Pokud by herec někdy potřeboval dvojníka, který by dokonale ztvárnil jeho mladší já, stačilo by oslovit Matyáše. Podoba se slavným otcem je až zarážející. On sám by však podobnou nabídku nejspíš s díky odmítl – v otcových šlépějích se totiž nikdy vydat nechtěl. Jako malý kluk dokonce netušil, že jeho táta patří mezi nejznámější české herce. Rodiče se rozhodli dopřát mu klidné dětství bez mediálního nánosu, a tak doma pohádky, ve kterých Jan Čenský exceloval, vůbec nepouštěli. První trhliny v této idyle nastaly ve chvíli, kdy rodina vyrazila mezi lidi a kolem oblíbeného herce se začali shromažďovat fanoušci. Matyáš byl zaskočený. „Nikdy jsem neuměl ty lidi odmítnout a je fakt, že synátor tam pak stál tak opuštěně a měl trošku pocit, že mu berou tatínka,“ svěřil se herec později.
Drsná výchova pohádkového prince Čenského: Matyáš musel na rok z domu, změnilo mu to život
Nejslavnější pohádkový princ, herec a moderátor Jan Čenský je otcem jediného syna Matyáše. Ten jako by slavnému otci z oka vypadl. Jejich vztah ale nebyl vždy pohádkový, herec Matyáše dokonce vyhodil z domu a nějaký čas trvalo, než si k sobě zase našli cestu.
S mámou doma, s tátou na horách
Dětství trávil Matyáš převážně s maminkou Danou – filmovou skriptkou a malířkou. „Máma se mnou byla doma a táta hodně pracoval, takže jsem se na něj vždycky těšil. Kdykoliv měl volno, jezdili jsme do přírody, sportovali jsme,“ zavzpomínal Matyáš na chvíle strávené s otcem. Právě tam si budoval svůj vztah k lezení na horách a přírodě obecně. Do hor dnes utíká nejen za klidem, ale i za dokonalým světlem, které je pro jeho fotografickou práci klíčové.
Bolavé extempore s květinářkou
Dana a Jan Čenský patří dlouhodobě k nejstabilnějším párům českého showbyznysu a dokázali ustát i hercův mediálně propíraný úlet se zlínskou květinářkou. „Hodně to bolí,“ reagovala Dana na fotky zveřejněné v Blesku. Viděla na nich svého manžela, kterak objímá a líbá svou údajnou milenku. Čenský ale nevěru nepřiznal, dušoval se, že se jedná o dlouholetou kamarádku, kterou jen utěšoval ve složité životní situaci. „Byla to zkratová reakce. Který chlap by nedal pusu a neobejmul dámu, když je jí do pláče? Pro moji ženu je to po devatenácti letech manželství velmi složitá situace. Doufám ale, že kvůli bulváru o rodinu nepřijdu,“ obával se Čenský, kterému se podařilo nepříjemnou epizodu doma urovnat.
Se synem trpěl
Napětí se občas nevyhnulo ani jeho vztahu s jediným synem. Jan Čenský těžce nesl období, kdy se Matyáš po návratu ze školy zavíral k počítači a dokázal u něj trávit celé hodiny. Přesto mezi nimi většinou panoval spíše kamarádský vztah. „Na nějaké rady jsem si nepotrpěl. Je narozený ve Vodnáři a pro ty jsou rady marné, potřebují si všechno vyzkoušet. Já na tyto věci docela věřím. Takže jsem to bral tak, ať si všechno zkusí, ať se spálí, ať pozná, že život přináší věci příjemné i nepříjemné,“ říká pyšný táta, který se kromě herectví věnuje také výuce rétoriky a etikety.
Na rok musel z domu
Matyáš nepodcenil ani vzdělání. Vystudoval obchod na anglické univerzitě v Praze a už během studia si přivydělával například jako barman. S diplomem v kapse nastoupil do marketingové firmy, brzy však zjistil, že korporátní prostředí pro něj není tou správnou cestou. Postupně se proto vydal vlastními směry a rozjel podnikání v oblasti profesionální fotografie a videa. Mezitím zvládl také roční pobyt v Austrálii, kam odjel zdokonalit svou už tak velmi dobrou angličtinu. „Vykopl jsem ho do Austrálie a vrátil se úplně jiný člověk. Studoval tam jazyk, porozhlídl se a je na něm zkrátka vidět obrovský rozdíl,“ pochválil syna Jan Čenský.