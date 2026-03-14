Vrátila jsem se do Česka po dlouhých měsících strávených v jihovýchodní Asii. Thajsko a Bali se staly mým druhým domovem. Jako lektorka jógy jsem tam našla vnitřní klid, po kterém jsem vždy toužila. Jenže život v tropech něco stojí a moje úspory se povážlivě tenčily. Jeden dobrý kamarád mi tehdy v Ubudu u kávy řekl: „Danielo, v Praze si teď přes zimu jako markeťačka vyděláš slušný balík. Za pár měsíců budeš mít dost na to, abys mohla v Asii vegetovat dalšího půl roku.“ Znělo to racionálně. Našla jsem si tedy dočasnou práci v jedné pražské firmě, abych si vylepšila rozpočet i životopis. Zatímco moji známí odjeli na hory, já zůstala v Praze. Hlídala jsem tehdy byt přátelům a trávila v něm spoustu času sama. Venku panovala ta typická pražská inverze: šedá obloha, mráz a vlezlo. I když jsem v srdci pořád měla toulavé boty, v hlavě se mi začala usazovat nová, nečekaně silná myšlenka: už nechci být sama. Nastavila jsem si vnitřní záměr: můj další partner už musí být ten pravý, ten, kterého si jednou vezmu.
Pravdivé příběhy: Porušila všechna svá pravidla pro seznamování a odpověděla muži s fotkou bez trička
Někdy se vyplatí umlčet logiku a poslechnout ten tichý, naléhavý hlas intuice, i když vám našeptává věci, které nedávají smysl. Daniela měla o svém životě i budoucím partnerovi jasnou představu a na seznamovacích aplikacích si nastavila přísná pravidla, která ji měla chránit před dalším zklamáním. Jenže stačilo jediné instinktivní posunutí prstem a její život nabral naprosto nečekaný směr.
Železná pravidla versus osudový „swajp“
S tímto přesvědčením jsem si nainstalovala známou seznamovací aplikaci. Jako jógínka věřící v hluboké energie jsem k té aplikaci měla lehký odpor, a tak jsem si stanovila dvě železná pravidla. První: nikdy nenapíšu nikomu, kdo o sobě nemá v profilu ani čárku. Druhé: už vůbec nebudu ztrácet čas s někým, kdo má na fotce obnaženou hruď. Přišlo mi to povrchní, laciné a přesně to definovalo typy, o které jsem tedy rozhodně nestála. Jenže pak na mě v tom nekonečném digitálním katalogu tváří vyskočil Vašek. Zhluboka jsem se nadechla a cítila, jak se ve mně pere logika s něčím mnohem hlubším. Ten kluk na fotce o sobě nenapsal vůbec nic. A co víc, na fotce byl polonahý a vystavoval své svaly jako z obálky fitness magazínu. Moje racionální já křičelo: „Okamžitě doleva! Porušuješ všechna svá předsevzetí!“ Jenže moje ruka jako by měla vlastní rozum. Něco mě k němu magneticky přitahovalo. Musela jsem vědět, kdo se za tou fasádou skrývá. Posunula jsem prstem doprava. Později jsem se dozvěděla tu neuvěřitelnou historku – Vašek si ten profil ani nezaložil sám. Udělala to jeho bývalá přítelkyně, se kterou se rozešli v dobrém a stále spolu bydleli jako spolubydlící. Chtěla mu prostě pomoct někoho najít. A protože Vašek dřív dělal fitness modeling, přišlo jí jako skvělý nápad dát tam tyhle profi fotky bez trička. On sám přitom nebyl žádný „lovec“. Cítil se v Praze bez širší rodiny osamělý a hledal někoho, s kým by sdílel budoucnost, ne jen pár nocí.
Shoda, která změnila všechno
Když mi telefon oznámil, že máme shodu, srdce mi vynechalo úder. Byla jsem přesvědčená, že takový chlap o mě ani neopře kolo. Působil jako z úplně jiné ligy. Okamžitě jsem jeho fotku poslala sestře s textem: „Věříš tomuhle?“ Pro Vaška byly ale klíčové úplně jiné věci. Zaujalo ho moje „upřímné obočí“, fotka z pláže, která prozrazovala lásku k přírodě, a hlavně ta poslední fotka se psem. Jakmile viděl psa, prý věděl, že jsem ta pravá. Náš první rozhovor nebyl žádné zdvořilostní oťukávání. Trval dvě hodiny a šli jsme okamžitě na dřeň. Mluvili jsme o hodnotách, o životních cílech, o tom, co od lásky vlastně čekáme. Řekla jsem mu to na rovinu: „Nehledám nezávazný flirt. Hledám silného, upřímného člověka, u kterého budu vědět, na čem jsem.“ Vašek mi později přiznal, že právě ta moje přímost ho dostala. Přesně tohle mu v předchozích vztazích chybělo – jistota toho, kde vlastně stojí.
Test na Vinohradech a rychlost blesku
Naše první rande proběhlo o dva dny později. Pozval mě do jedné malé, útulné tapas restaurace na Vinohradech. Trochu jsem ho tím výběrem místa testovala – chtěla jsem vědět, jestli je to ten typ muže, co prostě jen ukáže na první hospodu u metra, nebo jestli do toho vloží nějakou snahu a vkus. Prošel na jedničku. Když jsem ho uviděla, všechny obavy z „modela“ se rozplynuly. Byl neuvěřitelně autentický, laskavý a pozorný. Od té chvíle to nabralo neuvěřitelný spád. Žádné strategické čekání dva dny na odpověď, žádné hry na nedostupnost. Prostě jsme spolu chtěli být každou volnou vteřinu. Stačilo, abych napsala, že jsem v parku, a on tam byl hned po práci za mnou. Bylo to jiné než cokoli, co jsem do té doby zažila. Žádná nejistota, jen čistý klid a pocit, že jsem konečně doma.
Bouře emocí: Stěhování, dítě a ztráta
Po necelých čtyřech měsících, v dubnu, jsme se rozhodli, že spolu začneme bydlet. Byla jsem k němu upřímná: „Vašku, pořád plánuju v létě odjet na ten tříměsíční jógový kurz.“ On se ani nepozastavil – řekl, že mě podpoří a klidně na mě počká. Rozhodli jsme se do toho skočit po hlavě a pronajali si vlastní byt. Jenže osud měl v rukávu další eso. Dva dny poté, co jsme se sestěhovali, jsem na těhotenském testu uviděla dvě čárky. Byla jsem v absolutním šoku. A aby toho nebylo málo, hned dva dny nato mi zavolali, že mi zemřela babička. Byl to emocionální kolotoč, který by otřásl i dlouholetým manželstvím, natož vztahem, který trval sotva pár měsíců. V tu chvíli se ukázalo, kým Vašek skutečně je. Byl mou skálou, mým útočištěm. Nechal mě plakat, nechal mě mluvit, byl prostě plně přítomen. Moje racionální já sice panikařilo a říkalo, že je to šílenství, ale moje srdce bylo v naprostém klidu. Věděla jsem, že bude úžasným tátou.
Šťastně až do smrti
Dnes věřím, že láska si vás najde přesně ve chvíli, kdy přestanete hrát role, které od vás ostatní očekávají. Dlouho jsem se snažila pasovat do škatulek svých partnerů, až jsem se v tom úplně ztratila. Teprve když jsem přijala sama sebe, svou vášeň pro jógu a svou potřebu upřímnosti, přišel do mého života někdo, kdo mě miluje bezpodmínečně. Náš syn je důkazem toho, že karma a pozitivní energie fungují. I když náš život není dokonalý – protože dokonalost neexistuje –, prožíváme stav hlubokého uspokojení a vděčnosti. Jóga mě naučila rovnováze a můj muž se synem mi každý den připomínají, že nejdůležitější je prostě se rozhodnout být šťastný. Někdy prostě musíte porušit všechna svá pravidla, abyste našli to, co jste celou dobu hledali.
Zdroj: Čtenářka Daniela (zpracováno pro redakční použití)