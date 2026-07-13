Představitel kriminalisty Jiřího Markoviče z úspěšných minisérií dorazil s partnerkou Pavlínou na slavnostní večírek v Quisisana Palace, jehož hostem byl také prezident Petr Pavel. Přestože kolem páru panoval čilý společenský ruch, Lněnička měl oči především pro svou partnerku.
Petr Lněnička po boku své tajemné Pavlínky. Ve Varech se nebránil polibkům ani něžným dotekům
Herec Petr Lněnička si na pozornost veřejnosti příliš nepotrpí. Nemá sociální sítě, o rodině mluví jen zřídka a svou partnerku na společenské akce běžně nevodí. Během filmového festivalu v Karlových Varech však udělal výjimku a ukázal ženu, která po jeho boku stojí už řadu let.
Dvojice se během večera téměř nehnula jeden od druhého. Herec Pavlínu objímal, držel ji kolem pasu a přímo v ulicích Karlových Varů došlo i na zamilované polibky. Oba působili uvolněně, povídali si, smáli se a bylo zřejmé, že si společný večer užívají.
Pro Lněničku šlo o poměrně nezvyklý krok. Zatímco mnozí jeho kolegové pravidelně sdílejí fotografie ze soukromí, on svou rodinu dlouhodobě chrání před veřejností. O to větší pozornost vyvolala přítomnost jeho vlastní „paní Columbové“, o které se toho stále příliš neví.
Spekulace spojovaly herce s jinou ženou
Popularita Petra Lněničky prudce vzrostla především díky roli kriminalisty Jiřího Markoviče. Přestože musel kvůli natáčení přibrat deset kilogramů a projít výraznou proměnou, postava z něj udělala idol řady divaček.
V minulosti se dokonce objevily spekulace, že by mohl tvořit pár s herečkou Sarah Haváčovou. Ty se ale nezakládaly na pravdě. Lněnička má už dlouho po svém boku sympatickou brunetku Pavlínu, které něžně říká Pavlínka. Společně vychovávají syna Kryštofa, jenž se pomalu blíží do puberty.
Petr a Pavlína se navíc znají mnohem déle, než by se mohlo zdát. Jejich cesty se poprvé protnuly už v dětství, kdy spolu hráli divadlo.
„Rodinu běžně moc neukazuju ani nepředstavuju, ale udělám výjimku. To je moje děvče Pavlínka, tohle je můj syn Kryštof,“ představil herec své nejbližší v jednom z dřívějších videorozhovorů.
Současně tehdy vysvětlil, proč svou životní partnerku označuje právě jako své děvče. „Nelíbí se mi slovo přítelkyně nebo družka. Znali jsme se už jako děti, protože jsme spolu hráli divadlo,“ poodhalil své soukromí.
Klidný muž, kterého jen tak něco nerozhodí
Pavlína o svém partnerovi prozradila, že je i v běžném životě velmi klidný a jen málokdy se nechá vyvést z míry. „Náladový nejsi vůbec,“ řekla mu během společného rozhovoru přímo do očí.
Čím se sama živí, si ovšem pár nechává pro sebe. Jisté je pouze to, že Pavlína stojí po hercově boku v době, kdy jeho popularita výrazně roste, a představuje pro něj důležité rodinné zázemí.
Lněnička přitom působí dojmem člověka, který se ve světě sociálních sítí a všudypřítomného sebeprezentování necítí úplně doma. Vlastní profil nemá a ani zvýšený zájem veřejnosti si příliš neužívá. Herecké profesi se však věnuje s mimořádným nasazením.
Absolvent DAMU na sebe upozornil už v Divadle Kašpar, kde ztvárnil Hamleta. Diváci si jej mohou pamatovat také ze seriálů Redakce, Poslední sezóna nebo Proč bychom se netopili. Výraznou stopu zanechal rovněž v dabingu, za seriál Da Vinciho démoni získal Cenu Františka Filipovského. Jeho hlas znají i posluchači Českého rozhlasu Radiožurnál.
Kvůli Markovičovi přibral a začal kouřit
Role Jiřího Markoviče pro něj znamenala nejen velký profesní úspěch, ale také náročnou fyzickou proměnu. Vedle deseti kilogramů navíc a plnovousu mu maskéři změnili barvu vlasů a opticky zvětšili kouty. Kvůli věrohodnosti postavy musel před kamerou také pravidelně kouřit. „V rámci natáčení jsem vykouřil i dvacet cigaret denně. Některé jsem nedokouřil, jindy jsem během jednoho záběru vytáhnul dvě. Ne že by mi kouření zachutnalo, ale bral jsem to dost přirozeně. Nevadilo mi. Když skončilo natáčení, skončil jsem automaticky i s cigárama,“ vzpomínal.
Proměny si samozřejmě všimla také Pavlína, které se některé změny příliš nezamlouvaly. Nešlo jen o jiný vzhled, ale částečně také o to, že si herec přenášel postavu i do svého běžného chování.
„Moje děvče vědělo, o co jde. Moc se jí nelíbilo, že mám jinou barvu vlasů a částečně i chování. Nebylo to pro ni snadné. Kolegové i rodina naopak mlčeli a na nic se neptali. Jindy reagují na každou změnu mé vizáže a ptají se, co točím. Kila navíc ale nijak nekomentovali, asi se styděli,“ dodal.
Ve Varech už však nebylo po zachmuřeném kriminalistovi ani stopy. Herec působil vedle své Pavlínky spokojeně a zamilovaně. Přestože své soukromí dál pečlivě chrání, tentokrát dal jasně najevo, kdo je ženou, ke které se rád vrací z natáčení i ze světa rostoucí popularity.