Doma jsem totiž manažerskou roli nesvlékala, ale naopak jsem v ní musela ještě přidat na obrátkách. Můj muž Tomáš pracoval z domova jako grafik a překladatel na volné noze. Teoreticky měl mít dostatek času i flexibility k tomu, aby se podílel na chodu domácnosti.
Platila hypotéku i jeho zubaře. Jediná hádka donutila Lenku podívat se realitě do očí
Jako projektová manažerka v brněnské logistické firmě měla Lenka každý den napilno. Koordinace projektů, komunikace s dodavateli, hlídání termínů i řešení nečekaných komplikací vyžadovaly neustálou pozornost a schopnost rychle reagovat. Když po osmi hodinách zavírala notebook, nečekal ji ale odpočinek. Doma na ni čekala další směna.
Doma jsem totiž manažerskou roli nesvlékala, ale naopak jsem v ní musela ještě přidat na obrátkách. Můj muž Tomáš pracoval z domova jako grafik a překladatel na volné noze. Teoreticky měl mít dostatek času i flexibility k tomu, aby se podílel na chodu domácnosti.
Realita ale byla taková, že zatímco mé dny připomínaly jízdu na horské dráze, Tomáš žil ve svém vlastním pomalém mikrosvětě. Pravidelně se stávalo, že mi uprostřed nejdůležitějšího jednání zavibroval telefon: „Došla zrnková káva. A objednej mi prosím termín u zubního lékaře, já tam nerad volám.“
Ve mně vždy úplně vřela krev. Proč si téměř padesátiletý chlap nedokáže sám zavolat k zubaři nebo nakoupit kávu? Protože věděl, že když to přehodí na mě, já to vždy spolehlivě zařídím. Byla jsem pro něj koordinátorka života, nákupčí, účetní, a vlastně i peněženka.
Neviditelná hypotéka a prázdný účet
Nešlo totiž jen o organizační chaos, ale především o finance. Tomášova práce nesla čím dál méně. Měsíčně přinesl pár tisíc, které sotva pokryly jeho vlastní potřeby – cigarety, benzín a občasný nákup věcí na jeho koníčky. Všechny hlavní výdaje ležely na mně – hypotéka na náš dům, energie, pojistky, nákupy jídla i podpora naší devatenáctileté dcery Julie, která se zrovna chystala na vysokou školu.
Když jsem ten den dorazila z práce domů, našla jsem Tomáše v obýváku. Seděl u počítače, na uších sluchátka a procházel diskusní fóra. Julie seděla v kuchyni u stolu s notebookem a vypadala vystresovaně. „Mami, prosím tě,“ přivítala mě s lehkou výčitkou v hlase, „ty jsi ještě nezaplatila tu kauci a první nájem na kolej? Dneska mi přišel e-mail z ubytovací kanceláře, že jestli to nepřejde do pátku na účet, stornují mi rezervaci.“
Unaveně jsem si položila kabelku a vedle kuchyňské linky položila tašky narvané jídlem, které jsem cestou nakoupila. „Měla jsem v práci šílený den, zpozdil se kamion v Německu a musela jsem to řešit. Slibuju, že to po večeři pošlu.“ Tomáš si sundal sluchátka a od stolu utrousil: „Vždyť jsi říkala, že na to dohlédneš už v pondělí. Julie z toho má zbytečné nervy.“
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo. Otočila jsem se k němu. „A proč jsi to nezaplatil ty, Tomáši? Máš přece dispoziční právo k účtu. Proč jsi Julii nepomohl ty formuláře vyplnit a nepátral jsi po tom, jestli to odešlo?“ Tomáš nahodil svůj typický ublížený výraz. „Já tady od rána makám na zakázce pro klienta! Nemám čas vysedávat u papírování kolem školy. Já na rozdíl od tebe nemám stálý plat a musím se otáčet.“
„Na zakázce za tři tisíce, na které děláš už druhý týden?“ neudržela jsem se. „Hypotéku, elektřinu, jídlo i to oblečení, co máš na sobě, platím já. Ty pokrýváš sotva své vlastní drobné výdaje. A ještě ode mě očekáváš, že budu dělat kompletní servis pro nás pro všechny!“
Zbraně, které najednou ztratily sílu
Strhla se obrovská hádka. Tomáš vytáhl své osvědčené zbraně, kterými mě roky dokázal zmanipulovat a vyvolat ve mně pocit viny: „Jasně, zase ty tvoje peníze! Děláš ze mě neschopného chudáka jen proto, abys mohla být za tu dokonalou hrdinku! Podívej se na sebe, jsi samý stres, neschopná vypnout, pořád jenom komanduješ a organizuješ. Kdo by s tebou vůbec chtěl žít?“
Dříve by mě taková slova zasáhla přímo do srdce. Rozplakala bych se, začala bych se obhajovat nebo bych následující tři dny mlčela a přemýšlela, v čem dělám chybu. Tentokrát se ale nestalo vůbec nic. Stála jsem uprostřed kuchyně a dívala se na muže, se kterým jsem strávila jednadvacet let. Necítila jsem vztek. Necítila jsem ublížení. Všechno ve mně najednou ztichlo.
Byla to zvláštní, chladná a absolutní lhostejnost. Uvědomila jsem si, že ten boj je u konce – ne proto, že bych ho vyhrála nebo prohrála, ale protože už jsem o ten vztah neměla nejmenší zájem bojovat. Dívala jsem se na něj a viděla jsem cizího člověka, který mě roky využíval jako ochranný štít před realitou dospělého života. „Máš pravdu,“ řekla jsem zcela klidným, vyrovnaným hlasem. „Kdo by s mnou chtěl žít. Takže to vyřešíme.“
Snídaně po katastrofě
Druhý den ráno mě v kuchyni čekalo překvapení. Stůl byl prostřený, na talíři čerstvé pečivo z pekárny, míchaná vajíčka a v konvici čerstvá káva. Tomáš stál u linky a usmíval se tím chlapeckým úsměvem, kterým si mě před dvaceti lety získal. „Uvařil jsem kávu,“ řekl laškovně. „A napadlo mě… co kdybychom si v sobotu vyjeli na víkend do Beskyd? Jen my dva. Odpočineš si, promluvíme si a všechno to hodíme za hlavu.“
Podívala jsem se na ty housky a kávu. Ještě před rokem by mě takové gesto odzbrojilo. Viděla bych v tom snahu a naději. Dnes jsem v tom viděla jen paniku člověka, kterému dochází, že jeho bezplatná manažerka, účetní a kuchařka v jedné osobě balí kufry. „Děkuji za snídani, Tomáši,“ řekla jsem bez jakýchkoliv emocí. „Ale do Beskyd nepojedu. A nic za hlavu házet nebudeme.“
Posadila jsem se naproti němu. „Do konce měsíce chci rozdělit finance. Začneš si hledat vlastní podnájem. Hypotéku převedu čistě na sebe a dům si nechám – stejně ho z devadesáti procent platím já.“ Tomášovi ztuhl úsměv na rtech. „To myslíš vážně? Kvůli jedné blbé hádce o kávu a účty zahodíš jednadvacet let manželství?“
„Ne kvůli jedné hádce,“ podívala jsem se mu přímo do očí. „Ale kvůli tomu, že už několik let nežiju s partnerem, ale s dalším dítětem. A já už nemám sílu být mámou pro dva dospělé lidi.“ Vzala jsem si kabelku a odešla k autu. Když jsem nastartovala a vyjela směrem k práci, neucítila jsem žádný strach z budoucnosti ani výčitky. Ucítila jsem jen obrovský úlevný nádech a vědomí, že odteď už budu své síly investovat výhradně do svého vlastního života.
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Zdroj: čtenářka Lenka (zpracováno pro redakční použití)