Krátce po vítězství v soutěži dostal Martin Chodúr nabídku zazpívat jako půlnoční host na novoročním plese německé firmy v rodné Ostravě. Protože tehdy kvůli účinkování v SuperStar pobýval v Bratislavě, společnost pro něj poslala soukromé letadlo.
Poslala pro něj soukromé letadlo. Vítěz SuperStar Martin Chodúr zavzpomínal na začátky vztahu se o 16 let starší Ivonou
Vítězství v soutěži Česko Slovenská SuperStar v roce 2009 změnilo Martinovi Chodúrovi život. Talentovaný ostravský zpěvák a multiinstrumentalista díky svému výjimečnému hlasu okouzlil televizní publikum a rázem se zařadil mezi výrazné tváře české hudební scény. Úspěch v populární show mu však nepřinesl jen rozjetou kariéru, ale také osudovou lásku – o šestnáct let starší Ivonu.
Krátce po vítězství v soutěži dostal Martin Chodúr nabídku zazpívat jako půlnoční host na novoročním plese německé firmy v rodné Ostravě. Protože tehdy kvůli účinkování v SuperStar pobýval v Bratislavě, společnost pro něj poslala soukromé letadlo.
Tehdejší ředitelkou této firmy byla právě jeho budoucí partnerka Ivona Selníková. Ačkoliv se osobně potkali až přímo na plese, Ivona jeho vystupování v soutěži sledovala od samého počátku. Zpěvák na jejich až magické protínání osudů vzpomíná po letech s jistou dávkou nostalgie.
„Ivonka mě totiž sledovala a podporovala už od začátku SuperStar. Fandila mi ona i lidé z jejího okolí – a dokonce i její tehdejší manžel. Když se na to dívám zpětně, je to vlastně až neuvěřitelný paradox. Tehdy jsme ještě vůbec netušili, že se naše životy brzy spojí.“
Věkový rozdíl a těžké začátky
Společně strávený večer na plese se stal začátkem partnerského svazku, který však musel od počátku čelit řadě překážek. Dvacetiletý mladík, navíc vítěz populární show, a o šestnáct let starší úspěšná a v té době ještě vdaná manažerka tvořili pár, na který byla okamžitě upřena značná pozornost.
Začátek jejich vztahu a velký věkový rozdíl byly tvrdým oříškem nejen pro okolí, ale i pro ně samotné. „Od toho večera jsme se už prakticky nerozešli. Začátek našeho vztahu ale nebyl jednoduchý. Bylo mi tehdy dvacet let, byl jsem čerstvým vítězem SuperStar a člověkem, kterého sledovala veřejnost. Ivonce bylo šestatřicet a byla úspěšnou manažerkou a vdanou ženou. Nebyla to tedy úplně jednoduchá situace a nebylo snadné nenechat se ovlivnit tím, co si o našem vztahu myslí okolí.“
Přestože okolí mělo na jejich vztah různé názory, partnerský svazek přetrval a dvojice vytvořila stabilní rodinu. V lednu 2016 se jim narodil syn Martin. „Dnes jsme spolu 16 let, máme desetiletého syna a když se ohlédnu zpět, je vlastně neuvěřitelné, kolik toho může způsobit jedno jediné vystoupení.“
Pro ostatní, kteří čelí hodnocení druhých či předsudkům ohledně věkového rozdílu, má zpěvák z vlastní zkušenosti jasné doporučení: „Možná právě proto dnes soutěžícím přeji trpělivost a odvahu nenechat se příliš ovlivnit tím, co si o nich myslí ostatní. V hudbě i v životě některé věci potřebují čas. Člověk nemusí všechno rozhodnout hned a nemusí se za každou cenu vejít do představ někoho jiného.“
Od koncertních pódií k diplomu z filozofie
Vedle rodinného života buduje Martin Chodúr i nadále úspěšnou uměleckou dráhu. Již v roce 2009 získal ocenění Český slavík v kategorii Objev roku. Vydal řadu studiových i autorských alb, mezi něž patří Let’s Celebrate, Manifest, 3, Hallelujah – Vánoční písně a koledy či deska Tisíc a jedna noc.
Mimo vlastní sólovou tvorbu píše skladby a texty pro přední české interprety. Své hudební vzdělání z Janáčkovy konzervatoře navíc rozšířil na akademické půdě, když v červnu úspěšně obhájil diplomovou práci a zakončil magisterské studium filozofie na Ostravské univerzitě.