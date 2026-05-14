Když Tomáš Krejčíř poprvé vstoupil do ateliérů tehdy vznikajícího seriálu Rodinná pouta, nikdo netušil, jaký fenomén se zrodí. „Nikdo tomu nevěřil, nikdo nevěděl, co z toho bude,“ vzpomíná herec po letech. Seriál ho vystřelil do každého obýváku, což s sebou neslo i stinné stránky popularity.
Pamatujete na krasavce z Rodinných pout? Dnes kydá hnůj, prodal kliniky a půl roku tajil rozvod
Byl to právě on, kdo v roce 2004 odstartoval éru nekonečných seriálů. Jako Adam Rubeš z Rodinných pout se Tomáš Krejčíř přes noc stal idolem národa a na jeho autogramiády stály davy přes půl Václavského náměstí. Pak z televizních obrazovek zmizel. Prošel mormonskou církví, vybudoval síť očních klinik a také vlastní farmu. Dnes hlásí návrat před kamery a přiznává rozvod po sedmnácti letech vztahu.
„Začnete vnímat ty věci z té zoologické zahrady, že jste ten šimpanz, a začnete těm šimpanzům rozumět. Pak do té zoologické přestanete chodit,“ popisuje Krejčíř své pocity z dob největší slávy, kdy nemohl bez povšimnutí vyjít na ulici. Popularita mu ale byla i k užitku – přiznává, že mnohokrát ukecal pokutu u policistů nebo mu známá tvář otevírala dveře v pozdějším podnikání.
Dvacet let v mormonské „sektě“
Málokdo z jeho tehdejších fanoušků přitom věděl, že jejich idol žije v soukromí podle přísných pravidel Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, tedy mormonů. Členem byl od svých osmnácti let a tato víra zásadně ovlivnila jeho hereckou kariéru. Kvůli náboženskému přesvědčení musel totiž odmítat role, které by jiní brali všemi deseti.
„Odmítal jsem scény v posteli nebo reklamy na alkohol. Odmítl jsem i zajímavé zahraniční nabídky, protože jsem se bál morálního odsouzení ze strany lidí v církvi,“ přiznal otevřeně. V showbyznysu ho kvůli tomu považovali za „cáklého“, zatímco v církvi byl pro své povolání herce vnímán jako „enfant terrible“. Z komunity, ve které strávil dvě dekády, odešel až po vnitřním prozření během práce na dabingu pro církevní filmy, kdy pocítil, že ho systém začíná kádrovat
Z obrazovky do čela kliniky
Po odchodu z Rodinných pout a později ze Snídaně s Novou se Krejčíř začal naplno věnovat byznysu. Se svou druhou manželkou, oční lékařkou Petrou, kterou poznal právě během moderování v televizi, vybudovali síť estetických a očních klinik. Podnikání se rozrostlo do obřích rozměrů – v době největšího rozkvětu pod něj spadalo 30 provozoven a 130 zaměstnanců.
V roce 2020 se manželé rozhodli firmu prodat nadnárodnímu řetězci. „Bylo pro mě daleko těžší tu firmu dva roky prodávat než ji vybudovat,“ komentoval náročný proces Krejčíř. Prodej z něj a jeho ženy udělal multimilionáře, kteří by teoreticky do konce života nemuseli pracovat. Herec si však sypal popel na hlavu za výroky, že „už má vyděláno“. „Dneska už těch peněz taky tolik nemám a ta farma jich spolykala strašně moc. Byla to blbost to takhle říct,“ korigoval později svá slova o pohádkovém bohatství.
Život na farmě: Východy slunce a sto zvířat
Z ruchu velkoměsta a sterilního prostředí klinik utekl Krejčíř na venkov. Pořídil si rozsáhlý statek, pět hektarů pozemků a stal se z něj, jak sám s nadsázkou říká, „vidlák“. Na farmě dnes opatruje přes 100 zvířat, včetně ovcí, koz, slepic a exotických lam. Neodmyslitelnou součástí jeho života jsou také irští vlkodavové, se kterými vyráží každé ráno v šest hodin na procházku.
„Vždycky, když někam jdu, tak se kouknu, zcela vážně, jestli nemám slámu na botách. To tak je, že ji mám na botách, ve vlasech, za krkem,“ popisuje svou proměnu. Na venkově si cení především lidské solidarity: „Když někomu zavoláte, že potřebujete zvednout těžkou karoserii, on řekne: Jo, jedu. A za deset minut tam je a nic nechce.“.
Svatby, rozvody a pět dětí
Osobní život Tomáše Krejčíře byl stejně dynamický jako jeho kariéra. Z prvního manželství s Gabrielou má tři dospělé děti: dceru Doru a syny Adama a Davida. Kvůli lásce k oční lékařce Petře Matějkové opustil nejen svou první ženu, ale i mormonskou komunitu. S Petrou má další dvě děti, Miu a Samuela.
Ačkoliv se zdálo, že na farmě našel rodinnou idylu, realita je jiná. Na veřejnost se totiž dostala zpráva o rozvodu s Petrou. Podle hercových slov proběhl rozchod v tichosti již před půl rokem a po sedmnácti letech společného života se jejich cesty rozdělily. „Rozvod můžu potvrdit,“ uvedl Tomáš s tím, že se s exmanželkou snaží dál korektně podnikat a chránit své děti.
Návrat ke kořenům a seriálu Kamarádi
Možná právě životní změny a potřeba kontaktu s lidmi ho dovedly zpět k herectví. Po dlouhé pauze se vrací na obrazovky v seriálu Kamarádi, kde ztvárňuje roli cholerického režiséra. Na place se sešel s kolegy, jako je Martin Dejdar nebo Ivan Vodochodský. „Už mi ty lidi začínají trošku chybět,“ vysvětluje svůj návrat.
Přestože se nyní znovu objevuje ve společnosti, jeho srdce zůstává na venkově, i když přiznává, že farma zatím na svůj provoz nevydělává. Život přirovnává k řece: „Snažím se žít tady a teď. Užít si buď ty peřeje, nebo tu línou vodu v té chvíli, kdy máte kapacitu si to uvědomit,“ uzavírá.