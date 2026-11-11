Pro televizní diváky zůstává Kateřina Macháčková především představitelkou profesorky Králové ze seriálu Život na zámku. Za svou kariéru ale stihla mnohem víc než jen jednu populární roli. Věnovala se divadlu, dabingu, psaní knih a také pedagogické práci. Její život přitom od začátku výrazně ovlivňoval slavný otec, herec a režisér Miroslav Macháček.
Slavného otce skutečně poznala až po jeho smrti. Kateřina Macháčková našla odpovědi v deníku z psychiatrické léčebny
Herečka Kateřina Macháčková vyrůstala ve stínu slavného otce, režiséra Miroslava Macháčka, přesto ho v dětství téměř nevídala. Jejich komplikovaný vztah začala doopravdy chápat až po jeho smrti, když v pozůstalosti objevila osobní zápisky z psychiatrické léčebny.
Přestože patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla, jeho vlastní dcera ho dlouhá léta znala mnohem méně než lidé, kteří s ním pracovali. Rodiče spolu nežili už od jejího raného dětství a Kateřina vyrůstala především s matkou, operní pěvkyní Věrou Štiborovou.
Slavné příjmení jí život neusnadňovalo
Být dcerou uznávaného režiséra s sebou přinášelo zvláštní paradox. Okolí automaticky předpokládalo, že má cestu k herectví otevřenou, zatímco skutečnost byla podstatně složitější. I přesto, že od svých přibližně pěti let s otcem nežila ji během studií provázelo podezření z protekce.
Herectví si přitom zamilovala už jako malá. Vyrůstala v prostředí divadelních kulis a na jevišti se poprvé objevila v dětském věku. Umělecké prostředí jí bylo blízké, ale ani slavné příjmení ji neuchránilo před pochybnostmi, zda má dostatek vlastního talentu.
S otcem ji navíc nespojovala jednoduchá rodičovská blízkost. Macháček byl výraznou osobností nejen na jevišti, ale také v soukromí. Podle dcery dokázal vyvolávat obdiv stejně intenzivně jako odpor. Jeho povaha a složité vztahy poznamenaly i rodinný život.
Tajemství ukryté v deníku z Bohnic
Zásadní zlom přišel až v roce 1991, kdy Miroslav Macháček zemřel. Kateřina tehdy začala řešit jeho pozůstalost a narazila na zápisky, které si otec vedl během pobytu v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích.
Macháček se tam léčil v roce 1975, v době, kdy čelil také profesnímu a politickému tlaku. Psaní deníku bylo součástí jeho pobytu v léčebně. Zaznamenával si každodenní události, vlastní úvahy i postřehy o lidech kolem sebe.
Pro Kateřinu se tyto stránky staly mnohem víc než historickým dokumentem. Poprvé měla možnost poznat otcovy myšlenky bez prostředníků, osobních konfliktů a dlouholetého odstupu. „K tátovi jsem získala bližší vztah, až když umřel,“ svěřila se později.
Zápisky ji natolik zasáhly, že se rozhodla podílet na jejich knižním vydání. V roce 1995 vyšly pod názvem Zápisky z blázince. Později se věnovala i dalším dokumentům a vzpomínkám na otcův život. Vznikla například kniha Téma Macháček, která přibližuje jeho osobnost a tvorbu.
Otce začala chápat, když už nebylo možné se ho zeptat
Právě při práci s pozůstalostí postupně objevovala člověka, kterého za jeho života nedokázala zcela poznat. Deníky jí ukázaly mimo jiné Macháčkovu mimořádnou potřebu řádu. I během hospitalizace se intenzivně zajímal o chod oddělení a stal se vedoucím světnice. Systematicky sledoval své okolí, přemýšlel o společnosti i o vlastní situaci. Jeho komplikovaná povaha tím nezmizela. Dcera ale získala širší obraz muže, který byl pro okolí často těžko čitelný.
Nad jeho osobností přemýšlí dodnes. V srpnu 2026 v Českém rozhlase mluvila také o tom, jak se některé otcovy vlastnosti promítají do jejího vlastního života. Podobnost nevnímá jen ve vzhledu nebo pohybech, ale i v pochybnostech a náročném přístupu k práci.
Přísnost po otci zdědila
Jedno z míst, kde se otcův vliv projevuje dodnes, je podle všeho i její pedagogická práce. Macháčková vyučuje na Pražské konzervatoři a netají se tím, že od studentů očekává důkladnou přípravu, disciplínu a znalost celého divadelního textu.
Sama sebe s nadsázkou označuje za přísnějšího člena pedagogické dvojice. Vadí jí, když mladí herci spoléhají na talent, ale nevěnují dostatek času přípravě. Z otcových rad si přitom uchovala jednu zásadní myšlenku: ani úspěšné představení není důvodem polevit, protože další den musí herec začít pracovat znovu.
Vedle vyučování se stále věnuje divadlu. V inscenaci Jeden německý život v Divadle v Řeznické předvádí náročný monolog, při kterém se prakticky nepohybuje a veškerou pozornost soustředí na text a jeho význam.