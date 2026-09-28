Nikdy jsem nebyla člověk, který potřebuje mít kolem sebe deset kamarádek. Stačily mi dvě nebo tři, kterým jsem mohla zavolat, když bylo dobře, i když bylo špatně. Jednou z nich byla Klára. Znaly jsme se skoro patnáct let a za tu dobu jsme spolu prošly tolika věcmi, že jsem si jen těžko dokázala představit svůj život bez ní.
Patnáct let jsem ji považovala za nejlepší kamarádku. Pak jsem zjistila, co si o mně opravdu myslí
Patnáct let považovala Jana Kláru za jednoho z nejbližších lidí ve svém životě. Svěřovala se jí s věcmi, které neříkala ani vlastní rodině, a ani ve snu by ji nenapadlo, že se jednou dozví, co o ní vypráví ostatním. Zpočátku tomu odmítala uvěřit. Postupně ale pochopila, že zatímco ona v Kláře celá léta viděla nejlepší kamarádku, Klára o ní před ostatními vyprávěla úplně jiný příběh.
Potkaly jsme se v práci, ale postupně se z kolegyň staly kamarádky. Chodily jsme spolu na kávu, znaly jsme svoje rodiny, slavily narozeniny a několikrát jsme spolu byly i na dovolené. Byla jedním z toho mála lidí, kterým jsem opravdu věřila. Svěřovala jsem se jí s věcmi, které bych se styděla říct i vlastní rodině.
Věděla, že jsem měla těžké období v manželství. Věděla, že jsem se kdysi hodně trápila kvůli penězům. A věděla i to, že mám problém se svou postavou a někdy jsem kvůli tomu zbytečně nejistá. Tehdy jsem ještě netušila, že právě tyhle věci se jednou stanou důvodem, proč se na naše přátelství začnu dívat úplně jinak.
Některé věty mi začaly připadat zvláštní
První moment, kdy jsem si něčeho všimla, byl vlastně úplně banální. Seděly jsme s dalšími dvěma kamarádkami v kavárně a jedna z nich se mě zeptala: „Ty už jsi zase začala cvičit?“ Řekla jsem, že ano. Podívala se na mě a se smíchem dodala, že Klára říkala, že mi to stejně nikdy dlouho nevydrží. „To o mně říká pořád,“ zasmála jsem se také.
V tu chvíli jsem nad tím mávla rukou. Klára si ze mě občas dělala legraci a já z ní samozřejmě také. Po patnácti letech přátelství jsme se znaly natolik dobře, že jsem podobné poznámky nebrala vážně. Jenže potom přišla další.
Jedna známá se mě zeptala, jestli jsme doma zase v pořádku. Nechápala jsem, proč se ptá. „Proč bychom neměli být?“ řekla jsem. Chvíli váhala a potom odpověděla: „Klára říkala, že jste měli nějaké problémy.“ To už mi příjemné nebylo.
O svém manželství jsem totiž s Klárou mluvila v důvěře. Nebyl to žádný dramatický rozchod ani domácí násilí. Jen jsme měli období, kdy jsme spolu s manželem neuměli normálně komunikovat a uvažovali jsme dokonce o párové terapii. Byla to věc, která mě tehdy hodně trápila. A Klára to věděla.
Přesto jsem si pořád říkala, že z toho nemám dělat velkou vědu. Možná se jen někde zmínila. Možná to někdo pochopil jinak. Možná jsem byla zbytečně citlivá. Možná…
Zpětně mi začaly docházet souvislosti
Pak jsem si začala vybavovat další situace. Když jsem si koupila nové šaty, Klára se na mě podívala a řekla: „Ty jsou na tebe docela odvážné.“ Když jsem začala chodit na jógu: „Tak hlavně aby ti to vydrželo déle než měsíc.“ Když jsem dostala v práci pochvalu: „No jo, ty máš prostě štěstí.“
Vždycky se u toho usmívala. A já se často smála s ní. Protože jsem si říkala, že kamarádky si přece mohou dovolit být k sobě trochu jízlivé. Že nemusí být všechno dokonale laskavé a že právě dlouholeté přátelství něco takového unese. Nikdy mě nenapadlo hledat za těmi poznámkami něco víc.
Až později jsem si začala uvědomovat, že některé věty, které jsem dřív považovala za obyčejné škádlení, možná nebyly tak nevinné, jak jsem si myslela. Tehdy jsem ale pořád věřila tomu, že Klára je člověk, kterému můžu věřit. Pak ale přišel večer, který tohle přesvědčení definitivně změnil.
Jedna zpráva, kterou jsem neměla dostat
Byla jsem doma, když mi přišla zpráva od známé. „Promiň, ale myslím, že bys to měla vědět. Klára o tobě dneska mluvila dost ošklivě.“ Dívala jsem se na displej a několik vteřin jsem vůbec nevěděla, co si o tom myslet. První reakce byla, že to musí být nějaké nedorozumění.
Kláru jsem znala patnáct let. Věděla jsem, jaká je. Nebo jsem si alespoň myslela, že to vím. Po chvíli mi přišla další zpráva. Tentokrát už konkrétnější. Podle Kláry jsem prý strašně soutěživá, závidím ostatním a pořád potřebuji dokazovat, že se mi daří.
A pak přišla věta, která mě zasáhla nejvíc. Klára údajně řekla, že se mnou člověk musí všechno dělat opatrně, protože mám tendenci ze sebe dělat chudinku. Četla jsem tu zprávu několikrát. Ne proto, že by mě tolik zajímalo, co si o mně myslí někdo cizí.
Bolelo mě něco úplně jiného. Najednou jsem si uvědomila, kolik toho o mně Klára ví. Věděla o mém manželství. Věděla o všech mých bolístkách, v čem jsem nejistá i o tom, co mě dokáže zranit. A právě proto mě ta zpráva tolik vyděsila.
Nechtěla jsem jí věřit
Druhý den jsem jí zavolala. Nechtěla jsem dělat scénu. Nechtěla jsem ji obviňovat na základě jedné zprávy. Jen jsem se zeptala: „Říkala jsi o mně něco včera večer?“ Na druhém konci telefonu bylo několik vteřin ticho. Pak se zeptala: „A co přesně?“
To mě zarazilo. Kdyby nic neřekla, čekala bych jednoduché „Ne“. Místo toho se začala vyptávat, co jsem slyšela. Řekla jsem jí to. A Klára se rozzlobila. Prý jsem slyšela jen část rozhovoru. Prý bylo všechno vytržené z kontextu. A prý jsem poslední dobou přecitlivělá.
„Všechny kamarádky přece občas probírají svoje přátele,“ řekla nakonec a zeptala se: „Ty snad o mně nikdy nemluvíš?“ A měla pravdu. Samozřejmě že jsem o ní někdy mluvila. Když jsem vyprávěla kamarádkám nějakou společnou historku nebo se někomu svěřila s tím, co mě mezi námi dvěma trápilo, také jsem ji zmiňovala.
Jenže pro mě byl rozdíl v tom, co o ní říkám a komu to říkám. Nikdy bych nevytáhla její nejcitlivější věci před lidmi, kteří ji sotva znají. A především bych z věcí, které mi řekla v důvěře, nedělala způsob, jak ji před ostatními vykreslit. Po našem telefonátu jsem pořád nevěděla, čemu mám věřit.
Část mě chtěla uvěřit Kláře. Po patnácti letech přece člověk nemůže jen tak přestat věřit někomu, kdo byl tak dlouho součástí jeho života. Jenže potom se ozvaly další známé.
Najednou to nebyla jedna poznámka
Asi týden po našem rozhovoru mi napsala další kamarádka. A potom ještě jedna. Obě mi řekly něco podobného. Klára o mně mluvila i před nimi. Jedné prý řekla, že jsem posedlá penězi. Druhé zase tvrdila, že mám problémy s manželem a jen to před ostatními hraju. Najednou do sebe začaly zapadat i věci, které mi předtím nedávaly smysl.
Poznámky, které jsem přešla smíchem. Otázky od lidí, které jsem nechápala. Narážky, u kterých jsem si říkala, že je to jen náhoda. Možná to trvalo měsíce. Možná roky. A já o tom celou dobu nevěděla.
Nejvíc mě bolelo, že jsem jí věřila
Přestaly jsme se vídat. Neudělala jsem žádnou scénu. Nenapsala jsem jí ani dlouhou zprávu, ve které bych jí vyjmenovala všechno, co jsem o ní věděla já. Nikomu jsem nevyprávěla její tajemství jen proto, abych jí to vrátila. Prostě jsem se stáhla.
Čekala jsem, že mi bude chybět. A první týdny mi opravdu chyběla. Byla součástí mého života tolik let a najednou tam nebyla. Jenže po nějaké době se stalo něco, co mě samotnou překvapilo. Začala jsem se cítit klidněji.
Tehdy mi začalo docházet, že mi možná nechybí Klára tak, jak jsem si původně myslela. Chyběl mi hlavně pocit, který jsem si s naším přátelstvím spojovala. Pocit, že mám nejlepší kamarádku. Pocit, že existuje někdo, komu můžu říct úplně všechno. A možná právě o tenhle pocit jsem přišla už dávno předtím, než jsem si to uvědomila.
Po roce se ozvala
Po roce mi Klára napsala. Bylo to loni na jaře. Prý by si chtěla promluvit. Souhlasila jsem. Sešly jsme se na kávě a já vlastně nevěděla, co od toho setkání čekat. Část mě čekala omluvu. A ta nakonec přišla.
Řekla, že některé věci přehnala a že ji mrzí, jak se zachovala. Jenže vzápětí dodala: „Ty jsi to taky moc prožívala.“ Usmála jsem se. Možná jsem opravdu některé věci prožívala víc, než bylo nutné. Možná jsem mohla některé poznámky pustit z hlavy. Ale jedna věc pro mě byla pořád stejná. Důvěra se nedá vrátit jen tím, že člověk řekne promiň.
Můžete odpustit. Můžete přestat být naštvaní. Můžete přijmout, že druhý člověk udělal chybu. Ale to ještě neznamená, že ho znovu pustíte stejně blízko jako předtím.
Dnes už se s Klárou občas pozdravíme. Když se potkáme, normálně si popovídáme. Nemám potřebu jí něco vyčítat ani jí připomínat minulost. Ale moje nejlepší kamarádka už není. A možná je to poprvé v životě, kdy opravdu chápu, že délka přátelství sama o sobě neříká nic o jeho kvalitě.
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Zdroj: čtenářka Jana (zpracováno pro redakční použití)