To ráno v našem olomouckém bytě začalo jako špatně zrežírovaná komedie. Budík se rozhodl stávkovat nebo jsme ho v kolektivním bezvědomí prostě umlčeli. Venku bičoval okna studený déšť a v předsíni panoval nepopsatelný shon. „Davide! Vyzvedneš dneska Tobiáše ze školky? Hoří mi termín.“ volala jsem z ložnice, zatímco jsem se snažila jednou rukou zapnout knoflík u sukně a druhou házela náhradní mikinu pro syna do batohu. „Jasně, beru to na sebe!“ ozvalo se dunivě z chodby. „Jen nemůžu najít klíče od auta. Nevidělas je?“ „Nebrala jsem je, hledej v misce u vchodu,“ odsekla jsem možná až příliš podrážděně. Ten ranní adrenalin mi nikdy nedělal dobře. Konečně jsem nahmatala svůj mobil na nočním stolku a vyrazila do obýváku za čtyřletým Tobiášem. Ten jako jediný z nás nepociťoval žádný spěch. Seděl na koberci v pyžamu s bagry a s naprostým soustředěním skládal kostky, jako by čas v jeho dětském vesmíru tekl úplně jiným tempem. Ke školce jsme dorazili s vyplazeným jazykem. Před vchodem jsem se snažila Tobiášovi rozepnout bundu, ale zip se beznadějně kousl do podšívky. Právě v tu chvíli jsem si všimla, že se mu v očích lesknou slzy. „Mami, já tam dneska nechci. Půjdeme radši do parku,“ skučel a tiskal si malé pěstičky k hrudi. „Tobi, zlatíčko, moc spěchám. Slibuju, že si odpoledne s tátou zahrajete na schovávanou,“ snažila jsem se o klidný tón, ačkoliv mi v hlavě tepal stres z blížící se schůzky. Naštěstí se ve dveřích objevila učitelka a s laskavým úsměvem ho vzala za ruku, čímž mě vysvobodila z patové situace.
Pravdivé příběhy: Našla jsem zprávu o schůzce s jinou ženou. To, co jsem doma spatřila, mi vyrazilo dech
Když Elen omylem sáhla po manželově mobilu, netušila, že si právě otevřela dveře do nejhorší noční můry. Zprávy, které našla, hovořily jasně - domlouvá tajnou schůzku s cizí ženou – a to přímo u nich doma. Neměla ani tušení, že pravda je mnohem složitější a že ji čekají nekonečné dny plné pochybností, strachu i překvapivého rozuzlení.
Zpráva, která otrávila vzduch
Vytáhla jsem telefon z kabelky. Chtěla jsem napsat kolegyni, že budu mít deset minut zpoždění. Ale když jsem se podívala na displej, něco nehrálo. Pozadí nebylo s fotkou našeho výletu na Bouzov, ale s tou neosobní, co tam dává výrobce. Zmrzla jsem. Tohle nebyl můj mobil. Byl to Davidův. V tom ranním třeštění jsme si je v kuchyni prostě prohodili – oba jsme měli ty stejné černé silikonové obaly a identické PINy, které jsme si nastavili podle data naší svatby. Zrovna když jsem chtěla přístroj schovat, telefon v mé dlani zavibroval. Na displeji se objevila nová zpráva od Adama: „Tak co ta blondýnka?“ Ztuhla jsem. Nejen proto, že jsem držela cizí telefon, ale kvůli tomu dotazu. Srdce se mi rozbušilo a prsty, jako by mě přestaly poslouchat, rozklikly celou konverzaci, aby se podívaly na to, co této čerstvé zprávě předcházelo. David se se s onou (pro mě) neznámou plánoval domluvit na nadcházející víkend. Sejít se měli u nás doma. Svět se se mnou zatočil. Tenhle víkend jsem měla s Tobiášem odjet k mámě, aby měl David klid na dokončení své architektonické studie. „Pane Bože,“ vydechla jsem do prázdné ulice. Ta slova pálila jako kyselina. Proklínala jsem ten okamžik, kdy jsem vzala špatný telefon, ale zároveň jsem v duchu děkovala osudu za tuhle krutou pravdu, která na mě vykoukla z historie zpráv.
Vztek a zmar
Následující dny připomínaly pomalé umírání zaživa. Musela jsem hrát roli spokojené manželky, zatímco uvnitř mě všechno křičelo. Každý Davidův úsměv, každý jeho dotek mi připadal jako dokonale sehrané divadlo. Sledovala jsem ho u večeře, jak vypráví Tobiášovi o stavbách, a přemýšlela jsem, jak může být tak klidný. Ani stopy po výčitkách. To mě děsilo ze všeho nejvíc – ta profesionální schopnost lhát mi do očí. Ve středu večer jsme seděli u televize. David mě objal kolem ramen, přesně tak, jak to dělal posledních šest let. Cítila jsem jeho teplo, ale připadala jsem si, jako bych objímala cizince. Mezi námi vyrostla neviditelná, neprostupná zeď ze střepů a nedůvěry. Musela jsem se kousat do rtu, abych mu nevykřičela všechnu tu bolest přímo do obličeje. V pátek večer, když Tobiáš konečně usnul, jsem stála u kuchyňského dřezu. Nechala jsem téct vodu a dívala se, jak mi protéká mezi prsty, jako by s ní mohl odtéct i ten nános špíny, který jsem cítila na duši. David přišel zezadu, položil mi ruce na boky a zašeptal mi do vlasů: „Jsi v poslední době nějaká smutná, děje se něco?“ V zádech mi projelo mrazení. „Jen jsem unavená,“ zalhala jsem a můj hlas zněl v mých uších jako skřípění rezavého kovu. „Dneska si půjdu lehnout dřív.“ Když David nad ránem usnul a jeho dech se stal hlubokým a pravidelným, vyklouzla jsem z postele. Zamkla jsem se v koupelně, sedla si na studenou dlažbu a pustila vodu naplno, aby přehlušila mé vzlyky. „Proč?“ šeptala jsem do tmy. „Jak jsi mohl?“ V hlavě se mi mísil vztek s absolutním zmarem. Měla jsem mu to říct hned? Nebo prostě sbalit věci a zmizet?
Cesta k pravdě
V sobotu ráno jsem nasadila svou poslední masku. Sbalila jsem Tobiášovi věci a odvezla ho k babičce. Máma mě zná příliš dobře. Sotva jsem překročila práh jejího bytu, podívala se mi do očí a hned věděla, že je zle. „Elen, co se děje? Jsi bílá jako stěna,“ řekla starostlivě. „Nic, mami. Jen chci pro Davida připravit jedno překvapení, tak jsem trochu nervózní,“ vychrlila jsem nepřirozeně veselým hlasem a téměř utekla zpět k autu. Cesta zpět domů byla nekonečná. Hlavou mi běžely momenty z našeho společného života. Byl to náš pevný svět, který se teď měl každou vteřinou roztříštit. Seděla jsem pak v autě před naším domem a dívala se do oken. Bylo to poslední ticho před bouří. Srdce mi bušilo až v krku, když jsem stoupala po schodech. Klíč v zámku cvakl s konečnou platností. V bytě bylo šero, v kuchyni svítila jen malá lampička. Zaslechla jsem tlumené hlasy, smích a šepot. Všechno ve mně se napjalo jako struna. Je to tady, blesklo mi hlavou. „Davide?“ vydechla jsem. Můj hlas zněl cize. Nikdo neodpovídal. Udělala jsem pár kroků k obýváku, dlaně zaťaté v pěsti, připravená na nejhorší scénář svého života.
Nečekané rozuzlení
Vstoupila jsem do pokoje a zůstala stát jako přimrazená. U našeho konferenčního stolku seděli dva lidé. Žena s plavými vlasy, kterou jsem nikdy neviděla, a muž, který na mě vytřeštil oči a v tu ránu zrudl jako rak. Nebyl to David. Byl to Adam, Davidův nejlepší kamarád. „Elen! Panebože, ty jsi… ty jsi tady?“ vyhrkl Adam a začal zběsile gestikulovat. „Ono to není tak, jak to vypadá! Já jen… nemohl jsem ji vzít k nám, víš, jak to máme s našima v tom malým bytě. Nechtěl jsem ji tahat k mámě!“ Dívala jsem se na ně a cítila, jak se mi v hlavě čistí mlha. Žena se na mě rozpačitě usmála. „Dobrý den, já jsem Simona,“ hlesla. Najednou mi po tvářích začaly koulet slzy. Ale nebyl to pláč bolesti. Začala jsem se smát. Byl to hysterický, osvobozující smích, který ze mě vyplavoval všechen ten jed posledních dní. „Chápu, Adame. V pořádku. Já už jdu,“ vydechla jsem mezi nádechy, otočila se a vyběhla ven na mrazivý vzduch. Okamžitě jsem vytáhla mobil a vytočila Davidovo číslo. „Ano, lásko? Už jsi u mámy?“ ozval se jeho klidný hlas. „Davide… miluju tě. Strašně moc tě miluju,“ vychrlila jsem do sluchátka. „Elen? Co se děje? Ty pláčeš?“ „Byla jsem doma. Je tam Adam se Simonou,“ vykoktala jsem skrze slzy úlevy. „Sakra… slíbil mi, že tam půjdou až později. Elen, prosím tě, nezlob se na něj. Jsem teď ještě v kanceláři. Přijedeš za mnou?“
Přípitek na důvěru
O hodinu později jsme seděli na podlaze v jeho ateliéru. Před námi stála láhev vína a já měla hlavu opřenou o Davidovo rameno. „Promiň, že jsem ti vlezla do zpráv. Tenkrát v pondělí, jak jsme si prohodili telefony… viděla jsem tu historii s Adamem. Myslela jsem, že ta holka je tvoje,“ přiznala jsem tiše. David mě pevněji objal. „To já se omlouvám. Měl jsem ti to říct, ale Adam mě prosil, abych to nikomu neříkal. Chtěl vypadat před Simonou jako někdo, kdo má vlastní stylové bydlení, a ne jako někdo, kdo pořád žije v dětském pokoji u rodičů, aby ušetřil na podnájmu a měl každý den vyprané ponožky,“ zasmál se David. „Je to neuvěřitelný škrt,“ kroutila jsem hlavou, ale v duchu jsem mu blahořečila. „Známe se od základky, Elen. Možná jsem jediný, před kým se nemusí stydět za to, že je občas totální kopyto. Pamatuješ, jak se seznámili? Vrazil do ní a polil jí sako energetickým nápojem. Zmatkoval tak strašně, že jsem mu musel pomoct to číslo vůbec získat,“ vyprávěl David a já se smála s ním.„A co teď? Přece nepůjdeme domů, když tam Adam… úřaduje,“ namítla jsem. David se na mě podíval s jiskrou v očích, kterou jsem tak milovala. „Víš, já nejsem takový šetřílek jako Adam. A po tomhle týdnu si oba zasloužíme něco lepšího než kancelářský koberec.“ „Fakt? Hotel?“ vydechla jsem. David přikývl, vyskočil na nohy a jedním pohybem mě hodil přes rameno. Pištěla jsem smíchy, zatímco mě nesl k výtahu. Když jsme opouštěli budovu, uvědomila jsem si, jak křehká je ta vazba, kterou mezi sebou máme. Stačila jedna zpráva, aby se svět restaurátorky starých tisků málem rozpadl na prach. Ale teď jsem věděla, že naše kniha má před sebou ještě mnoho čistých, krásných stránek.
Zdroj: Čtenářka Elen (zpracováno pro redakční použití)