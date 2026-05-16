První manželkou Ondřeje Brzobohatého byla produkční, PR manažerka a koordinátorka televize Nova Johana Indráková. Vzali se v roce 2008, jenže svatba tehdy neproběhla za úplné rodinné idyly. Jeho rodiče Hana Gregorová a Radoslav Brzobohatý se obřadu nezúčastnili a svůj nesouhlas tehdy neskrývali.
Ondřej Brzobohatý má za sebou třetí rozchod v manželství. Jednu svatbu mu rodiče dokonce bojkotovali
Ondřej Gregor Brzobohatý v úterý oznámil, že jeho manželství s Danielou Brzobohatou, dříve Písařovicovou, skončilo. Dvojice přitom ještě nedávno působila jako jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Pro hudebníka, skladatele a herce to ale není první manželský konec. V chomoutu stál už třikrát a každý z jeho vztahů měl úplně jiný příběh.
Gregorová později otevřeně popsala, proč se synovou volbou nebyli nadšení. „Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti… Tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá,“ uvedla tehdy.
Manželství s Johanou Indrákovou nakonec vydrželo pět let. Rozvedeni byli v roce 2013, odděleně ale žili už od roku předchozího. Na rozdíl od pozdějších vztahových dramat měl tento rozchod proběhnout v klidu a přátelsky.
Druhé manželství s Taťánou Kuchařovou
Dlouho sám Ondřej Brzobohatý nezůstal. Jeho další velkou láskou se stala modelka a Miss World Taťána Kuchařová. Pár se po zhruba tříleté známosti vzal v červnu 2016 na Strahově. Tentokrát už svatba působila jako událost, kterou rodina přijala smířlivěji, i když Radoslav Brzobohatý se jí už bohužel nedožil.
Vztah Ondřeje a Taťány navenek dlouho vypadal velmi harmonicky. Patřili k nejsledovanějším párům společnosti a působili jako dvojice, která spolu zvládá veřejný tlak i pracovní vytížení. Jenže v roce 2021 přišel rozchod, který odstartoval jednu z nejvíce komentovaných vztahových kauz posledních let.
Oficiálně byli rozvedeni v březnu 2022, tím ale jejich spor neskončil. Mezi bývalými manželi se rozběhly vleklé soudní tahanice a napětí mezi nimi doznívá dodnes. Dohromady spolu byli necelých šest let, a právě vztah s Taťánou Kuchařovou tak patří k Ondřejovým nejdelším veřejně známým partnerstvím.
Třetí pokus s Danielou
Po rozchodu s Taťánou Kuchařovou se Ondřej zamiloval do moderátorky Daniely Písařovicové. Diváci je mohli vídat například v pořadu Inkognito a jejich vztah se postupně stal jedním z nejsledovanějších v českém showbyznysu. V září 2023 si řekli ano v Itálii a z Daniely se stala paní Brzobohatá.
Jenže ani třetí manželství Ondřeje Gregora Brzobohatého nakonec nevydrželo. V květnu 2026 oznámil, že se s Danielou rozešli. Tentokrát zvolil velmi stručné a smířlivé vyjádření, bez detailů a bez snahy veřejně rozebírat soukromí.
„S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou. Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ uvedl na sociální síti Instagram.
Jejich manželství tak skončilo necelé tři roky po svatbě. Ondřej Brzobohatý má za sebou tři svazky, z nichž každý začínal s velkou pozorností veřejnosti a každý skončil jinak. První rozvod proběhl nenápadně, druhý přinesl dlouhé spory a třetí zatím oba aktéři rámují jako klidné a respektující rozloučení.