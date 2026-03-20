Jitka Schneiderová se na svém Instagramu podělila o výmluvný snímek, který samozřejmě vyvolal vlnu nadšení. Fotografii své dcery Sofie Anny Švehlíkové a Antonína Holuba, syna kolegy Radka Holuba, doprovodila jasným vzkazem: „Krev není voda! Místo zločinu Zlín / Radek a já v devadesátkách.“ Právě tito dva mladí talenti vnesli nevídanou jiskru do epizody s názvem „Déjà vu“, ve které se děj vrací do divokých 90. let. Diváci se tak přenesli do doby, kdy se v regionu začaly řešit první velké kauzy spojené s lehkými topnými oleji a kdy postavy hlavních vyšetřovatelů Lucie Veselé a Josefa Ptáčníka poprvé spojily své profesní síly.
Podoba, která bere dech. Schneiderovou s Holubem v seriálu vystřídaly jejich vlastní děti
Televizní diváci jsou zvyklí, že když se ve filmech nebo seriálech objeví mladší verze hlavních hrdinů, dosadí se herci, kteří se jim alespoň trochu podobají. Tentokrát tvůrci seriálu Místo zločinu Zlín vsadili na něco mnohem autentičtějšího – do rolí mladších já hlavních vyšetřovatelů, které hrají Jitka Schneiderová a Radek Holub, obsadili jejich skutečné děti. A výsledek? Naprosto ohromující!
Sofie Anna Švehlíková: Od rebelie k princezně
Dvacetiletá Sofie Anna je dcerou Jitky Schneiderové a charismatického herce Davida Švehlíka. I když má umění doslova v genech – jejím dědečkem byl herecký bard Alois Švehlík – její cesta k řemeslu nebyla vůbec přímočará. „Já jsem nikdy nechtěla být herečka, byla jsem dost proti tomu. Spíš právě tím, jak všichni hrozně očekávají, že budu herečka, tak jsem hodně šla proti tomu,“ svěřila se Sofie otevřeně. Její sny tak původně směřovaly úplně jinam. Chtěla mít vlastní květinářství nebo se stát učitelkou. Nakonec ji ale svět divadla a filmu přece jen zlákal. Kromě seriálu Místo zločinu Zlín si po boku své maminky zahrála v projektu Extraktoři a o loňských Vánocích zazářila jako nekompromisní princezna Elvíra v pohádce Záhada strašidelného zámku. Jitka Schneiderová neskrývá to, jak je na svou dceru pyšná. Navíc Sofie se k rolím propracovala sama skrze castingy: „Je to krásný. Je to dar. Zatím to má jako koníček, je to fajn,“ říká Jitka o své jediné dceři, se kterou ráda vyráží do kina nebo na procházky.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bolestivé tajemství Michala Davida: Ivan Vyskočil u sebe roky nosil dopis, který mohl vše změnit
Antonín Holub: Dědečkovo zrcadlo z Paříže
Osmadvacetiletý Antonín Holub je synem Radka Holuba a živelné Barbory Hrzánové. Jeho podoba nejen s otcem, ale i legendárním dědečkem Jiřím Hrzánem je až neuvěřitelná. Sama Bára Hrzánová často s nadsázkou říká: „Nám se narodil dědeček. Je to hrzánovské, jak on řeší situace,“ naráží na Antonínovu mimiku, která je věrným otiskem tragicky zesnulého herce. Antonín se k herectví propracoval přes hudbu – od šesti let hraje na housle a později přidal baskytaru.
Poté, co ho v Česku napoprvé nepřijali na uměleckou školu, odešel na radu své matky studovat do Francie. „Bára ho přiměla, aby napsal na tři francouzské herecké školy… Vzali ho na první školu, kam se hlásil,“ vzpomíná Radek Holub na synův úspěch na prestižní ECM de Paris (École de Comédie Musicale de Paris). Dnes Antonín žije v Praze a s rodiči se potkává nejen v kapele Condurango, ale i na divadelních prknech ve hře Dobře rozehraná partie. V seriálu Místo zločinu Zlín pak jeho postava a typický hrzánovský šarm dodávají neopakovatelné kouzlo vzpomínkovým scénám na mladého Josefa Ptáčníka.
Vydařená rodinná pouta
Výsledek působí skvěle nejen díky přirozené fyzické podobě. V tomto případě totiž funguje navíc i něco, co se jen těžko dá naučit: přirozená chemie, mimika a drobná gesta. Děti totiž často nevědomky přebírají způsob chůze, výraz i nenápadné pohyby svých rodičů. Právě tyto detaily dodávají scénám s mladšími verzemi postav mimořádnou autenticitu. Divák tak snadno uvěří, že sleduje tytéž hrdiny – jen o několik let dříve.