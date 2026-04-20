Řada rodičů se setkává se situací, kdy mají soudem určené výživné pro nezletilé děti, avšak vlivem změny životních okolností již nejsou schopni tuto částku dlouhodobě hradit. Pokud se rodiče na snížení výživného nedohodnout, nezbývá povinnému rodiči než podat návrh na snížení výživného k soudu.
Novela má změnit pravidla pro snížení výživného. Rodičům v tíživé situaci může výrazně ulevit
Chystaná novela rodinného práva přináší změnu, která může pomoci rodičům, jimž kvůli zhoršení životní situace přestane být původně stanovené výživné únosné. Nově by soud mohl při zpětném snížení zohlednit i částky, které už byly zaplacené, a promítnout je do budoucích splátek.
Obecně platí, že soud může o snížení výživného rozhodnout pouze tehdy, pokud dojde k objektivní podstatné změně poměrů na straně rodiče nebo dítěte. Typickým příkladem bývá nezaviněná ztráta zaměstnání nebo dlouhodobé zdravotní problémy, které vedou k zásadnímu poklesu příjmů povinného rodiče.
Od podání návrhu na snížení výživného do rozhodnutí soudem o tomto snížení však často uplyne delší doba. V tomto období se povinný rodič může dostat do tíživé finanční situace a nemá dostatek prostředků na úhradu výživného v původní výši. Jelikož platí obecná zásada, že dříve uhrazené výživné se nevrací, tak i v případě, že soud snížil výživné se zpětným účinkem, nebyly dříve zaplacené částky rodiči vráceny ani jinak zohledněny.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jedno rozhodnutí místo několika soudů: Výživné může růst automaticky s dítětem
Zkušenosti z praxe
S touto situací se setkala i paní Monika z Brna. Po rozvodu měla povinnost hradit soudem stanovené výživné na své děti. Ze zdravotních důvodů však po určité době přestala být schopná vydělávat dostatek peněz a výživné v původní výši si již nemohla dovolit. Podala proto návrh na snížení výživného k soudu a po dobu řízení se snažila výživné hradit řádně a včas.
Rozhodnutí soudu však trvalo několik měsíců. Paní Monika si musela půjčovat peníze, aby měla na úhradu výživného, a postupně se dostala do vážných finančních potíží. Nakonec přestala zvládat splácet dluhy a přerušila i placení výživného. Soud jí výživné snížil, a to dokonce jeden rok zpětně, avšak v rozhodnutí nijak nezohlednil již dříve uhrazené částky. Její finanční situaci tak toto rozhodnutí příliš neulevilo.
Podobné případy se v praxi bohužel vyskytovaly velmi často a nebyly prospěšné ani pro jednoho z rodičů, ani pro nezletilé děti.
Co přináší novela?
Novela rodinného práva se snaží těmto situacím do budoucna předcházet, a proto zavádí nový mechanismus, který by měl změnu poměrů na straně povinného rodiče spravedlivě zohlednit. Nově bude možné, aby soud v případě zpětného snížení výživného odečetl již uhrazené výživné z budoucích splátek výživného.
Cílem této úpravy je zmírnit negativní dopady na povinné rodiče a zároveň je motivovat k řádnému a včasnému hrazení výživného. Tento postup ale nesmí ohrozit naplňování základních potřeb dítěte. Výživné by důsledkem zúčtování nikdy nemělo klesnout na částku, která by již pro výživu dítěte nebyla dostatečná. Soud proto bude muset vždy posoudit, v jakém časovém období lze již poskytnuté výživné zúčtovat, aby snížení budoucích splátek bylo přiměřené a nezasáhlo negativně do výchovy a péče o dítě.
Jak bude novela fungovat v praxi
Představme si následující příklad: Rodič podá návrh na snížení výživného z 5 000 Kč na 3 000 Kč, a to od 1. ledna. Soud však rozhodne o snížení výživného až 1. června. Po dobu pěti měsíců rodič řádně hradí původní výši výživného, tedy 5 000 Kč.
Podle dosavadní právní úpravy by se ani při zpětném snížení výživného již zaplacené částky nijak nepromítly. Nově však může soud rozhodnout tak, že rozdíl ve výši 2 000 Kč měsíčně (tedy celkem 10 000 Kč) bude zohledněn v budoucnu.
Například tak, že po dobu deseti měsíců bude povinný rodič hradit výživné o 1 000 Kč méně, tedy místo 3 000 Kč pouze 2 000 Kč měsíčně. Dříve uhrazené částky se tak promítnou do budoucích splátek, aniž by došlo k ohrožení finanční stability dítěte.
Lze jen doufat, že změny zavedené novelou přinesou pozitivní dopad na řádné plnění vyživovací povinnosti a zároveň pomohou rodičům, kteří se náhle ocitnou v obtížné životní situaci.