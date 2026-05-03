Videa z domácnosti Ornelly a Josefa Koktových už nemají dohru jen na sociálních sítích. Kauza kolem záběrů, na kterých Josef Kokta vulgárně křičí na své malé děti, se podle informací Blesku dostala i k úřadům. Kvůli podezření na hrubé zacházení s dětmi mělo na pražskou šestku dorazit hned několik podnětů a situací se začal zabývat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Kauza Koktových míří na sociálku: Po videu s křikem na děti už jedná OSPOD
Kauza kolem videí z domácnosti Ornelly a Josefa Koktových má další dohru. Po záběrech, na kterých Josef Kokta vulgárně křičí na malé děti, se na úřady obrátilo několik lidí a situací se už zabývá OSPOD. Další kroky se mají řídit především zájmem a bezpečím dětí.
Podněty míří na úřady
Původně šlo o video, které vyvolalo vlnu pobouření na internetu. Na záznamu Josef Kokta ostře křičí na děti Svena a Lily, kterým tehdy bylo podle dostupných informací jen několik let. Reakce veřejnosti ale nezůstaly jen u komentářů a sdílení. Někteří lidé se rozhodli obrátit přímo na úřady s žádostí, aby situaci v rodině prověřily.
Podle Blesku dorazilo na Úřad městské části Praha 6 více podnětů, které se týkají nejen samotného chování rodičů k dětem, ale také jejich veřejného vystavování na sociálních sítích a v médiích. Lidé se mají domáhat toho, aby OSPOD prověřil, zda děti nejsou v ohrožení, a zároveň aby se zabýval i tím, jestli jejich medializace nezasahuje do jejich důstojnosti a psychické pohody.
Věc je už v řešení
Na jeden z podnětů měla podle zjištění deníku reagovat vedoucí Oddělení péče o děti a rodinu Prahy 6 Dagmar Šobíšková. Její odpověď naznačuje, že nejde o ojedinělou stížnost.
„Váš podnět je již několikátý v pořadí. Věc je již v řešení a jsou podnikány kroky v režimu sociálně – právní ochrany dětí. Další postup bude směrovaný s ohledem na zájem a bezpečí dětí,“ uvedla Šobíšková v reakci, kterou jedna ze čtenářek redakci poskytla.
Kauza tak zřejmě nekončí pouze veřejnou kritikou Ornelly a Josefa Koktových. Z internetové bouře se stal případ, kterým se mají zabývat kompetentní instituce. Další postup by se podle vyjádření úřadu měl řídit především zájmem a bezpečím dětí.
Ornella svým vyjádřením vše ještě zhoršila
K celé věci se rozhodla Koktová vyjádřit v živém vysílání na Instagramu, kde ale celou věc ještě zhoršila. „Někdo mi řekne, že mě sledoval. Někoho máte rádi, sledujete ho celé roky a pak vás změní minutové video? Vážně vám připadá, že naše děti jsou týrané?… Jako haló? Co si to vůbec dovolujete? Nic jsem neudělala… a jsem lynčovaná, jako bych vám vypálila domy. Jste vůbec normální? Mně to tedy nepřijde,“ říká ve videu, kde je podle názoru některých opilá a které následně ze svého profilu smazala. A neodpustila si ani útok na ty, co ji kritizují. „Nejhorší jsou útoky, lynče, matky na matku… Kdybyste věděli, kolik věcí vím na některé matky moralistky, které se vyjádřily, ale nikdy jsem je nevytáhla…“ tvrdí Ornella.
Komentáře sledujících jsou ale jednoznačné. „Radši jste neměla nic říkat. Tohle je ještě horší,“ píše jedna z nich. „Tak ty budeš ve finále moralizovat jiné?“ nechápe další. „Prý co si to dovolujeme. Tak tohle je nejlepší sebereflexe,“ pozastavuje se další komentář. „Celá maminka,“ tne do živého další, který připomíná chování Ornelliny matky Moniky Binias. „Fuj, ještě si hraje na chudinku,“ zní další odsuzující komentář. „Jste arogantní. Jako by se nic nestalo. Vážně to obhajujete tím, že někdo dělá horší věci? To není omluva,“ rozčiluje se jeden z mnoha.