Ještě ale než se balíčky pod stromečkem objeví, čeká Dášu s manželem společný večerní rituál. V noci před Štědrým dnem se totiž pouštějí do jejich balení. „Některé mám já, některé má nakoupené on, třeba pro široké příbuzenstvo, a vždycky to dáváme dohromady,“ popisuje meteoroložka.
Vánoční stres Dagmar Honsová nezná. Její manžel přebírá povinnost, která v mnoha rodinách zůstává na ženách
Zatímco jiné ženy před Vánoci plánují nákupy, obíhají obchody a dohánějí poslední resty, Dagmar Honsová má vystaráno. Funkci rodinného Ježíška totiž v rodině známé meteoroložky zastává manžel Jan. A rozhodně nic neponechává náhodě, dárky totiž plánuje už v létě.
Ještě ale než se balíčky pod stromečkem objeví, čeká Dášu s manželem společný večerní rituál. V noci před Štědrým dnem se totiž pouštějí do jejich balení. „Některé mám já, některé má nakoupené on, třeba pro široké příbuzenstvo, a vždycky to dáváme dohromady,“ popisuje meteoroložka.
S manželem Janem Daňhelkou, který působí jako ředitel pro hydrologii v Českém hydrometeorologickém ústavu, jsou spolu přes dvacet let. A zatímco v práci se každý věnuje jinému oboru, doma jsou dokonale sehraná dvojka a klape jim to i při vánočních přípravách.
Jejich recept na překvapení je přitom jednoduchý: neprozrazovat si, co kdo dostane. „Já jsem v tomhle pořád v roli dítěte, protože nevím, co dostanu pod stromeček. A je to hrozně fajn. On také neví, co dostane pod stromeček. Já se z toho pořád raduji jako dítě, takhle to řeknu,“ svěřila se Honsová.
Představa dokonale naleštěné domácnosti, ve které se před svátky nesmí ani jíst, aby se nenadrobilo, u Honsových ale neplatí. Meteoroložka přiznává, že s úklidem to u nich občas i trochu vázne. S malým pejskem navíc nemá snaha o čistou podlahu zrovna dlouhého trvání. „Tak s tím úklidem trochu pokulháváme, to musím říct. U nás vždycky říkám, že je sice chaos, ale pohoda, veselí a štěstí,“ říká s nadhledem.
VIDEO: Hollywood, manifestace a Janžurka. Co se musí stát, než se z vás konečně stane ikona
To ale neznamená, že by se na Vánoce netěšili nebo je odbývali. Pečou cukroví, chystají adventní věnce a stromeček nazdobený už od první adventní neděle. Jen zkrátka v rodině staví společně strávený čas a pohodovou atmosféru nad načančanou domácností, ve které by se nikdo nesměl ani pohnout.
Vzpomínky s cenou zlata
Vztah k rodinným tradicím a uchovávání vzpomínek si Dagmar Honsová přinesla už z dětství. Velkou zásluhu na tom má její tatínek, který schovával dětské zoubky i vlásky a vedl pro ni a její sourozence knihy se záznamy o tom, kolik vážili a měřili v jednotlivých měsících a letech. Zapisoval také společné výlety, takže i po letech dokáže rodině připomenout, kam se vydali a co tam zažili.
Tátovy záznamy oceňuje dnes i u svých vlastních dcer. „Vždycky se podíváme a ta mladší dcera je úplnou mojí kopií. Přesně v desátém roce měla 160 centimetrů a 28 kilo,“ prozradila s tím, že nad shodami občas až žasnou.
Podobně pečlivě schovává Dáša vzpomínky také svým holčičkám. Mají první fotoalba i knížky, do kterých se zapisovaly důležité okamžiky miminkovského období, třeba první zoubek. Nechybějí ani první dupačky nebo kazety s nahrávkami z doby, kdy bylo dcerám teprve půl roku. S přibývajícími roky se k nim Honsová vrací čím dál častěji. „A říkám si, že snad ani není možné, jak to uteklo,“ přiznává.
Uchovávání vzpomínek pro ni není jen osobní rodinnou záležitostí. Proto se zapojila také do projektu Život v kufříku, který pomáhá uchovat první vzpomínky dětem, jež nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Uvědomuje si totiž, jak důležité je mít se v dospělosti k čemu vracet.
Sama o adopci nikdy neuvažovala. „Už jen vychovávat svoje děti je veliká zodpovědnost, když víte v uvozovkách, s jakými geny a s čím pracujete,“ míní. O to víc obdivuje všechny, kteří se rozhodnou přijmout do rodiny dítě, jež potřebuje nový domov.
S dcerami navíc často chodí kolem nedalekého Klokánku, kam nosí věci a dárky. O dětech, které se ocitly v těžké životní situaci, spolu s holkami také často mluví. „Hlava se raduje, že něco takového vůbec existuje, a srdce krvácí,“ popisuje bez příkras pocity, které v ní příprava osobních věcí pro děti bez rodiny vyvolává.
Zdroj: autorský text