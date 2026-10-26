Třetí soutěžní večer StarDance znamenal konec pro kaskadérku Hanu Dvorskou a jejího tanečního partnera Michala Kurtiše. Přesto měl známý tanečník důvod k radosti. V publiku ho totiž tentokrát podporovala i dvanáctiletá Laura, dcera zpěvačky Terezy Černochové, kterou česká média označují za Kurtišovu dceru. Samotná Černochová identitu jejího otce během let veřejně neprozradila.
Pozornost ve StarDance nepoutali jen tanečníci. Tereza Černochová dorazila s půvabnou dcerou Laurou
Michal Kurtiš se po letech vrátil do StarDance, kde jeho cesta skončila už ve třetím kole. V hledišti ale měl výjimečnou podporu v podobě dvanáctileté Laury, dcery Terezy Černochové, kterou média označují za jeho dceru. Zpěvačka identitu jejího otce dlouho tajila, dnes je ale zřejmé, že mezi nimi panuje blízký vztah.
Laura dorazila tentokrát i s maminkou
Tereza Černochová usedla s Laurou přímo do hlediště a po skončení přenosu spolu také odcházely. Pro dívku přitom nešlo o první návštěvu letošní StarDance. Už o týden dříve ji do sálu doprovodila babička Dagmar Černochová.
Právě v identitě Lauřina tatínka byla Černochová dlouhá léta velmi důsledná. Když se jí dcera narodila, otevřeně mluvila o tom, že těhotenství nebylo plánované a s otcem dítěte v partnerském vztahu nežila. Jeho jméno ale odmítala říct s vysvětlením, že respektuje jeho přání zůstat mimo veřejnou pozornost.
O několik let později už zároveň naznačila, že se situace změnila. V roce 2017 popsala, že se otec začal s Laurou vídat a trávit s ní více času. „Laura ho zbožňuje,“ řekla tehdy v rozhovoru pro Rodinu DNES a dodala, že by byla ráda, kdyby se do jejího života zapojoval stále víc.
Jejich příběh už jednou protnula StarDance
Celá situace má ještě jednu zajímavou souvislost. Tereza Černochová sama tančila ve StarDance v roce 2021 s Dominikem Vodičkou. Dvojice se dostala až do osmého kola a v celkovém pořadí skončila čtvrtá. A právě během její účasti se na parketu objevil také Michal Kurtiš. Kvůli personálním změnám v soutěži tehdy v jednom z večerů zastoupil jejího obvyklého tanečního partnera a s Černochovou zatančil chachu. Jejich cesty se tak ve StarDance protnuly už pět let před letošním ročníkem.
Kurtiš už StarDance jednou vyhrál
Pro Michala Kurtiše navíc letošní soutěž rozhodně nebyla první zkušeností s televizním parketem. V roce 2010 tančil s Anetou Langerovou a dvojice se dostala až do finále, kde skončila druhá za Pavlem Křížem a Alicí Stodůlkovou.
Ještě větší úspěch přišel o tři roky později. V šesté řadě StarDance vytvořil pár s Annou Polívkovou a společně celý ročník vyhráli. Česká televize proto jeho letošní účast označovala za velký návrat zkušeného tanečníka.
Tentokrát jeho cesta skončila podstatně dřív. Hanu Dvorskou a Michala Kurtiše vyřadil třetí, pohádkový večer. Osudnou se jim stala samba inspirovaná animovaným filmem Madagaskar. Dvorská se ale s účastí loučila bez hořkosti a soutěž označila za skvělý zážitek.
Černochová našla nový domov na Šumavě
Také život Terezy Černochové se mezitím výrazně posunul. Zpěvačka se s dcerou přestěhovala na Šumavu a dnes žije po boku muzikanta a producenta Romana Holého, svého dlouholetého kolegy z Monkey Business. Černochová sama potvrdila, že její dcera na Šumavě chodí do školy a že je tam spokojená. Vztah s Holým dvojice dlouhou dobu držela mimo veřejnost, letos už ale oba o svém soužití mluví otevřeněji.
Letošní StarDance nečekaně propojila několik kapitol jejich soukromého i profesního života. Kurtiš se na parket vrátil jako zkušený vítěz soutěže, Černochová ji zná z vlastní účasti a v hledišti nyní seděla i Laura, která podle všeho se svým otcem našla vztah, jenž v jejím raném dětství teprve postupně vznikal.