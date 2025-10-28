Slovenský krasobruslař Ondrej Nepela (†38) patřil k nejvýraznějším sportovním osobnostem své doby, ale jeho život provázela řada tajemství. Některá z nich se veřejnost dozvěděla už dříve, jiná vyplouvají na povrch až nyní — a jedno z nejnovějších odhalení překvapilo i ty nejvěrnější fanoušky. Ukázalo se totiž, že homosexuální Nepela byl ženatý a měl dceru.
Reklama
Obyčejný kluk s talentem
Ondrej Nepela se narodil 22. ledna 1951 v Bratislavě do obyčejné slovenské rodiny. Otec Ján pracoval jako úředník, matka Božena byla zaměstnaná ve státní správě. Už od dětství projevoval mimořádnou píli a cílevědomost – bruslit začal ve věku sedmi let poté, co ho rodiče vzali na exhibici. Krátce nato si ho všimla trenérka Hilda Múdra, rodačka z Vídně, která se pro malého Ondreje stala nejen sportovní mentorkou, ale i druhou matkou. Pod jejím vedením se z talentovaného chlapce stal jeden z nejúspěšnějších krasobruslařů své doby. Už ve 14 letech reprezentoval Československo na Zimních olympijských hrách v Innsbrucku (1964), kde sice skončil na 22. místě, ale o osm let později dosáhl svého životního triumfu – získal zlatou medaili na olympiádě v Sapporu (1972).
Reklama
Po ukončení sportovní kariéry v roce 1973 působil až do roku 1986 jako profesionální krasobruslař – sólista – v lední revue Holiday on Ice. Získal také trenérskou licenci a později trénoval v Německu. Mezi jeho svěřenkyně patřila německá krasobruslařka Claudia Leistner, která se v roce 1989 stala mistryní Evropy.
Srdce krasobruslařské legendy dotlouklo právě v německém Mannheimu. Přestože oficiální příčinou smrti byla rakovina lymfatických uzlin, později se začaly objevovat informace, že podlehl komplikacím spojeným s onemocněním AIDS. Jeho trenérka se pravdu dozvěděla až v Německu. „Pověděli mi to až jeho němečtí přátelé. Ondrej věděl, jakou nemocí trpí,“ uvedla. U umírajícího sportovního klenotu zůstala téměř až do konce. „Urnu s popelem jsme přivezli do Bratislavy, kde měl důstojný pohřeb.“ Nepela svůj zdravotní stav do poslední chvíle pečlivě tajil. Tehdy to ani jinak nešlo – vzor socialistického sportovce přece nemohl být homosexuál.
Poslední dny Ondreje Nepely, jeho tajné manželství a dcera
Po těžké chemoterapii na tom byl Ondrej Nepela velmi zle — bez vlasů, obočí i řas a vyhublý na kost. Jeho trenérka Hilda Múdra popsala pro web pluska.cz poslední dny takto: „Po chemoterapii neměl jediný vlas, obočí, řasy a byl hubený na kost. Viděli jsme, že je zle, tak se ho manžel zeptal, kde má pas, povolení k pobytu a práci. Všechno věděl, i nás poznával. Na druhý den to samé. Třetí den našeho pobytu v Mannheime, krátce po tom, co jsme odešli z nemocnice, nám zatelefonovali, že zemřel. Bolo to druhého února 1989. Bála jsem se, jak to vezme paní Nepelová, a ta mi řekla, že se modlila, aby si ho už pánbůh vzal k sobě, když tak velmi trpěl."
Ačkoliv byl Nepela pro mnohé ženy přitažlivý, o jejich společnost nejevil výrazný zájem. Přesto se nyní objevila mimořádná informace: byl ženatý. Jeho manželkou se stala mladá kolegyně z revue Holiday On Ice a společně měli dceru Natashu. Jak vysvětlila sama Natasha: „Moji rodiče se poznali na Holiday On Ice, bruslili spolu a nacvičovali čísla na představení, tak začal jejich velmi pěkný vztah, ve kterém se on zamiloval do ní. Jejich vztah pak stvrdili manželstvím.”
V zákulisí se objevily i názory, že sňatek mohl být uzavřen především kvůli potřebným dokumentům pro pobyt v USA; jaká byla skutečnost, už se dnes zřejmě přesně nedozvíme. Natasha Nepela přiletěla z Venezuely, kde žije, do Bratislavy jako vzácný host slavnostní premiéry očekávaného filmu Nepela dne 27. října. Dorazila i se svým synem, tedy s vnukem Ondreje Nepely. Ač neměla s otcem mnoho společných zážitků, řadu detailů zná z vyprávění své matky, která si Nepelu vzala — a sama říká, že s ním cítí silné duchovní propojení.
Filmová novinka Nepela režiséra a scenáristy Gregora Valentoviče vstoupí do českých a slovenských kin ve čtvrtek 30. října. Projekt vznikal zhruba pět let a nedávno zveřejnil první ukázku. Hlavní postavu ztvárnil český herec Josef Trojan. Zajímavostí je, že na stejném námětu paralelně vznikal i další snímek s názvem ON, jehož premiéra je naplánována na příští rok.
VIDEO: Snímek Nepela s Josefem Trojanem v hlavní roli vstoupí do českých kin 30. října 2025
Mohlo by vás zajímat
Reklama