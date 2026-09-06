Když Štaidla poprvé poznala blíž, příliš na ni nezapůsobil. Připadal jí snobský a arogantní a původně si dokonce myslela, že mu trochu „srazí hřebínek“. Jenže pak přišla společná setkání a muž, kterého chtěla dostat do úzkých, ji odzbrojil úplně jinak. Při jednom romantickém posezení po obědě jí jednoduše usnul vedle hlavy. „Říkala jsem si, do p*dele, co to je, on usnul. Úplně mě odzbrojil,“ zavzpomínala se smíchem. Podobná situace se zopakovala i později po šampaňském. „No tak to je jak dítě,“ říkala si tehdy.
Primitivní Iveta a nevěrný hypochondr. Exmanželka Ladislava Štaidla prozradila i to, co jim záviděl Karel Gott
Áňa Štaidlová strávila po boku hudebníka a skladatele Ladislava Štaidla velkou část života. Jejich manželství rozhodně nebylo ukázkovou romantickou pohádkou, ona sama ho ale ani po letech nepopisuje s hořkostí. Spíš s nadhledem, humorem a pragmatismem, který je jí vlastní. Už samotný začátek vztahu ostatně nebyl zrovna láskou na první pohled.
Postupně spolu začali chodit a po několika letech přišlo těhotenství. Áňa přitom tvrdí, že na svatbě nijak netrvala. Byla rozhodnutá dítě si nechat bez ohledu na to, jak se partner zachová. Štaidl nakonec přišel s žádostí o ruku po svém – pod její pracovní spisy jí položil vyplněné ohlášky a jen jí řekl, aby doplnila zbytek. Žádné velké romantické gesto, ale právě to k jejich vztahu zřejmě sedělo.
V Jevanech byla kuchařkou, i „hotelovou provozní“
Rodinný život v Jevanech zvenčí působil jako svět luxusu, známých osobností a hudebních hvězd. Realita ale podle Áni byla mnohem prozaičtější. V domě vychovávala děti, starala se o chod domácnosti a zároveň o hosty, kteří přijížděli do Štaidlova soukromého nahrávacího studia.
„Já tam byla stavbyvedoucí, kuchařka, provozní hotelu,“ popisuje s typickým nadhledem. V domě se střídali zpěváci, herci i další známí lidé, někteří tam přespávali a bylo potřeba se o ně postarat. K tomu děti, škola, dům a všechny běžné starosti. Když například během silného deště vypadl proud a s ním i topení, byla to právě ona, kdo v gumácích řešil jističe a provizorní elektřinu.
Na Jevany ale zároveň vzpomíná jako na místo plné humoru a neobyčejných návštěv. Chodili tam Jiří Sovák, Miloslav Šimek, Jan Roháč, Jaroslav Dietl i další slavné osobnosti. „U nás se dělal ten slavnej Silvestr,“ připomíná večírky, při kterých se podle ní hosté dokázali pořádně odvázat. Sovák například nejprve bavil celý stůl, pak recitoval básně, mluvil francouzsky a nakonec si údajně vybral někoho, do koho se začal navážet. „Po Slávkovi Šimkovi hodil nůž,“ vybavuje si jeden z divočejších momentů.
Štaidlovy zálety? Neřešila
Ladislav Štaidl měl pověst muže, který nebyl vždy věrný, jeho žena však tvrdí, že s tím odmítala ztrácet energii. „On si to domů nevodil. A jestli byl na tři neděle na zájezdu, tak já jsem to neřešila,“ říká.
Scény podle ní nebyly její styl. „Já se prostě zásadně nehádám,“ vysvětluje. Když se objevila informace o jiné ženě, její postoj byl jednoduchý: „Když to neřeší on, tak proč bych to měla řešit já?“
Stejně přímo reagovala i ve chvíli, kdy se provalil Štaidlův vztah s Ivetou Bartošovou. „Řekla jsem mu, ať se rozvede,“ vzpomíná. Žádné přemlouvání, žádné dramatické ultimátum. Její životní filozofie se dá shrnout do věty, kterou během svého vyprávění opakuje několikrát: „Chceš, nechceš, nazdar.“
K samotnému vztahu s Bartošovou se ale vyjadřuje velmi ostře. Připomíná přitom slova režiséra Jána Roháče, který měl situaci komentovat slovy: „Je šťastný, zblbl.“ Ona sama ale tvrdí, že vztah už tehdy nechala být. „Neřešitelný problémy neřeším,“ říká o období, kdy Štaidl odešel za mladší zpěvačkou.
Gott jim prý záviděl syny
Přes bouřlivý osobní život byl podle Áni Štaidl silně fixovaný na rodinu. Dokonce tvrdí, že právě děti byly jedním z důvodů, proč po dlouhých letech ukončil intenzivní spolupráci s Karlem Gottem. Uvědomil si prý, že synové rostou a on je kvůli neustálému cestování prakticky nevidí.
Rozhodnutí měl Gottovi oznámit dopisem, protože se obával, že by ho při osobním rozhovoru přesvědčil, aby pokračoval. Přátelství mezi nimi tím podle Áni neskončilo. Gott tehdy ještě neměl vlastní rodinu a jednou měl Štaidlovi říct větu, která jí utkvěla v paměti: „Jediný, co vám závidím, jsou ti vaši dva kluci.“ Podle Áni toužil slavný zpěvák právě po synovi.
Po rozvodu přišla skutečná svoboda
Po rozvodu se Áňa odstěhovala do vlastního bytu a nového partnera už nehledala. „Od rozvodu jsem svobodná. V pravým slova smyslu. Dělám si, co chci,“ říká. A na otázku, zda už se nenašel někdo další, odpovídá po svém: „Kdo, o koho bych se zase starala?“
Se Štaidlem přesto zůstali v kontaktu. Potkávali se kvůli dětem a podle ní mezi nimi postupně vznikl přátelský vztah bez zášti. „Když si takhle představuje štěstí, to byla jeho volba, já se ho nenutila,“ shrnuje jednoduše.
Ani jeho smrt v roce 2021 nevnímala způsobem, který by odpovídal představě veřejného truchlení. Sama se označuje za realistku a částečně fatalistku. „Je to život a nemůžete uvažovat o tom jako líto, nelíto. Prostě je to fakt,“ říká. Zkušenost se smrtí blízkých ji prý naučila, že člověk musí pokračovat dál. „Když je to k ničemu, tak prostě jdeme dál,“ vysvětluje.
Dnes jsou pro ni nejdůležitější děti, vnoučata a početná rodina, která podle ní funguje trochu „venkovským“ způsobem – nemusí se vídat každou chvíli, ale když někdo potřebuje pomoc, ostatní jsou připraveni přijít. Sama je dnes několikanásobnou babičkou a svým potomkům dává stejnou svobodu, jakou vždy vyžadovala pro sebe. „Já jsem tady teď už jenom pro vás,“ říká o vnoučatech. Ani jim se ale nevnucuje. Pomůže, když si řeknou, jinak je nechává žít jejich vlastní život. Když má nakonec zhodnotit ten svůj, přes všechny nevěry, rozchod, smrt blízkých i nečekané životní zvraty neváhá. Na otázku, zda byl šťastný, odpovídá jednoduše: „Určitě.“