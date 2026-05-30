Jmenuji se Marek. Je mi šedesát dva let a před třemi lety jsem si splnil sen, o kterém jsem v pětadvacetiletém manželství s Janou nesměl ani mluvit. Koupil jsem si malý domek se zahradou a dílnou na okraji Třeboně. Je to skromné místo, voní dřevem a borovicovým lesem za plotem. A co je nejdůležitější – je to jen moje.
„Polož tu skleničku a odejdi.“ Marek se exmanželky bál i po rozvodu, vysvobodil ho až syn
Po rozvodu si Marek myslel, že se konečně naučil svobodně žít a dýchat, ale starý známý stín mu znovu zakryl slunce přímo uprostřed jeho vlastní zahrady. Z falešné zdvořilosti, která ho věznila v minulosti, ho vysvobodil nečekaný zachránce.
S Janou jsme se rozvedli po čtvrt století. Kdyby se mě někdo zeptal, proč to skončilo, asi bych neuměl ukázat na jeden konkrétní okamžik. Nebyly v tom žádné velké scény, žádné talíře létající vzduchem. Byla to spíš pomalá eroze. Jana byla vždycky ten typ člověka, který vyplní veškerý prostor v místnosti. Její názory byly ty jediné správné, její plány byly ty naše společné a moje mlčení bylo interpretováno jako naprostý souhlas.
Když jsem konečně podal žádost o rozvod, upřímně se smála. Myslela si, že je to krize středního věku, že si jen potřebuji vydupat trochu pozornosti. „Marku, ty beze mě ani nenajdeš čisté ponožky,“ řekla mi tehdy u kávy. A i když jsem se odstěhoval, v jejích očích jsem nikdy doopravdy neodešel. Jen jsem byl na jakési „prodloužené dovolené z manželských povinností“.
A já jsem ji v tom, ke své vlastní škodě, roky utvrzoval. Jsem totiž přesně ten typ chlapa, který raději skousne urážku, než aby dělal scénu před lidmi. Když mi volala v neděli večer, aby si postěžovala na instalatéra, poslouchal jsem ji hodinu. Když se objevila na rodinné oslavě mých rodičů, přisunul jsem jí židli. Dělal jsem to pro klid v rodině, kvůli našim dětem – Jakubovi a Lucii. Ale pravda byla taková, že jsem se jí prostě bál postavit. Bál jsem se toho jejího všeobjímajícího sebevědomí, které ze mě vždycky udělalo malého kluka.
Minulou sobotu jsem slavil ty dvaašedesátiny. Nebyl to žádný velký mejdan, jen pár nejbližších přátel z dětství, soused odvedle, se kterým chodím na ryby, moje sestra a děti. Jakub, kterému je teď čtyřiatřicet, se ujal grilu. Lucie pomáhala s přípravou stolů na zahradě. Byl to přesně ten typ odpoledne, kdy máte pocit, že je všechno tak, jak má být. Slunce zapadalo, vzduch voněl marinovaným masem a čerstvě posekanou trávou. Jana pozvaná nebyla. Nebyla na mém seznamu hostů už tři roky.
Okolo půl osmé, zrovna když jsme si připíjeli prvním vychlazeným pivem, zarachotil štěrk na příjezdové cestě. U branky zastavilo to malé červené auto, které jsem kdysi sám pomáhal vybírat. Srdce se mi sevřelo. Viděl jsem, jak Jakub u grilu ztuhl s obracečkou v ruce. Jana vystoupila, jako by jí to tady patřilo. Na sobě měla ty své drahé letní šaty a v ruce nesla lahev archivního červeného vína – přesně toho, které jsem kdysi sbíral a které ona vždycky označovala za vyhozené peníze.
„Ahoj všichni! Doufám, že jsem neprošvihla to nejlepší,“ zahlaholila přes zahradu. Prošla brankou, kterou jsem nechal pootevřenou pro souseda, a zamířila přímo ke mně. V tu chvíli jsem měl udělat jediné. Měl jsem vstát a říct: „Jano, co tady děláš? Tohle je soukromá oslava.“ Místo toho jsem tam stál jako solný sloup. Mozek mi vysílal signály k útěku, ale nohy byly vrostlé do země. „Marku, všechno nejlepší. Vypadáš… unaveně. Potřebuješ pořádnou péči,“ řekla a políbila mě na obě tváře. Ta její známá vůně těžkého parfému mě na vteřinu vrátila do let, kdy jsem se v našem společném bytě cítil jako cizinec.
Než jsem stihl cokoli namítnout, už byla u stolu. Přisunula si židli k čelu, hned vedle mě – na místo, kde měla sedět moje sestra. Začala rozlévat víno, jako by hostila ona nás. „Tohle víno je z toho ročníku, jak jsme byli v Toskánsku, pamatuješ, Marku? Tenkrát jsi tam skoro dostal úžeh a já tě z toho tahala,“ vykládala se smíchem mým přátelům. Viděl jsem pohledy svých kamarádů. Byli zmatení. Věděli, že jsme rozvedení, věděli, jak moc mě ten rozchod bolel, ale viděli mě, jak tam sedím, usmívám se tím svým vynuceným, křečovitým úsměvem a přikyvuji.
Cítil jsem se v tu chvíli tak neuvěřitelně malý. Ve vlastním domě, na vlastní zahradě, kterou jsem si sám vydřel, jsem byl zase jen vedlejší postavou v jejím představení. Jana pokračovala. Přivlastňovala si historky, které nebyly její. Upravovala minulost tak, aby vypadala jako naše společná hrdinská sága, ze které jsem já zběhl jen kvůli nějakému dočasnému pomatení smyslů. „Víte, my s Markem jsme prostě osudoví. Teď má tohle období samoty, ale on ví, že u mě má vždycky dveře otevřené. Viď?“ otočila se na Jakuba, který celou dobu mlčky pozoroval scénu od grilu. A tehdy se to stalo.
Jakub položil obracečku. Utřel si ruce do zástěry a pomalu došel k našemu stolu. Vypadal v tu chvíli mnohem starší. Měl v obličeji výraz, který jsem u něj nikdy předtím neviděl – klidnou, mrazivou rozhodnost. „Mami,“ řekl tiše, ale tak jasně, že hovor u stolu okamžitě utichl. „Mami, polož tu skleničku.“ Jana se na něj podívala s tím svým shovívavým úsměvem. „Kubíku, nebuď tak vážný, vždyť oslavujeme…“„Ne, mami. Ty neoslavuješ. Ty jsi sem přišla, abys zase jednou sebrala tátovi kyslík,“ přerušil ji Jakub. „Táta tě nepozval. Nikdo z nás tě nepozval. To, co ty nazýváš ‚obdobím samoty‘, jsou tři nejšťastnější roky jeho života. Roky, kdy si konečně vybudoval prostor, kde nemusí poslouchat, jak špatně parkuje nebo jaký ročník vína má pít.“
Všichni jsme tajili dech. Slyšel jsem jen šumění borovic a praskání dřevěného uhlí. Jana otevřela pusu, chtěla něco namítnout, nejspíš nějaký vtip nebo útok na Jakubovu „nevděčnost“, ale on ji nenechal. „Tohle je tátův domov. A on je příliš slušný na to, aby ti řekl, že tě tu nechce. Takže to řeknu já. Tvoje návštěva skončila. Doprovodím tě k autu, než začne být tahle situace trapná pro všechny zúčastněné.“ Díval jsem se na svého syna a cítil jsem, jak se mi do očí tlačí slzy. Nebyly to slzy smutku, ale neuvěřitelné úlevy. Jako by někdo po desítkách let sundal z mých ramen těžký olověný plášť.
Jana se rozhlédla kolem stolu. Hledala spojence. Ale moji přátelé se dívali do svých talířů nebo někam do dálky. Její kouzlo vyprchalo. Její nadvláda se rozpadla vteřinu poté, co ji někdo pojmenoval pravým jménem. Vstala. Bez jediného slova si vzala kabelku. Její tvář, jindy tak sebejistá, najednou vypadala staře a uraženě. Jakub ji skutečně vyprovodil až k brance. Slyšel jsem, jak startuje motor, jak štěrk odlétá od kol a jak se zvuk auta pomalu vytrácí v lese.
Když se Jakub vrátil ke stolu, sedl si na své místo a prostě řekl: „To maso už bude skoro hotové. Dáte si někdo další pivo?“ Večeře pokračovala. Ale byla jiná. Byla lehčí. Mluvili jsme o rybách, o opravě střechy, o tom, co budeme dělat v létě. Už tam nebyl nikdo, kdo by nám opravoval vzpomínky nebo diktoval náladu. Pozdě v noci, když hosté odešli, jsme s Jakubem zůstali sedět na terase.
Dopíjeli jsme poslední láhev, co přinesl soused. „Díky, Kubo,“ řekl jsem po dlouhém tichu. Jakub se na mě podíval, v měsíčním světle vypadal jako moje kopie, jen s pevnější bradou. „Nemáš za co, tati. Měl jsem to udělat už před deseti lety. Ale asi jsem musel dospět do bodu, kdy mi došlo, že tě nemusím chránit před světem, ale před tvou vlastní laskavostí.“ Nic víc nebylo potřeba dodávat. Ten večer jsem usínal s pocitem, který jsem nepoznal snad od dětství. Pocitem naprosté bezpečnosti ve vlastním světě.
Zdroj: Čtenář Marek (zpracováno pro redakční použití)