„Víc než čtyři roky jsme se neviděli. Nechce se sejít. Pravidelně jí píšu, snažím se ji pochopit. Pořád doufám, že si ke mně časem cestu najde. Byl bych moc rád…“ svěřil se Stropnický v rozhovoru pro magazín Téma.
„Až když má chlap dceru, pochopí otcovství.“ U Stropnického dostala tahle věta bolestný význam
O svých dětech mluví Martin Stropnický s hrdostí. U nejmladší dcery Korduly se ale za pochvalnými slovy skrývá i velká bolest. Otec a dcera se totiž podle jeho slov osobně neviděli už déle než čtyři roky a Stropnický přiznává, že Kordula zatím jeho snahu o setkání odmítá.
Přestože se jejich vztah momentálně odehrává především na dálku, naděje na změnu se nevzdává. Život své nejmladší dcery sleduje a ví také o jejích úspěších. Kordula se věnuje jezdectví a parkuru, vyzkoušela si modeling a letos se objevila také na přehlídce během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Před létem navíc studovala v rámci programu Erasmus na Tenerife.
Právě komplikovaný vztah s Kordulou výrazně kontrastuje s tím, jak Stropnický popisuje své vazby k ostatním dětem.
Na každém z dětí obdivuje něco jiného
Se synem Matějem ho podle jeho slov spojuje mimo jiné respekt k jeho zásadovosti. „Matěj je až idealisticky čestný, navzdory tomu, že si svou zásadovostí a poctivostí, za niž si ho vážím, vyrábí nepřátele,“ říká o něm.
Ještě jinak Stropnický vnímá vztah otce s dcerami. „Vztah tatínka s dcerou bývá jednodušší. Každý táta chce mít syna, do kterého vkládá vlastní ambice, ale až když má dceru, pochopí otcovství lépe a víc si ho užije.“
Se staršími dcerami Annou a Františkou má přitom podle svých slov velmi blízký vztah. Annu, která se věnuje herectví a působí ve Švandově divadle, chodí podporovat i na představení. Právě ona z něj také udělala dědečka, když se jí narodil syn Jáchym.
Františka mu udělala „obrovskou radost“
Hrdě mluví také o Františce. Oceňuje její pracovitost, hudební talent i odvahu pustit se v dospělosti znovu do studia. Vybrala si přitom obor, který rozhodně nepatří k jednoduchým. „Studuje úspěšně obor adiktologie, tedy vědu o závislostech. Udělala mi obrovskou radost,“ pochlubil se.
Právě když Stropnický vypráví o vztazích se staršími dětmi, je patrné, jak citlivým místem pro něj zůstává dlouhé odloučení od Korduly. Přesto o ní nemluví s výčitkami a podle vlastních slov se snaží její rozhodnutí respektovat a pochopit.
Více než čtyři roky bez osobního setkání jsou dlouhá doba. Stropnický ale dveře k případnému usmíření zavírat nechce. Jak sám říká, stále doufá, že si k němu nejmladší dcera jednou cestu znovu najde.