativní věci, které cítím, někde vyventilovat,“ říká. „Přišel jsem si jako nikdo. Ale když jsem vzal mikrofon, najednou jsem byl ten Gipsy. A to je někdo.“
Jeho energie si brzy všimli i ostatní. DJ Smog, zakládající člen Syndrom Snopp, vzpomíná na moment v Radosti FX, kdy se po předávání zlaté desky konal open mic. „Naběhl tam Gipsy aka Radek a rozbalil to takovým stylem, že se to vůbec nedá popsat. Byla to jenom energie. Taková zdrcující.“
Sám Banga popisuje vznik spolupráce jednoduše. „Začali jsme kecat a hned jsme zjistili, že to vidíme všechno stejně. A jeli jsme. Bylo to hrozně rychlý. On vždycky hrál a já jsem do toho rapoval. A takhle vznikl Syndrom Snopp.“
Z kluka, který utíkal z domova před násilím, se stal hlas, který dokázal pojmenovat bolest, vztek i vzdor. „Tohle je proroctví dítěte neštěstí, dítěte, co jste stvořili vy,“ zní věta, která jako by shrnovala celé jeho rané roky. Dětství, které ho mohlo zlomit, se nakonec proměnilo v sílu, s níž dokázal vystoupit na pódium a konečně být slyšet.