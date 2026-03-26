Abychom pochopili příběh Šimony, musíme se nejprve podívat na osud její matky Vilmy. Ta prožila dětství v Jakubově u Vojkovic, v kraji, kterému se říkalo „na konci světa“, a na toto období vzpomíná s obrovskou nostalgií jako na dobu absolutní dětské svobody. Přesto se i v jejím životě brzy objevily stíny – bojovala s alkoholismem, který pramenil z problematického vztahu s režisérem Miroslavem Macháčkem, a následně si prošla prošla náročnou léčbou v Bohnicích.
Podlehla drogám a skončila na ulici. Dnes je dcera Vilmy Cibulkové paštikovou královnou
Příběh Šimony Rychtaříkové, jediné dcery charismatické herečky Vilmy Cibulkové, je fascinující. Byla neuvěřitelně nadaným a milovaným dítětem, ale těžký úraz a souhra okolností ji dovedly k tvrdým drogám. Těm propadla natolik, že skončila na ulici. A právě pád na samé dno jí pomohl se od něj odrazit. Dnes je „čistá“, podniká s řemeslnými paštikami a občasného závozníka jí dělá máma Vilma.
Rána, která nepřebolí
Největší ránu však Vilma utrpěla krátce před narozením Šimony. „Já jsem bohužel o jedno děťátko přišla těsně před ní,“ svěřila se herečka v rozhovoru. „Potratila jsem na kraji šestého měsíce. Dnes vím, že tam se stala nějaká medicínská chyba a dneska by to asi někdo tvrdě odskákal,“ dodává s tím, že tehdy riskovala celkovou sepsi organismu. Šimona tak byla skutečně vymodleným dítětem.
Divadelní dítě s obrovským nadáním
Šimona se narodila do světa umění a její první krůčky vedly po prknech Divadla pod Palmovkou. „Šimonka vyrostla v divadle vyloženě,“ vzpomíná Cibulková na časy, kdy měla dceru u prsu i během zkoušek inscenace Idiot. „Měla jsem tam ohrádku v rekvizitárně a kolem ní se střídalo asi dvanáct chův z řad kolegů. Byla naprosto hvězdná. Jakmile jsem šla na jeviště, objevila jsem ji jednou u techniky, úplně černou od prachu,“ popisuje Vilma dceřino netradiční dětství. Malá Šimona byla od dětství mimořádně nadaná a mentálně velmi napřed. Mluvit začala neuvěřitelně brzy – už v necelých dvou letech recitovala matce básničky o měsíčku na nebi. Brzy začala psát vlastní pohádky a povídky, v jedenácti letech vyhrála celostátní soutěž s baladou, a pro své nevlastní sestry dokonce psala scénáře k domácím telenovelám, které si společně natáčely. Už ve čtrnácti letech si však matce stěžovala na svůj vzhled dospělé ženy: „Matičko, já vůbec nevím, jak to přežiju do těch osmnácti. Mě vyhánějí z tramvaje, že nemám průkazku, protože si myslí, že už mi osmnáct bylo,“ vzpomíná herečka na dceřinu předčasnou zralost.
Zlomené koleno a pád do pervitinové pasti
Osudový zlom přišel v době, kdy bylo Šimoně třináct let. Nešťastný pád, při kterém si zlomila koleno a praskla jí čéška, ji upoutal na půl roku na lůžko. Tato nucená izolace v citlivém věku dospívání, v kombinaci s pocitem, že ji osmileté gymnázium nenaplňuje, vytvořily prostor pro experimenty s drogami. To, co začalo nenápadně, přerostlo v drsnou závislost na pervitinu, která trvala několik let. Pro Vilmu Cibulkovou, která sama bojovala s alkoholem, to byla ta nejtěžší životní zkouška. Zatímco s alkoholem měla osobní zkušenost, ve světě tvrdých drog se cítila naprosto ztracená. „Já jsem jako rodič zjistila, že o drogách nevím vůbec nic,“ přiznává herečka. „S mým tehdejším manželem Miroslavem Etzlerem jsme v tom plavali oba jako pitomci. Začalo to anonymními telefonáty odborníkům, kde jsme se ptali: ‚Prosím vás, jak to poznám, jak to zjistím?‘“. Situace se vyhrotila natolik, že herečka musela udělat drastické rozhodnutí – dceru vyhodila z bytu, aby jí umožnila sáhnout si na samotné dno.
Rok na ulici: Mezi igelitkami a masem
Následoval rok, kdy Šimona žila jako bezdomovec, podvyživená a psychicky na pokraji sil. „Ona si o to řekla sama. Matičko, já chci žít na ulici, řekla mi tehdy,“ popisuje Vilma drásavé období, kdy trnula strachem, že se dozví o dceřině smrti. Herečka tehdy docházela do center pro drogově závislé, kde se učila, jak se k takovému dítěti chovat a jak neztratit sama sebe. I v této temné době si matka s dcerou občas dávaly „rande“ na nádražích. Vilma na Šimonu čekala dlouhé hodiny, někdy až do dvou do noci. „Přišla s těma igelitovýma taškama. Já jsem do ní jen horem dolem rvala maso, maso a zase maso, aby měla aspoň něco teplého,“ vzpomíná herečka na okamžiky, kdy se snažila dceru udržet při životě. Po těchto setkáních pak Vilma chodila šestnáct kilometrů domů pěšky, aby ten cizí svět, do kterého nahlédla, ze sebe „vychodila“ a nebrala si ho do práce.
Zázrak v Podlesí a nová identita
Záchrana přišla ve chvíli, kdy Šimona sama přiznala, že už dál nemůže, a požádala o pomoc. Uzavřely s matkou přísnou smlouvu a Šimona si do tří dnů vybrala terapeutickou komunitu v Podlesí pod Pradědem. Strávila tam tři roky, které ji od základu změnily. Nejenže se zbavila závislosti, ale také „levou zadní“ dostudovala gymnázium v Bruntálu. V Jeseníkách Šimona našla nejen disciplínu, ale i novou vášeň pro historii. Začala provázet na bruntálském zámku a zamilovala se do tamního kraje natolik, že se rozhodla pro „geografický únik“ – stejně jako kdysi její matka utekla z venkova do Prahy, Šimona se po léčbě rozhodla zůstat v Olomouci. Na Palackého univerzitě úspěšně vystudovala dějiny umění a divadla.
Paštiková královna a závozník Vilma
Dnes je Šimona Rychtaříková úspěšnou podnikatelkou, jejíž jméno je v Olomouci pojmem. V centru města si otevřela řemeslnou paštikárnu „U pana Ragueneaua“, která je spíše ateliérem než pouhým obchodem. „Šimonka je strašně šikovná. Vzadu vaří a vepředu prodává. Je to košatá bytost,“ chválí dceru Vilma Cibulková. Nabídka paštikárny je fascinující – Šimona vyrábí 36 až 50 druhů paštik, vše přírodně a bez emulgátorů. Mezi její speciality patří kombinace, které by v běžném obchodě člověk hledal marně: muflon na borůvkách, daněk s kokosem, krůtí s mangem nebo králík s medvědím česnekem. Sama Šimona v rozhovoru uvedla: „Mám ráda maso, baví mě je péct a různě ochucovat. K otevření vlastního obchůdku mě inspiroval můj tatínek i kamarádka.“ Její matka Vilma dceru plně podporuje – minulé léto dokonce řídila nákladní auto a pomáhala dceři na trzích jako „bedňák“ a natěrač chlebů.
Život jako práce na celý život
Dnes Šimona abstinuje již přes třináct let a s matkou mají mimořádně silný vztah. Byla to právě Šimona, kdo pro Vilmu uspořádal tajnou oslavu šedesátých narozenin na statku v Bojetíně, kam sezvala celou rodinu a přátele. „Já jsem byla v absolutním šoku. Otevřela jsem dveře do špejcharu, upadly mi tašky a začala jsem plakat jako malý dítě,“ popisuje Vilma okamžik, kdy zjistila, že dcera vše zorganizovala a připravila hostinu pro třiadvacet lidí. Boj se závislostí je však pro obě ženy tématem, které nikdy zcela nezmizí. Vilma Cibulková, která se nedávno potýkala s recidivou v podobě řízení pod vlivem alkoholu na Slovensku, otevřeně říká: „Chtěla bych upozornit všechny, co mají svůj příběh jako já, že se nemají čeho bát. Je to práce na celý život.“ Ostatně ona i Šimona jsou živoucím důkazem toho, že i po pádu na absolutní dno lze najít novou identitu a začít žít svůj sen – třeba jako paštiková královna.