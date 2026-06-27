Jmenuji se Jakub a je mi dvaatřicet. Vyrostl jsem v malém městečku v podhůří Jeseníků, kde můj otec Karel pracoval celý život jako revírník. Moje máma Elena byla duší našeho domova. Byla to ta žena, která znala nazpaměť recepty na všechny nedělní koláče, věděla, kde v lese rostou ty nejlepší křemenáče, a dokázala otce uklidnit jediným pohledem, když se vrátil utahaný a mrzutý z revíru.
Otec se oženil šest týdnů po maminčině pohřbu. Pozadí bleskové svatby mě ale srazilo na kolena
Nepochyboval jsem, že můj otec je nekonečně oddaný mé matce. Proto pro mě bylo naprostým šokem, když se šest týdnů po maminčině pohřbu znovu oženil. S její nejlepší kamarádkou. Cítil jsem se zrazený, zhnusený a rozhodnutý už nikdy nepřekročit práh našeho domu. Až do okamžiku, kdy mi jeho nová žena podala starou plechovou krabičku od čaje, která obsahovala tajemství maminčina posledního přání.
Byli spolu třicet let. Pro mě byli symbolem absolutní stability. A pak tu byla Simona. Maminčina nejlepší kamarádka už od základní školy. Simona byla v našem životě přítomná vždycky – u nás doma měla vlastní papuče, znala všechna naše rodinná tajemství a po svém rozvodu před deseti lety u nás trávila skoro každý víkend. Byla to „teta Simona“, která mi jako klukovi foukala odřená kolena.
Rána z čistého nebe
Všechno se zhroutilo během jednoho horkého srpnového odpoledne. Máma se prostě skácela na zahradě. Masivní infarkt. Nebylo jí ani šedesát. Ten šok byl nepopsatelný. Otec se uzavřel do sebe, chodil po lese jako tělo bez duše a já jsem se snažil být mu oporou, i když jsem sám sotva dýchal bolestí.
Pohřeb byl v září, sychravý a šedivý. Otec u hrobu skoro nemluvil, jen křečovitě svíral Simoniinu ruku. Tehdy jsem si říkal, že je dobře, že má tátu kdo podepřít. Nenapadlo mě, co bude následovat. Koncem října, tedy necelé dva měsíce po té tragédii, mi otec zavolal, abych přijel na večeři. „Jakube, musím ti něco říct. Se Simonou jsme se vzali. Na matrice, jen se svědky,“ řekl mi do telefonu hlasem, který nepřipouštěl diskusi.
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo. „Jak jsi mohl?“ křičel jsem do sluchátka. „Máma je v zemi sotva pár týdnů a ty už ji nahradíš její kamarádkou? Je mi z tebe zle!“ Práskl jsem telefonem a další měsíc jsem ignoroval všechny jejich pokusy o kontakt. Pro mě to byla ta nejhorší zrada, jaké se mohl dopustit.
Ticho v kuchyni
Nakonec mě přimělo k návštěvě jen to, že jsem si potřeboval vyzvednout maminčino staré fotoalbum, které zůstalo v jejím psacím stole. Jel jsem tam s jasným cílem: vzít si své věci, nepromluvit ani slovo a zmizet. Doma to vonělo jinak. Místo maminčiny levandule byla cítit Simoniina silná káva. Otec byl v lese a Simona seděla v kuchyni. Když mě uviděla, nezkoušela mě obejmout.
Jen tiše ukázala na židli. „Nejdu na návštěvu, Simono. Chci jen ty fotky,“ řekl jsem chladně. Vstala, přešla ke kredenci a vytáhla starou plechovou krabičku s motivem anglických růží. „Tvůj táta to neudělal z nedostatku úcty k mámě, Jakube. Udělal to proto, že mu to Elena přikázala. Doslova,“ řekla tichým, vyrovnaným hlasem.„To je absurdní,“ vyštěkl jsem. „Máma by nikdy…“
„Přečti si to,“ přerušila mě a položila přede mě list papíru. Byl to maminčin rukopis. Ten úhledný, trochu skloněný rukopis učitelky češtiny. Měl datum tři měsíce před její smrtí. Máma už tehdy věděla, že její srdce není v pořádku. Lékaři jí nedávali moc nadějí, o čemž nám tehdy neřekla, nechtěla nás děsit.
Poslední dopis
Byl adresován Simoně a otci společně.„Můj drahý Karle, moje milá Simono,“ stálo tam. „Vím, že až tohle budete číst, už tu nebudu. Karle, ty jsi v lese silný jako dub, ale doma jsi ztracený kluk. Potřebuješ někoho, kdo ti uvaří čaj, kdo ti připomene léky a kdo s tebou bude mlčet u krbu. A ty, Simono, jsi po tom svém rozvodu zůstala sama v tom prázdném bytě. Slibte mi jednu věc. Nečekejte. Neřešte, co řeknou sousedi v městečku. Neřešte, jestli se to sluší. Karle, vím, že mě budeš milovat až do smrti, ale nedovol mi, abych tě odtáhla s sebou do hrobu svou samotou. Simono, postarej se o něj tak, jako jsi se starala o mě. Vezměte se co nejdříve, ať máte legální právo jeden na druhého, až přijde úřady a nemoci.“ Dopis končil větou, která mě úplně odzbrojila: „Udělejte to pro mě jako poslední laskavost. Chci odcházet s vědomím, že můj muž není sám a moje nejlepší přítelkyně má domov.“
Smíření u kávy
Seděl jsem v té kuchyni a slzy mi kapaly přímo na ten papír. Cítil jsem se tak malicherný se svou pýchou a soudy. Máma, i vteřiny před koncem, nemyslela na svůj klid, ale na to, aby ti dva, které nejvíc milovala, nezůstali v troskách. „Vzali jsme se tak rychle, protože tvůj táta se úplně hroutil,“ vysvětlila Simona a položila mi ruku na rameno.
„Potřeboval důvod, proč ráno vstát z postele. Potřeboval vědět, že plní její poslední vůli. Není to o vášni, Jakube. Je to o hlubokém přátelství a slibu, který jsme jí dali oba dva u její postele, když jsi zrovna nebyl v pokoji.“ V tu chvíli se dveře otevřely a dovnitř vešel otec. Vypadal starší, než jsem si pamatoval, ale v očích měl poprvé po dlouhé době klid. Podíval se na mě, pak na dopis na stole a pak na Simonu. „Už to víš?“ zeptal se tiše. Místo odpovědi jsem vstal a tátu objal. Bylo to objetí plné omluv a nového pochopení.
Život jde dál, ale jinak
Dnes je to rok od svatby mého otce a Simony. Lidé v městečku si chvíli šuškali, ale pak je to přešlo. Když je teď vidím spolu na zahradě, vidím dva lidi, kteří se k sobě chovají s nesmírnou úctou. Není to stejné jako s mámou, a ani nemá být. Je to jiný druh lásky – láska postavená na společné ztrátě a na vědomí, že plní přání ženy, která pro ně byla vším.
Někdy se přistihnu, jak se dívám na nebe a usmívám se. Máma to měla všechno vymyšlené. Věděla, že táta by v tom velkém domě uprostřed lesů samou samotou a žalem nepřežil ani zimu. Díky její odvaze a Simonině obětavosti mám tátu pořád tady. A Simona? Ta už pro mě není „ta cizí žena, co ukradla maminčino místo“. Je to žena, která mi pomohla neztratit otce.
VIDEO: Na hlavním teheránském náměstí proběhla hromadná svatba pro 110 párů svatebčanů. Video: Reuters
Zdroj: Čtenář Jakub (zpracováno pro redakční použití)