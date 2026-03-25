Bylo přesně 5:40 ráno, když se Michaela poprvé nadechla do světa, který právě drtily pásy sovětských tanků. Zatímco se rodičky v porodnici třásly strachy, personál jim v chaosu a dýmu hořícího sousedního křídla stroze oznámil, že za bezpečí jejich dětí už nikdo neručí. O hodinu později už matka s novorozenou Michaelou v náručí prchala do krytu. „Nikdy ji za to nepřestanu obdivovat. Mateřský pud ochrany dítěte je daleko za fyzickými možnostmi těla,“ vzpomíná bývalá dětská hvězda na dechberoucí vyprávění své maminky.
Narodila se 21. srpna 1968 – právě ve chvíli, kdy rozhlas oznamoval překročení československých hranic vojsky okupační armády. Naproti porodnici tehdy hořelo dětské oddělení a lékaři vynášeli novorozence do bezpečí vnitrobloku Zemské porodnice, dnešní porodnice U Apolináře. Možná právě tak dramatický vstup do života předznamenal, že osud dětské hvězdy Michaely Kudláčkové bude jako na horské dráze.
Bylo přesně 5:40 ráno, když se Michaela poprvé nadechla do světa, který právě drtily pásy sovětských tanků. Zatímco se rodičky v porodnici třásly strachy, personál jim v chaosu a dýmu hořícího sousedního křídla stroze oznámil, že za bezpečí jejich dětí už nikdo neručí. O hodinu později už matka s novorozenou Michaelou v náručí prchala do krytu. „Nikdy ji za to nepřestanu obdivovat. Mateřský pud ochrany dítěte je daleko za fyzickými možnostmi těla,“ vzpomíná bývalá dětská hvězda na dechberoucí vyprávění své maminky.
Nulové slitování a střelba na kočárek
Drama však propuštěním z porodnice ani zdaleka nekončilo. Když se rodiče o pár dní později vydali na první procházku po Smetanově nábřeží, jejich modrobílý kočárek s červenými peřinkami se stal pro vojáky terčem. „Vojáci si to přebrali tak, že je to provokace. Stříleli po kočárku a moji rodiče prchali,“ líčí mrazivý moment, po kterém doma objevili prostřelenou stříšku kočárku. Tento raný stres se do dětské duše vepsal hlouběji, než si kdokoli dokázal představit. Od dětství Michaelu pronásledoval intenzivní, iracionální strach ze smrti. Trpěla nočními můrami a panickými atakami, které ji doprovázejí dodnes. „Do svých patnácti let jsem měla šílený strach, že umřu. Nikdo mě to nenaučil, to jsem si přinesla,“ vysvětluje kořeny svých psychických obtíží.
Československá hvězda
Paradoxně se tato úzkostná dívka stala v 80. letech nejslavnější dětskou hvězdou Československa. Už v šesti letech stála před kamerou a její talent byl nepopiratelný. Filmy jako Veronika, prostě Nika, Skleněný dům nebo role Barči v seriálu My všichni školou povinní z ní udělaly celebritu. Na place se potkávala s legendami – Vladimírem Menšíkem, Danou Medřickou či Gabrielou Vránovou. Hraní pro ni bylo terapií i únikem. „Při natáčení se mi panická ataka nestala. To je tak silné, že na to mentálně nemáš čas,“ přiznává. Přesto ji stíny doháněly v momentech klidu. Zatímco diváci obdivovali její rebelství ve Skleněném domě, Michaela v hotelových pokojích o půlnoci bojovala s pocitem, že umírá, a skriptky ji musely uklidňovat dlouhými procházkami. V patnácti letech přišel zlom, který bolel jako rána do srdce. Přihláška na konzervatoř měla být jen formalitou, ale komise vynesla krutý verdikt: „Napsali mi, že mě neberou. Myslela jsem si, že je to nějaký omyl,“ vzpomíná na krutý střet s realitou. Zkusila to znovu, ale neprošla ani talentovkami… Podle odborníků neměla talent, spekulovalo se však, že důvodem mohla být i její výška – tehdy měřila pouhých 150 centimetrů. S pocitem nespravedlnosti se vyrovnává dodnes.
Život po slávě: Od volantu k magii
Po maturitě na sociálněprávní škole Michaela vystřídala desítky profesí. Byla taxikářkou, barmankou i sociální pracovnicí. Stejně pestrý a bouřlivý byl i její soukromý život. První manžel byl boxer, kterého hluboce milovala, ale vztah zničil jeho alkoholismus. Druhý manžel nesnášel její dcery z prvního svazku. Třetí manželství ji zavedlo do Varnsdorfu, kde prožila pohanskou svatbu o svátku Beltine. „Podle keltského vzoru jsme si slíbili lásku pouze do doby, kdy bude trvat,“ říká k obřadu, který předznamenal konec vztahu v drsném prostředí severních Čech. „Můj třetí muž se moc snažil, aby se mi ve Varnsdorfu líbilo. Porodila jsem čtvrtou dceru Johanku, ale nakonec jsem z tohoto města musela utéci. Je to město Romů, kde si za bílého dne Romové dovolí to, co jinde ne. Nevydržela jsem tam a musím říci, že mi toto město zničilo vztah.“ Z Varnsdorfu nakonec musela i se svými čtyřmi dcerami utéct zpět do Prahy. Právě v období životních krizí našla cestu k tomu, co ji fascinovalo už od dětství – k magii, astrologii a výkladu tarotu. Dnes je jednou z nejvyhledávanějších kartářek v zemi.
Život za nekonečné minuty hrůzy
Život na drsném severu Čech ale rozhodně nebyl tím nejtemnějším, co musela bývalá dětská hvězda unést. Michaela se stala obětí brutálního znásilnění. Agresor byl muž, o kterém se mylně domnívala, že je známým z oslavy. Místo cesty domů ji ale odvezl mimo veškerou civilizaci a vytáhl hasák. „Když jsi uprostřed lesa s kreténem v autě, který má v ruce hasák a vysvětlí ti, že jestli ještě jednou sáhneš po té klice, tak ti s ním rozmlátí hlavu, tak si řekneš: ‚Furt je lepší být pět minut znásilněná než celý život mrtvá‘,“ líčí Michaela s mrazivou věcností svou tehdejší úvahu. To ale nebyl konec! Násilník měl v sobě tolik drzosti, že hned druhý den zazvonil u jejích dveří a vyhrožoval Míšiným dětem. Ta se tehdy bála jediného – aby její tehdejší manžel, dvoumetrový boxer, útočníka nezabil a neskončil ve vězení. Nakonec ho manžel přece jen vypátral a „prohodil skleněnou výplní“, za což dostal podmínku. Michaela se rozhodla o tomto pekle mluvit veřejně, aby podpořila jiné ženy, a vzkázala jim: „Absolutně nemám pocit, že bych za to mohla. Agresor je agresor a oběť je oběť“.
Nezabitiny místo narozenin
Přes všechny životní útrapy dnes Míša působí jako někdo, kdo to má v životě srovnané. Je aktivní, vyučuje Thovtův tarot a intenzivně pomáhá na Ukrajině, kde se zaměřuje na pomoc dětským domovům a onkologicky nemocným dětem. Přestože jsou pro ni 21. srpna dny plné smutku a depresivních vzpomínek, naučila se se svými stíny žít. „Já své narozeniny nerada slavím… Navíc jsem je do roku 1989 ani slavit nemohla,“ vysvětluje s hořkým úsměvem. Jediné, co je podle ní hodno oslavy, jsou její „nezabitiny“. Životní optimistka, která přežila tanky, zapomnění i násilí, dnes v kartách hledá odpovědi pro ostatní, zatímco tu svou už zná: „Mám se ráda i s tím vším“.