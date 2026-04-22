Cesta Jany Štefánkové začala v Havlíčkově Brodě, kde se 17. června 1974 narodila. Jako mladá dívka byla aktivní sportovkyní a věnovala se závodnímu běhu. Její ambice však sahaly daleko za hranice atletického oválu. Zlom v jejím životě nastal v roce 1994, kdy se náhodně setkala s fotografem Břetislavem Podolníkem. Netrvalo dlouho a pod vedením fotografického mistra Jadrana Šetlíka se Jana stala první českou Playmate časopisu Playboy.Tento úspěch jí otevřel dveře do světa. „Za Dívku měsíce v Playboyi jsem tehdy měla honorář 100 tisíc korun, což byly v roce 1994 velké peníze. Byl to můj vstupní rozvojový kapitál,“ zavzpomínala Jana, která brzy poté odjela studovat angličtinu na University of Hawaii v Honolulu a později do australského Sydney.
Pamatujete na hvězdu Peříčka? Jana Štefánková je konzulkou v ráji a klidně vám prodá ostrov
Kdysi dráždila diváky v odvážném Peříčku a jako historicky první česká Playmate i na stránkách kultovního Playboye. Jana Štefánková však roli sexsymbolu nebrala jako cíl, ale jako strategický odrazový můstek pro své skutečné ambice. Dnes je z ní respektovaná podnikatelka miliardového byznysu, expertka na etiketu a diplomatka v exotickém ráji, který je pro zbytek světa synonymem dokonalosti.
Fenomén Peříčko a odchod ze záře reflektorů
Vrchol její televizní slávy přišel v roce 1999, kdy vyhrála konkurz na moderátorku erotického pořadu Peříčko. Pořad, který ve své době neměl obdoby a bořil tabu, z ní udělal celostátní celebritu. Jana však showbyznys nikdy nevnímala jako svůj konečný cíl. „Showbyznys je dobrou průpravou pro vlastní podnikání, naučí vás upoutat na sebe pozornost, vybočit z davu, umět se prodat,“ vysvětlovala později svou strategii s tím, že média pro ni byla pouze přestupní stanicí. I když si vyzkoušela i filmovou roli v kriminálním snímku Bolero, kde si zahrála po boku Jiřího Bartošky, svět zářivých reflektorů nakonec definitivně opustila. Rozhodujícím momentem bylo narození jejích dvou synů, Reného a Ericka. V tu chvíli věděla, že soukromí je pro ni prvořadé a do showbyznysu se již vrátit nechce.
Ostrovní impérium
Své dlouholeté zkušenosti z cestování a života v Indickém oceánu Jana zúročila v roce 2008, kdy založila společnost specializující se na prodej a pronájem exkluzivních nemovitostí na Seychelách a Mauriciu. Vzhledem k tomu, že právě na Seychelách střídavě žila podstatnou část svého života, pohybuje se na tomto specifickém trhu jako ryba ve vodě. Její podnikání však poslední roky není jen o domech.
V roce 2018 pak uzavřela také exkluzivní partnerství s nejvýznamnějším světovým prodejcem ostrovů Farhadem Vladim a díky tomu dnes nabízí movitým klientům celé soukromé ostrovy po celé planetě. Kdo si ale myslí, že vlastní ostrov je výsadou pouze hollywoodských hvězd, je podle Jany na omylu: „Obecně platí, že kdo si může dovolit auto, může si dovolit koupit i vlastní ostrov.“ Tvrdí totiž, že zatímco tropické ráje stojí miliony, v destinacích jako Kanada si lze pořídit ostrov v ceně běžného vozu.
Diplomatická mise
Jana je také uznávanou diplomatkou. Její cesta do diplomacie vedla přes partnerství a následně dlouholetou spolupráci s prvním seychelským honorárním konzulem v Praze, Ernstem Pindurem. Po jeho smrti v roce 2014 byla Jana ideální kandidátkou na uvolněný post díky své dokonalé znalosti seychelského prostředí i konzulární agendy.
V roce 2016 ji prezident Seychel James Alix Michel oficiálně jmenoval honorární konzulkou a v červnu 2024 byla povýšena na honorární generální konzulku. V této roli se Jana nezaměřuje pouze na úřední záležitosti, ale především na vzdělávání. Pomáhá seychelským studentům, kteří v Česku studují medicínu na Univerzitě Karlově. „Proces nostrifikace a získávání pobytů jsou pro člověka, který neumí česky, téměř nemožné,“ vysvětluje nezbytnost své pomoci.
Etiketa jako základ
Další výraznou kapitolou v jejím životě je výuka etikety stolování. Tuto vášeň v ní probudil kurz, který absolvovala už během svých studií na Havaji. Jana je přesvědčená, že správné chování u stolu je nezbytnou součástí profesionálního dojmu. „Dnes vás firmy při pohovoru nepozvou do kanceláře, ale na pracovní oběd. A tam vidí, jak vystupujete a zda se umíte chovat,“ upozorňuje na důležitost této disciplíny.
I když své komerční semináře pro veřejnost v poslední době omezila, aby měla více času na rodinu, stále pořádá kurzy pro školy zcela zdarma. Věří totiž, že etiketa by měla být součástí základního vzdělání. Ovšem sama své znalosti v této oblasti potvrdila i akademicky, když v roce 2009 získala inženýrský titul na Vysoké škole hotelové v Praze.
Rodinný život pod palmami a fotbal na pláži
Jak vypadá dnešní běžný den Jany Štefánkové? Žije v tropech, které miluje pro jejich slunné počasí a klid. S manželem Reném Tauberem tvoří sehraný tým v podnikání i v soukromí. Přestože jsou jejich synové vychováváni v mezinárodním prostředí, pravidelně se vracejí do Česka, aby zde mohli navštěvovat školu a neztratili kontakt s kořeny. Jana si udržuje skvělou kondici nejen díky disciplíně v jídle, ale i aktivnímu pohybu. Možná byste to do ní neřekli, ale na ostrovech hraje ženskou fotbalovou ligu. „Jsem spokojená, to je ten hlavní recept. Chce to disciplínu, vím, co si můžu dovolit. Snažím se ke všemu přistupovat s rozumem,“ prozrazuje svůj recept na vitalitu po padesátce blondýnka, která bývala snem nejednoho muže.