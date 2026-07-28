Na první pohled je jasné, po kom je. Když šéfkuchař Jan Punčochář ukáže svého syna Matěje, fanoušci pravidelně komentují jejich nápadnou podobu. Jenže u vzhledu to zdaleka nekončí. Matěj po otci zdědil také vztah k jídlu a vaření a dnes už zvládne připravit večeři pro celou rodinu. Slavný kuchař tak možná vychovává svého budoucího následovníka – přestože sám dobře ví, jak náročné povolání by si syn vybral.
Syn Jana Punčocháře je jeho věrnou kopií. Po slavném tátovi zdědil i vášeň pro vaření
Syn Jana Punčocháře Matěj po slavném otci nezdědil jen nápadnou podobu, ale také vášeň pro vaření a možná i budoucnost v gastronomii.
Punčochář patří k nejznámějším českým šéfkuchařům. Diváci ho dlouhé roky znali především jako porotce MasterChef Česko, v roce 2025 se postavil do čela druhé řady Hell‚s Kitchen. Vedle televizní kariéry stojí také za vlastními restauracemi a kuchařinu bere jako řemeslo, které člověku nedá nic zadarmo. Právě proto má k synovým profesním ambicím možná o něco střízlivější vztah než rodič, který gastronomii zná jen z druhé strany stolu
Jako by se Jan Punčochář vrátil o několik desítek let zpátky
O svém soukromí Punčochář nemluví tak často jako o jídle. Je otcem syna Matěje a dcery Rozárky a rodinné snímky zveřejňuje spíš příležitostně. Když ale na konci loňského roku ukázal celou rodinu, pozornost na sebe okamžitě strhl právě Matěj. Podobnost otce a syna je do očí bijící.
Novinka to ale není. Už před několika lety se Punčochář k otázce, zda mu doma vyrůstá jeho malá kopie, vyjádřil s typickým humorem. „Vzhledem k tomu, že syn miluje vaření, tak to vypadá, že ano, že mi roste kopie,“ řekl s humorem jemu vlastním.
A čím je Matěj starší, tím víc se zdá, že nejde pouze o podobné rysy v obličeji. Otec a syn mají společnou především jednu zásadní vášeň.
Ve třinácti už vařil večeře pro rodinu
Zatímco některé děti v kuchyni zajímá především obsah lednice, Matěj se chopil nože a vařečky. Punčochář v roce 2025 prozradil, že jeho tehdy třináctiletý syn už vážně uvažuje o tom, že by jednou byl kuchařem. „Synovi je třináct a chce být kuchařem. Je do toho zapálený, baví ho to a jídlo miluje,“ řekl tehdy. Otec na něm podle svých slov vidí skutečné zaujetí, byť se ještě ukáže, zda mu vydrží i v dalších letech.
Netrvalo dlouho a stalo se. Je to jen pár dní, co na svým sociálních sítích sdílel Jan Punčochář stories ze slunných Malediv. „Chtěl jsem, aby byl kuchař? Ani ne… Jsem na něj hrdej? Neskutečně," pochlubil hrdý otec výkonem svého syna.
Po tátovi miluje maso a českou klasiku
Podoba mezi oběma Punčocháři pokračuje také u jídelního stolu. Matěj podle otce miluje českou kuchyni, maso a především steaky. Dokonce dává přednost pořádně prorostlému masu, ve kterém je podle něj více chuti. Jeho sestra Rozárka má naopak blíž k asijské kuchyni a mezi její oblíbence patří například sushi nebo plněné asijské knedlíčky.
Punčochář si myslí, že vztah dětí k jídlu ovlivnilo i prostředí, ve kterém vyrůstají. Rodina často navštěvuje restaurace a doma se hodně vaří, takže děti od malička ochutnávají nejrůznější suroviny a pokrmy. Když jim něco nechutná, nenutí je. Podstatné podle něj je, aby vůbec dostaly možnost nové chutě poznávat.
Radost má, ale kuchařinu synovi nelakuje narůžovo
Mohlo by se zdát, že pro slavného šéfkuchaře není větší radosti než dítě, které chce pokračovat v jeho stopách. Punčochář to ale vidí realističtěji. Dobře totiž zná druhou stránku gastronomie: dlouhé směny, fyzickou náročnost, stres a roky práce, které stojí za tím, než se z kuchaře stane skutečný profesionál.
Už když byly děti výrazně mladší, přiznával, že z jejich zájmu o vaření nemá jen bezvýhradnou radost právě proto, že ví, jak velká dřina kuchařina je. Dnes Matějův zájem podporuje, v kuchyni mu radí a nechává ho vařit, ale konečné rozhodnutí zůstává na synovi.
A Punčochář si neodpustí ani typicky rodičovskou poznámku. Talent je jedna věc, nepořádek po vaření druhá. „Když po něm uklízím kuchyni, tak moc ne. Uklízet se ještě nenaučil,“ zavtipkoval na otázku, jestli má ze synových kuchařských plánů radost.
Zda se z Matěje jednou opravdu stane profesionální kuchař, je ještě brzy předpovídat. Už nyní je ale jasné, že slavného otce nekopíruje jen vzhledem. Stejně jako on miluje dobré jídlo, chce vědět, jak vzniká, a nebojí se postavit k plotně. A pokud mu nadšení vydrží, může být za pár let jméno Punčochář v české gastronomii zastoupené hned dvakrát.