Když se jako malé holčičky ocitly v tehdejším Československu, psal se rok 1950. Rodina Elefteriadu patřila k obrovské emigrační vlně Řeků, kteří prchali před hrůzami občanské války. Martha se narodila v září 1946 a mladší Tena (vlastním jménem Parthena) v dubnu 1948, obě v jugoslávském Bulkes. Zatímco se rodina snažila zakořenit v Brně, zasáhla ji v roce 1955 krutá rána. Maminka dívek podlehla nádorovému onemocnění. Teně bylo tehdy pouhých šest a půl roku a Marthě osm let. „Téměř si ji nepamatuji, jen z doslechu vím, že krásně zpívala,“ vzpomíná Tena na maminku, po které se sestrou zdědily svůj mimořádný talent. Otec, řidič trolejbusu, který v té době ještě neuměl dobře česky, zůstal na výchovu dvou malých dcer sám. Byla to pro něj v cizím prostředí téměř neřešitelná situace.
Pět sirotčinců, smrt mámy a krutá nemoc: Jak dnes žijí legendární sestry Martha a Tena Elefteriadu
Když se řekne Martha a Tena, vybaví se každému slunce, melodie, neutuchající energie a letní pohoda, kterou nemůže nikdo a nic narušit. Jenže za rytmickým dvojhlasem, který provází českou popmusic už přes půl století, se skrývá nelehký osud sester původem z Řecka, který je plný bolesti i dramatických zvratů.
Pět dětských domovů
Na radu přátel z řecké komunity se otec rozhodl pro bolestný, ale v tu chvíli pro něj asi zcela pragmatický krok: dal dcery do dětského domova určeného pro řecké děti, kde o ně bylo postaráno po stránce materiální i vzdělávací. Až do svých patnácti let tak Martha s Tenou prošly celkem pěti různými ústavy po celém tehdejším Československu. Přestože jim podle jejich slov kromě mateřské lásky nic nechybělo, klíčovým prvkem jejich přežití byly otcovy návštěvy. Právě tehdy jim neustále opakoval životní krédo: „Vždycky držte při sobě, ve dvou budete vždycky silnější a jedna druhou můžete podržet v těžkých chvílích“. Tato rada se stala základním kamenem jejich soukromého i později profesního života. Poslední zastávkou děvčat na jejich cestě československými ústavy byly Ivančice u Brna. Právě tam si vychovatelé poprvé všimli jejich pěveckého nadání.
Od bigbeatu k oplatkám
Cesta ke slávě se sestrám otevřela v polovině 60. let, kdy se seznámily s kytaristou a skladatelem Alešem Sigmundem ze skupiny Vulkán. Ten pro ně vytvořil pevné autorské zázemí a pomohl jim vybrousit jejich osobitý styl, v němž se mísil moderní pop s jižanským temperamentem. Jejich první nahrávky vznikly v roce 1968 a o dva roky později vydaly debutové album Dál než slunce vstává. Následovala éra raketového vzestupu. Martha a Tena se staly stálicemi české pop music, sbíraly ocenění na Bratislavské lyře a vyprodávaly Lucernu. Jejich popularita byla v té době tak obrovská, že firma Opavia dokonce uvedla na trh oplatky pojmenované přímo po nich – oříškovou TENU a čokoládovou MARTU.
Martha: Psychologie, Semafor a odvaha říct „ne“
Zatímco obě sestry spojoval zpěv, Martha si budovala i vlastní intelektuální svět. Po gymnáziu se sice krátce věnovala studiu medicíny, ale nakonec přestoupila na psychologii na Karlově univerzitě, kterou úspěšně dokončila. Své nadání projevila i v divadle Semafor, kde zářila po boku Jiřího Suchého či Josefa Dvořáka v hrách jako Smutek bláznivých panen. Martha se však nebála projevit ani své občanské postoje. V roce 1989 podepsala petici „Několik vět“, za což dostala okamžitý zákaz veřejného vystupování. I v této těžké době se však dokázala realizovat – věnovala se své vášni pro vaření, která později vyústila v bestseller Řecká kuchyně Marthy Elefteriadu. Lidé ji mohli slýchat také jako moderátorku pořadu Noční Mikrofórum na vlnách Českého rozhlasu.
Tena: Boj o život a mateřství na plný úvazek
Tena prožila část 80. let v emigraci ve Skandinávii se svým tehdejším manželem, hudebníkem Jurajem Čierným. V repertoáru tehdy měla světové hity od Madonny či Jackson 5. Po návratu do Čech se však musela vyrovnat s rozpadem manželství a své dvě děti, dvojčata Marka a Tenu, vychovávala jako matka samoživitelka. Její syn Marko je dnes veřejnosti známý jako rapper vystupující pod jménem Ektor. Nejtěžší zkouška však přišla v podobě vážné nemoci. Tena onemocněla Hodgkinovým lymfomem – nádorovým onemocněním lymfatických uzlin. Lékaři jí tehdy dávali pouze padesátiprocentní naději na přežití. Díky náročné chemoterapii, biologické léčbě kmenovými buňkami a především své nezdolné vůli a podpoře sestry se dokázala vyléčit. „Hudba mi pomohla jako terapie,“ přiznala později.
Návrat ke kořenům
Po všech životních bouřích se sestry v 90. letech symbolicky vrátily ke svým kořenům. Vydaly CD Nejkrásnější řecké písně, za které obdržely multiplatinovou desku, a založily nadaci Filhelenia pro šíření řecké kultury. Dodnes vyučují řecké tance a pořádají kurzy i zájezdy přímo do Řecka. „Řecká hudba a pohyb kolových tanců lákají stále nové zájemce,“ pochvalují si sestry neutuchající zájem veřejnosti. I v seniorském věku zůstávají aktivní. V roce 2022 vydaly nové album Všechny barvy moře a před nedávnem také autobiografickou audioknihu Martha a Tena dvojhlasně, kterou pokřtili jejich přátelé Bára Hrzánová a Tomáš Töpfer.