Narodila se 28. září 1967 do tenisové rodiny, avšak k samotnému bílému sportu ji to nikdy netáhlo. Od dětských let ji totiž až magicky přitahoval svět hudby a divadla. Po absolvování gymnázia v Plzni tak pokračovala ve studiích na pražské Státní konzervatoři.
Přemek Podlaha ji nemohl vystát. Hvězdu Receptáře zničil krutý vyhazov i závislost na alkoholu
Měla všechny předpoklady k úspěchu a televizní kariéře snů. Šárka Tomanová prošla známými muzikály, vystupovala po boku hvězd a nakonec se dostala až k moderování jednoho z nejsledovanějších pořadů v zemi. Jenže právě legendární Receptář se jí stal osudným. Po vyhazovu od Přemka Podlahy, krále českých kutilů a zahrádkářů, přišel pád, ze kterého se už nedokázala vzpamatovat.
Narodila se 28. září 1967 do tenisové rodiny, avšak k samotnému bílému sportu ji to nikdy netáhlo. Od dětských let ji totiž až magicky přitahoval svět hudby a divadla. Po absolvování gymnázia v Plzni tak pokračovala ve studiích na pražské Státní konzervatoři.
Ačkoliv v dospělosti působila díky štíhlé postavě téměř jako modelka, po celý život trpěla Šárka Tomanová hlubokým nedostatkem sebevědomí a neustále se podceňovala. Stály za tím vzpomínky na dětství a dospívání, kdy bojovala se svou váhou.
Nejtlustší ze třídy
Sama na toto období vzpomínala s tím, že rozhodně nebyla vždycky štíhlá. Ba právě naopak. Popisovala se jako vykrmené dítě, připomínající spíš nafouknutý balon. V dospívání pak už byla podle vlastních slov největší a nejtlustší ze třídy.
Do krásy se podle vlastních slov vyklubala až během turné na Sicílii, kde držela dietu podle Lenky Kořínkové, hodně tancovala a plavala. Mimořádný talent přitom prokázala už v patnácti letech, kdy začala vystupovat s tanečně-pěveckou skupinou Gemma. V roce 1984 ovládla dvě prestižní soutěže, zvítězila na Písňovém festivalu Bojnice i na Mladé písni Jihlava.
Na Děčínské kotvě se následně seznámila se zpěvákem Daliborem Jandou, s nímž navázala svou první profesionální spolupráci a vystupovala na jeho koncertech jako vokalistka. Nebála se přitom zkoušet různé hudební žánry. Spolupracovala se zpěvákem Jakubem Smolíkem a účinkovala s šestičlennou dívčí rokenrolovou kapelou Medúzy, se kterou koncertovala i po světě.
Zakázaná láska a vytoužené album
Významnou kapitolu v jejím uměleckém životě tvořila divadelní prkna. Po úspěšném konkurzu získala svou první velkou muzikálovou roli v představení 451 stupňů Fahrenheita. Následně se dostala do týmu legendárního muzikálu Jesus Christ Superstar, ve kterém působila tři roky a odehrála nespočet představení téměř bez jediného volného večera.
Během účinkování v tomto muzikálu prožila údajně intenzivní milostný vztah s představitelem hlavní role, zpěvákem Kamilem Střihavkou. Mimo divadlo však nejvíce toužila po vlastní sólové nahrávce. Své jediné sólové album nazvané Holka made in Europe vydala až po mnoha letech trpělivé práce.
Vnímala ho jako svůj životní úspěch, o čemž svědčí i její tehdejší výrok: „Deska je to vytoužená, hýčkaná a zasloužená. Pracovala jsem na ní a čekala deset let,“ svěřila se v rozhovoru.
Televizní kamery a osudový Receptář
Vedle hudební dráhy Šárka Tomanová naplno uplatnila svůj moderátorský talent. První významnou příležitost dostala v České televizi, kde uváděla módní magazín Je, jaká je. Její profesionální projev zaujal vedení TV Prima, odkud přišla nabídka uvádět populární pořad Receptář prima nápadů po boku televizní legendy Přemka Podlahy.
Šárka této práci zcela propadla a věnovala jí veškeré své úsilí a energii. Kvůli angažmá v Receptáři dokonce vědomě odmítala další lukrativní nabídky na muzikálové role, protože chtěla televiznímu pořadu dát maximum. Společně s Přemkem Podlahou tvořila moderátorskou dvojici po dobu dvou let.
Ta barbína mi nebude kazit můj pořad
Ačkoliv před kamerami vystupovali jako dokonale sehraný tým, v zákulisí byl vztah mezi moderátory zcela odlišný. Přemek Podlaha si svou mladší kolegyni totiž nikdy neoblíbil a podle publikovaných svědectví ji veřejně shazoval slovy „Ta barbína mi nebude kazit můj pořad“, což vedlo k jejímu nečekanému vyhazovu.
Pro Šárku znamenal náhlý odchod nejen obrovský šok, ale hlavně lidskou zradu, ze které se již nedokázala vzpamatovat. Krátce po svém nedobrovolném konci v televizi vyjádřila své hluboké zklamání slovy „Nenávidím faleš a intriky“, kterých si podle svých slov zažila víc než dost.
Ztráta práce pro ni měla fatální následky, neboť na Receptář spoléhala nejen profesně, ale především finančně. Ze dne na den zůstala bez stabilního příjmu a ocitla se v bezvýchodné situaci, kdy neměla z čeho splácet hypotéku. Kruté profesní odmítnutí u ní vyvolalo těžký psychický kolaps, po kterém byla poprvé hospitalizována v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích.
Rozpadlá manželství, dluhy a pád do závislosti na alkoholu
Osobní tragédii umocňovaly nezdary v soukromém životě. Svého prvního manžela, který pracoval jako filmový osvětlovač a technik kapely, poznala během působení v zahraničí. Zpočátku prožívali romantické chvíle u moře a v luxusním prostředí, ale po osmi letech snahy o založení rodiny se jejich bezdětné manželství rozpadlo.
Druhý sňatek uzavřela v roce 2003 s kutilským moderátorem Josefem Libickým. Ani druhý svazek jí však štěstí nepřinesl a na jaře roku 2007 skončil definitivním rozvodem. Šárka se marně snažila finanční krizi vyřešit podnikáním a otevřela si vlastní krámek s potravinami, její počin však skončil jen dalšími dluhy.
Také následné moderátorské pokusy na stanici Top TV měly jepičí život a pořad Babiččin receptář na rozhlasové stanici Regina byl brzy po svém uvedení zrušen. Hromadící se dluhy, ztráta práce i nefunkční vztahy ji uvrhly do hluboké deprese, ze které hledala únik v alkoholu. Závislost se rychle prohlubovala a ničila její zdraví i osobní život. Jen tři měsíce před smrtí ji policie zadržela při řízení automobilu pod vlivem alkoholu a odebrala jí řidičský průkaz.
Marné naděje a smutný konec na psychiatrii
I přes těžké období se v Šárce do poslední chvíle mísila bolest s touhou po novém začátku. Ještě dva měsíce před svým odchodem spřádala plány na oslavu svých nadcházejících čtyřicátých narozenin a těšila se na odpočinek. Pro média tehdy plná naděje uvedla: „Chystám se na Mácháč se sestrou a neteřemi, potřebuji si odpočinout,“ svěřila se krátce před smrtí.
Závažný psychický stav a závislost však její organismus zcela vyčerpaly, což vedlo k opětovné hospitalizaci v pražských Bohnicích. Tam také 7. června 2007 ve věku nedožitých 40 let zemřela na celkové selhání organismu spojené s těžkou závislostí na alkoholu. Přítel její matky Oldřich Boček k jejímu úmrtí uvedl, že šlo o souhrn tragických okolností, a zdůraznil, že za její skon rozhodně nemohla těžká nemoc.