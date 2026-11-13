Umělecké nadání děti Báry Kodetové a Pavla Šporcla provází odmalička. Každá z dcer se ale rozhodla vydat trochu jinou cestou. Nejstarší Lily se věnuje oděvnímu designu, prostřední Violeta studuje hru na housle a nejmladší Sophia se rozhodla pokračovat v herecké tradici své matky a dědečka. A přestože jí je teprve sedmnáct let, na kontě má už několik výrazných televizních rolí a nominaci na prestižní filmové ocenění.
Dcera Pavla Šporcla pokračuje ve slavné rodinné tradici. V 17 letech už má za sebou velký úspěch
Sedmnáctiletá Sophia Šporclová pokračuje ve slavné herecké tradici rodiny své matky Báry Kodetové. Vnučka legendárního Jiřího Kodeta už získala nominaci na Českého lva, studuje herectví na brněnské konzervatoři a spolupracuje s režisérem Jiřím Strachem. Přestože vyrůstala mezi umělci, vlastní kariéru si chce vybudovat především svou prací.
„Ona má nabídky, chodí na konkurzy a je úplně celým tím hereckým prostředím pohlcená,“ pochlubil se Pavel Šporcl. Podle něj dcera přistupuje k herectví s mimořádným nasazením a je ochotná své profesi hodně obětovat.
Slavného dědečka nikdy nepoznala
Sophia je vnučkou Jiřího Kodeta, jehož si diváci dodnes pamatují především jako výbušného otce Krause z Pelíšků. Herec zemřel v roce 2005, tedy čtyři roky před jejím narozením. Přesto má ke slavnému dědečkovi velmi blízký vztah. Poznává ho prostřednictvím rodinných vzpomínek, filmových rolí a vyprávění své matky.
Umělecká historie rodiny ovšem sahá mnohem dál. K jejím známým předkům patří herečka Jiřina Steimarová, Kodetova matka, a prostřednictvím dalších generací také představitelé významných českých divadelních rodů Steimarů, Budilů a Kolárů.
První velká role přišla už ve čtrnácti letech
Sophia se před kamerou poprvé objevila už jako malá, první výraznější příležitost ale přišla v seriálu Mozaika, kde si zahrála dceru postav Kristýny Ryšky a Marka Adamczyka. K roli se dostala prostřednictvím konkurzu. Pozvání nejprve přišlo její matce, která ji následně na casting přivedla. Sophia později vyprávěla, že se při výběru musela vypořádat i s náročnými improvizovanými scénami.
Ještě důležitějším okamžikem se pro ni stalo setkání s režisérem Jiřím Strachem. Ten ji obsadil do mysteriózního seriálu Lovec a následně jí svěřil jednu z hlavních rolí ve filmu Máma.
Strach popsal, že právě práce na seriálu Lovec byla pro mladou herečku důležitou zkouškou. Pokud by náročnou postavu zvládla, chtěl jí nabídnout také roli Malvíny v připravovaném filmu. Sophia obstála a otevřela se jí cesta k dosud největšímu hereckému úspěchu.
Za film Máma získala nominaci na Českého lva
Psychologické drama Máma z roku 2025 vypráví příběh ženy s mentálním postižením a její dcery, které se ocitnou v mimořádně složité životní situaci. Matku ztvárnila Elizaveta Maximová, Sophia si zahrála její dospívající dceru Malvínu. Obě herečky za své výkony získaly nominaci na Českého lva, každá ve své kategorii. Sophia byla nominována na nejlepší herečku ve vedlejší roli.
Pro tehdy šestnáctiletou herečku šlo o mimořádné uznání hned na začátku kariéry. Cenu nakonec nezískala, samotná nominace pro ni i její rodinu představovala významný okamžik. „Nominace je absolutně fantastická,“ řekla Bára Kodetová magazínu Lifee.cz během slavnostního předávání cen v březnu 2026.
Kvůli herectví odešla v šestnácti z domova
Sophia se rozhodla věnovat herectví také během studia. V srpnu 2025 se proto přestěhovala od rodičů z Říčan do Brna, kde nastoupila na konzervatoř. Pro Báru Kodetovou to nebyl jednoduchý okamžik, rozhodla se však respektovat dceřino rozhodnutí.
Sophia si Brno nevybrala náhodou. Měla tam přátele a při návštěvě města zjistila, že by právě tam chtěla studovat. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlila, že jí vyhovuje prostředí menšího a útulnějšího města. Na konzervatoři tak začala budovat vlastní život, zatímco její rodiče postupně přijímali skutečnost, že i nejmladší dcera dospívá a osamostatňuje se.
Bára Kodetová je na Sophii pyšná, zároveň se však nesnaží její hereckou cestu příliš řídit. Ačkoli má sama za sebou dlouholetou kariéru, dceři podle svých slov nechává prostor, aby si vytvořila vlastní přístup k profesi. „Já se učím spíš od ní,“ přiznala. Sophia podle matky přistupuje k rolím velmi osobitě. Důležité je pro ni nejen zvládnutí textu, ale i důkladné pochopení postavy.
Podobně o své přípravě mluví také samotná Sophia. Na jednotlivé role se připravuje mimořádně pečlivě, někdy možná více, než by bylo nutné. Například kvůli filmu Lajf, ve kterém opět spolupracovala s Jiřím Strachem, se několik měsíců učila hrát na saxofon. Nechala si také výrazně zkrátit vlasy, aby se co nejvíce přiblížila své postavě.
Právě v tom je podle režiséra její velká přednost. Dokáže se do role ponořit a přistupuje k práci se soustředěním, které nebývá u tak mladých herců samozřejmostí.