Makhmud Muradov a Sabina Karásková tvoří pár od roku 2023. Přestože se zpočátku o jejich vztahu hodně spekulovalo, postupem času ukázali, že to spolu myslí vážně. V červnu loňského roku zápasník před svou vyvolenou poklekl v restauraci za přítomnosti jejich nejbližších přátel a požádal ji o ruku.
Muradov bude podruhé otcem. Se Sabinou čekají první společné dítě
Zápasník MMA Makhmud Muradov a jeho manželka Sabina prožívají šťastné období. Poté, co se fanouškům pochlubili plány na stavbu vysněného domu, přichází další velká životní událost. Dvojice čeká první společné dítě. Pro bývalou účastnici reality show Love Island půjde o premiéru v roli maminky, zápasník už má dceru z předchozího vztahu se zpěvačkou Monikou Bagárovou.
Svatbu několik měsíců tajili
Mnohem tajemnější ovšem byli, pokud šlo o samotnou veselku. Spekulace o tom, že se dvojice vzala, se objevily už na konci září loňského roku. Manželé je však dlouho nekomentovali a až na přelomu roku Sabina potvrdila, že se pyšní novým příjmením.
Později vyšlo najevo, že jim svatební plány zkomplikovaly problémy s Muradovovým povolením k pobytu v České republice. Dvojice se nakonec vzala na Slovensku a svůj velký den oslavila v poměrně úzkém kruhu nejbližších.
Teprve s několikaměsíčním odstupem nechali manželé fanoušky prostřednictvím fotografií a videí nahlédnout do svého svatebního soukromí. Mezi svatebními hosty nechyběla ani Muradovova dcera Rumia. Právě ona se postarala o jeden z nejdojemnějších okamžiků svatebních příprav. Na videu, které Sabina později zveřejnila, je vidět, jak malá Rumia pomáhá budoucí nevěstě s úpravou vlasů.
Budují si vysněný domov
O další zásadní životní krok se manželé s fanoušky podělili letos na podzim, kdy oznámili koupi stavebního pozemku. V polovině listopadu pak ukázali i návrhy svého budoucího bydlení. Zatímco Muradov si prosadil vlastní posilovnu, Sabině záleželo především na prostorném obývacím pokoji a kuchyni.
Pro Muradova nebude péče o miminko ničím novým. V roce 2020 se mu narodila dcera Rumia, kterou má se zpěvačkou Monikou Bagárovou. Přestože jejich vztah nevyšel, jako rodiče spolu nadále vycházejí. Také Sabina si k zápasníkově dceři vybudovala hezký vztah.