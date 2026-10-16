Narodila se v roce 1935 do rodiny herce Antonína Zacpala, který hrál ve známých filmech jako Dívka v modrém nebo Kristián. Od mládí přirozeně směřovala k divadlu a vypracovala se na uznávanou jazzbaletku a sólistku Hudebního divadla v Karlíně.
„Praštil mi telefonem. Měl pocit, že je to léčka.“ Antonie Zacpalová měla s Gottem svatou trpělivost, přesto ho milovala
Byla hvězdou karlínského divadla, její jméno si však veřejnost spojovala především s Karlem Gottem. Antonie Zacpalová devět let tajila, že mu porodila prvorozenou dceru Dominiku. A zatímco z miláčka národa se stávala pěvecká legenda, ona počítala každou korunu, čelila perzekuci a sama vychovávala dítě. Přesto svou lásku ke Slavíkovi nikdy nezměnila v hořkost a o jejich vztahu zarytě mlčela.
Narodila se v roce 1935 do rodiny herce Antonína Zacpala, který hrál ve známých filmech jako Dívka v modrém nebo Kristián. Od mládí přirozeně směřovala k divadlu a vypracovala se na uznávanou jazzbaletku a sólistku Hudebního divadla v Karlíně.
Objevila se v muzikálech Kdyby tisíc klarinetů či Gentlemani a byla považována za neobyčejně přitažlivou ženu s tmavýma očima, záplavou havraních vlasů a postavou gazely.
A na rozdíl od tisíců jiných žen a dívek nebyla typickou fanynkou Karla Gotta – přednost dávala skladbám Elvise Presleyho nebo skupiny Beatles.
Zpěvák ji však zaujal svým zjevem. „Mně se jako ani ne tak jako muž, ale jako chlapec… mně se líbil… takový subtilní, elegantní, něco mezi chlapeckým a mužným zjevem,“ vzpomínala Antonie později na své první pocity.
Osudový večer v Klášterní vinárně
Osobní cesty obou umělců se zkřížily na konci roku 1968 při natáčení videoklipu k legendárnímu hitu Lady Carneval v divadélku v Kobylisích. Gott ji po natáčení oslovil a pozval na večerní schůzku.
Potkali se na náměstí Jiřího z Poděbrad, zašli do Klášterní vinárny na Národní třídě a ještě téhož večera odjeli ke zpěvákovi domů.
Antonie nebyla naivní a k románku přistupovala realisticky, iluze o trvalém vztahu si nedělala. „Brala jsem to velmi realisticky… věděla jsem, že v té době má těch přítelkyň nebo respektive objektů svého zájmu mnohem a mnohem více,“ vyprávěla po letech.
Zůstali přáteli s tzv. výhodami. Zásadní zvrat přišel na podzim roku 1972 na Kavčí horách, odkud ji Gott místo domů odvezl k sobě – a z této jediné noci vzešel nový život.
Zamlčené těhotenství a strach
Antonii v té době táhlo na osmatřicet let a své těhotenství se rozhodla před Gottem zcela zamlčet. Měla totiž obrovský strach, že by zpěvák dítě nechtěl a tlačil by ji k potratu.
„Zamlčela jsem to z toho důvodu, že po převaze toho pozitivního cítění jsem dostala strašnej strach, že by nechtěl nebo že by se zlobil… a nechat se vlastně přinutit k přerušení těhotenství,“ přiznala Antonie.
Poslední tři měsíce rizikového těhotenství strávila v nemocnici v Londýnské ulici v Praze. V červnu přivedla císařským řezem na svět dceru Dominiku. Kolonka otce zůstala v rodném listě prázdná.
Rozhořčený telefonát a rozpačité setkání
Teprve po návratu z porodnice se Antonie odhodlala zpěvákovi zavolat. Gottova reakce byla ale velmi prudká. „Byl velmi nepříjemný a praštil s telefonem,“ popisovala Gottův bezprostřední hněv. Zpěvák měl pocit, že na něj byla ušita léčka.
Poprvé se přijel na dceru podívat až po půl roce. „Mám pocit, že byl dost rozpačitý. Nebyl v žádném případě připraven být otcem. Bylo to něco, co mu bylo vnuceno, musel se s tou realitou smířit, ale úplně to necítil… Neměl to v sobě,“ vzpomínala Antonie. Postupně však začal na dceru platit alimenty a doplatil i zameškaný první půlrok.
Praní na valše a nucené vyhnanství
Narozením dcery Antonii nastalo těžké období svobodné matky v nuzných podmínkách normalizačního Československa. Žila ve čtvrtém patře starého domu bez výtahu a z kohoutku jí tekla pouze studená voda.
„Dominika vyrostla na umělé výživě, což s sebou přinášelo mnoho starostí. Bylo to v době, kdy jsem neměla pračku, bydlela jsem ve čtvrtém patře v domě bez výtahu a se studenou vodou. Pleny se vyvářely v hrnci, prala jsem v neckách na valše, to si dnešní ženy nedokážou představit,“ popsala každodenní útrapy.
K finanční nouzi se v roce 1975 přidala politická perzekuce. Když se chtěla po mateřské dovolené vrátit do Karlínského divadla, komunistický ředitel Jindřich Janda jí návrat zakázal kvůli jejím postojům z roku 1968 a přikázal sundat její fotografii z divadelního foyer.
Aby oběma zajistila obživu, musela přijmout angažmá v Teplicích. Tam však měla k dispozici jen malou místnůstku bez možnosti ubytovat dítě. Malou Dominiku musela na celý rok svěřit do péče rodinné známé v Praze a jezdila za ní jen jednou týdně.
„Já jsem tomu říkala, že to je pro mě Elba,“ přirovnala s bolestí, že se cítila jako vyhnankyně. Nedlouho poté utrpěla při taneční zvedačce úraz krční páteře a otřes mozku, což předčasně ukončilo její kariéru a odešla do invalidního důchodu.
Devět let utajení a láska až za hrob
Karel Gott tajil existenci nemanželské dcery před veřejností i vlastními rodiči celých 9 let. Průlom nastal až v roce 1982, kdy se o Dominice dozvěděl německý deník Das Goldene Blatt.
Teprve poté Gott přiznal dceru i v Československu prostřednictvím rozhovoru v časopise Mladý svět a ve vánočním pořadu. Později koupil Antonii a Dominice byt na Vinohradech v Moravské ulici.
Přestože byl pro Gotta jejich románek jen epizodou, Antonie na něj nikdy nezanevřela a jiného muže si už do života nevpustila. Svoji celoživotní náklonnost charakterizovala slovy: „Byla to taková zvláštní láska, láska nesobecká… naprosto nemajetnická.“
Poslední roky života strávila v domově pro seniory v pražských Vysočanech. Zemřela 6. října 2026 ve věku 91 let, sedm let po své životní lásce.