Pro většinu Čechů zůstane navždy Dominátorem, nepřekonatelným brankářem, který pomohl vybojovat olympijské zlato v Naganu a dvakrát získal Stanley Cup. Jenže zatímco jeho sportovní úspěchy zná téměř každý, soukromý život Dominika Haška byl podstatně méně přímočarý. Za sebou má dlouhé manželství, rozvod i vztah s výraznou osobností českého mediálního světa. A přestože už překročil šedesátku, doma má znovu malé děti.
Dominik Hašek se stal otcem znovu po šedesátce. S mladší Lenkou dnes žije úplně jiný život
Na ledě patřil k největším světovým hvězdám, v soukromí ale Dominik Hašek prožil i bolestivé rozchody. Dnes má po boku mladší partnerku Lenku, s níž vychovává dvě malé děti. K otcovství se po letech vrátil s jiným pohledem na život a přiznává, že je mnohem opatrnější než dřív.
Po jeho boku dnes stojí Lenka, původem z Brna, která je od bývalého hokejisty výrazně mladší. Na rozdíl od jeho předchozích partnerek se veřejnému životu spíše vyhýbá. Hašek o ní poprvé otevřeně promluvil v roce 2020 a tehdy dal najevo, že si rozumějí nejen v osobním životě, ale také v názorech. „Je to holka z Brna, má ráda moravské víno, často spolu vyrážíme na kolo, na lyže, na houby,“ popsal svou partnerku v rozhovoru pro deník Sport. S úsměvem tehdy dodal, že Lenka nemá ráda Andreje Babiše, a právě v tom mezi nimi panuje dokonalé souznění.
Jejich vztah se brzy posunul k založení rodiny. V říjnu 2021 se jim narodil syn Jan a v únoru 2025 přibyla dcera Tereza. Hašek se tak krátce po šedesátých narozeninách stal počtvrté otcem.
Otcovství po šedesátce vnímá jinak
Když se dozvěděl, že s Lenkou čekají druhého společného potomka, radost neskrýval. Současně si však uvědomoval, že vychovávat malé dítě v šedesáti je něco úplně jiného než ve třiceti. „Před třiceti lety jsem nebyl tak opatrný jako teď,“ přiznal tehdy v souvislosti s očekáváním dalšího potomka.
Zatímco v mládí musel skloubit rodičovství s náročnou profesionální kariérou, dnes si může rodinné chvíle užívat v odlišném životním tempu. S příchodem nejmladších dětí se proměnil také jeho každodenní režim. Dlouhá léta žil ve středních Čechách, kde si pořídil dům na samotě poblíž Nového Knína. Obklopovala ho příroda, lesy a rozsáhlý pozemek, na němž našel dostatek soukromí. Rodinné povinnosti ale nakonec vedly k další změně. V rozhovoru pro Blesk na konci roku 2025 Hašek prozradil, že se rodina přestěhovala do Prahy kvůli synovi Honzíkovi, který tam začal chodit do školy.
První velká láska skončila rozvodem
Než do jeho života vstoupila Lenka, prožil Hašek dlouhé manželství s Alenou, kterou znal už z mládí. Svatbu měli v roce 1989 a společně vychovali syna Michaela a dceru Dominiku. Jejich vztah trval více než dvě desetiletí a navenek působili jako stabilní pár. Ani dlouhá společná minulost však nezaručila, že spolu zůstanou napořád. V roce 2012 se rozvedli.
Hašek později připustil, že ho konec téměř třicetiletého vztahu mrzel. Přesto se jeho život postupně ubíral dál. Po rozvodu našel lásku u mediální manažerky Libuše Šmuclerové, s níž tvořil pár přibližně tři roky. Ani tento vztah ale nevydržel a v roce 2015 se jejich cesty rozešly. Několik dalších let pak bývalý hokejista neměl po svém boku veřejně známou partnerku. Až vztah s Lenkou přinesl další dlouhodobé soužití a také překvapivý návrat do světa plenek, kočárků a dětských radostí.
Dospělá dcera se vydala vlastní cestou
Hašek je dnes otcem dvou generací dětí, které od sebe dělí několik desetiletí. Zatímco nejmladší dcera Tereza se teprve učí poznávat svět, jeho starší dcera Dominika už má za sebou mezinárodní hudební úspěchy. Jako zpěvačka skupiny We Are Domi reprezentovala v roce 2022 Českou republiku na soutěži Eurovision Song Contest. V roce 2025 se navíc objevila v reality show Survivor.
Otec s dcerou přitom v minulosti otevřeně mluvili i o tom, že jejich vztah není vždy ideální. „Měli bychom se vídat více,“ přiznal Hašek. Naznačil tak, že ani v jeho rodině nejsou všechny vztahy bez komplikací.
Přes všechny životní změny ale zůstává Hašek aktivním mužem. Zatímco dříve svůj čas podřizoval především hokeji, dnes ho vedle veřejných aktivit zaměstnávají i dvě malé děti. Ve věku, kdy už řada jeho vrstevníků řeší především vnoučata, tak znovu prožívá každodenní rodičovské starosti i radosti.